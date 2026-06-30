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नर्क से भी बदतर हैं इस जेल के हालात! छोटी-सी कोठरी में ठूंस-ठूंस कर रखे गए सैकड़ों कैदी, रोंगटे खड़े कर देगा वायरल VIDEO

नाइजीरिया की एक जेल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बेहद खराब हालात दिखाई दे रहे हैं. एक छोटी-सी कोठरी में बड़ी संख्या में कैदियों को बंद रखा गया है, जहां उनके पास खड़े होने या बैठने तक की जगह नहीं है. गंदगी, भीड़ और खराब सुविधाओं के बीच कैदियों की जिंदगी ने दुनिया का ध्यान खींचा है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 30, 2026, 06:00 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 06:00 AM IST
नर्क से भी बदतर हैं इस जेल के हालात! छोटी-सी कोठरी में ठूंस-ठूंस कर रखे गए सैकड़ों कैदी, रोंगटे खड़े कर देगा वायरल VIDEO
Image Credit: Image credit: instagram/@bosswhytefoundationSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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