दुनिया की वो जगह, जहां लंबी उम्र के लिए जाते हैं लोग, खाना-पानी ऐसा कि शरीर में भर जाए ताजगी!

Nicoya Peninsula place in the world: किसे लंबी उम्र नहीं चाहिए? हर कोई चाहता है कि उसका जीवन लंबा और स्वस्थ रहे, लेकिन इसके लिए जरूरी चीजें अपनाना आसान नहीं होता. अगर आप धरती की एक अनोखी जगह चले जाएं, तो सिर्फ खाना खाकर और साफ पानी पीकर ही अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं. कोस्टा रिका का निकोया प्रायद्वीप (Nicoya Peninsula) पूरी दुनिया में अपनी जीवनशैली और लंबी उम्र के लिए जाना जाता है. यहां लोग औसत से करीब दस साल ज्यादा जीते हैं. यहां का खाना, पानी और प्राकृतिक जीवन ही लोगों की उम्र बढ़ जाता है.

मक्का, बीन्स और स्क्वैश से भरपूर

निकोया का भोजन दुनिया में खास माना जाता है. यहां का खाना पूरी तरह प्राकृतिक होता है, जिसमें न तो कैमिकल्स होते हैं और न ही एडिटिव्स. “गोल्डन ट्रायो” मक्का, बीन्स और स्क्वैश लोगों की डाइट का मुख्य हिस्सा है. ये शरीर को जरूरी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर देते हैं. लाल मांस और वसा बहुत कम खाई जाती है. लोग एवोकाडो, बीज, ताजे फल और सब्जियों को ज्यादा पसंद करते हैं. यही वजह है कि यहां के लोग स्वस्थ रहते हैं और उनकी उम्र बढ़ती है. कई पीढ़ियों से लोग इसी तरीके से जी रहे हैं और इसका फायदा उन्हें मिलता है.

साफ पानी और संतुलित जीवनशैली से बढ़ती है उम्र

यहां सिर्फ खाना ही नहीं, बल्कि पानी भी लोगों की सेहत का राज है। निकोया का पानी कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है और हार्ट के लिए फायदेमंद माना जाता है. इसके साथ लोग धूप में समय बिताते हैं और स्वस्थ्य जीवन जीते हैं. साल 2024 में हुए एक अध्ययन में पाया गया कि पारंपरिक डाइट अपनाने वाले 60 साल से ऊपर के लोगों में समय से पहले मौत का खतरा 18% कम था. इसलिए निकोया के लोग न केवल स्वस्थ हैं, बल्कि उनकी जीवनशैली भी संतुलित और प्राकृतिक है. यही वजह है कि लोग लंबा जीवन जीते हैं.

दुनिया भर से लोग आते हैं ‘प्योर लाइफ’ का अनुभव करने

अब निकोया सिर्फ स्थानीय लोगों तक सीमित नहीं है. दुनिया भर से पर्यटक और प्रवासी यहां आते हैं ताकि वे स्वस्थ जीवनशैली अपना सकें. लक्जरी रिसॉर्ट्स जैसे W Costa Rica Reserva Conchal पारंपरिक भोजन को आधुनिक अंदाज में परोस रहे हैं. यहां पांच रेस्त्रां हैं जो स्थानीय डाइट पर आधारित मेन्यू देते हैं. पर्यटक ऐसे होटलों में ज्यादा खर्च करने को तैयार रहते हैं जो उन्हें क्लीन और हेल्दी फूड उपलब्ध कराते हैं. लोग यहां से सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि ‘प्योर लाइफ’ का दर्शन लेकर जाते हैं. यह जगह अब वेलनेस टूरिज्म का बड़ा केंद्र बन चुका है.