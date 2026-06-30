/नर्क से भी बदतर हैं इस जेल के हालात! छोटी-सी कोठरी में ठूंस-ठूंस कर रखे गए सैकड़ों कैदी, रोंगटे खड़े कर देगा वायरल VIDEO

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक अंधेरी और तंग सेल दिखाई दे रही है, जहां बड़ी संख्या में कैदी बंद हैं. कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ जमीन पर लेटे हुए नजर आ रहे हैं. जगह इतनी कम है कि कई कैदियों को आराम करने या सही तरीके से बैठने तक का मौका नहीं मिल पा रहा है. वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने नाइजीरिया की जेल व्यवस्था पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं. कई यूजर्स का कहना है कि कैदियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उन्हें इंसानों की तरह रहने का अधिकार भी मिलना चाहिए. बताया जा रहा है कि नाइजीरिया की कई जेलों में क्षमता से कई गुना ज्यादा कैदी बंद हैं. यही वजह है कि वहां रहने की जगह, खाना, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़ी समस्या बनी हुई है.