नाइजिरियाई एक्टर्स ने उड़ाया इंडियन TV सीरियल का मजाक, Video देख यूजर्स नहीं रोक पा रहे हंसी

Viral Video: यह सभी जानते हैं कि भारतीय टीवी सीरियल्स का समझदारी और तर्क से कोई लेना-देना नहीं है. चाहे गोपी बहू द्वारा लैपटॉप धोना हो या फिर सिमर का 'मक्खी' में बदलना, हमने पहले भी टीवी पर अजीबोगरीब प्लॉट और सीन्स देखे हैं. दोनों ही वायरल क्लिप ने हमें खूब हंसाया. अब ऐसा लगता है कि भारतीय टीवी सीरियल्स की पॉपुलैरिटी नाइजीरिया में भी पहुंच गई है. हाल ही में, नाइजीरियाई कंटेंट क्रिएटर्स द्वारा भारतीय टीवी सीरियल्स में से एक सीन की पैरोडी बनाई है. वीडियो देखने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे.

यूजर्स को हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देने वाले वीडियो में, पॉल कास्टा नाम के क्रिएटर ने प्रज्ञा का किरदार निभाया है और सीढ़ियों से गिरने की एक्टिंग की. इसके बाद प्रज्ञा की बहन तनु अपने पति राजू को फोन करती है, जो ऑफिस के लिए निकल चुका था. इतने समय में, प्रज्ञा अभी भी गिर ही रही है. कॉल रिसीव करने के बाद, वह उसे बचाने के लिए दौड़ता हुआ आता है जबकि तनु उसे देखती ही रहती है. जब राजू आता है और सीढ़ी पर पहुंचता है तो वह प्रज्ञा को जमीन पर गिरने से बचा लेता है.

To Ekta Kapoor, with love, from Nigeria pic.twitter.com/lqMS957yyj

— Khalid Baig (@KhalidBaig85) April 1, 2022