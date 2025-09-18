Video: नाइजीरियन कंटेंट क्रिएटर ने इंडिया को लेकर खोले ऐसे 17 राज, वायरल पोस्ट ने बदल दी दुनिया की सोच
Advertisement
सोशल मीडिया पर नाइजीरियन कंटेंट क्रिएटर पास्कल ओलालेये का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में उन्होंने भारत को लेकर फैले 17 पुराने और गलत स्टिरियोटाइप्स को तोड़ा है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 18, 2025, 09:29 AM IST
Foreigners In India: सोशल मीडिया पर नाइजीरियन कंटेंट क्रिएटर पास्कल ओलालेये का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में उन्होंने भारत को लेकर फैले 17 पुराने और गलत स्टिरियोटाइप्स को तोड़ा है. साल 2021 से भारत में रह रहे ओलालेये ने यहां की जिंदगी, लोगों और संस्कृति से जुड़े अनुभव शेयर किए, जिसने दुनिया की सोच बदल दी.

क्या भारत गंदगी से भरा देश है?

सबसे पहले उन्होंने उस मिथक को तोड़ा जिसमें कहा जाता है कि भारत रहने के लिए बहुत गंदा है. ओलालेये ने बताया कि कई जगहें काफी साफ-सुथरी और व्यवस्थित हैं. यहां लोग अपने मोहल्ले और समुदाय को मिलकर स्वच्छ रखते हैं.

भाषा और खानपान को लेकर क्या कहा?

कई लोग मानते हैं कि भारत में कोई अंग्रेजी नहीं बोलता. लेकिन ओलालेये ने साफ किया कि खासकर दक्षिण भारत में अंग्रेजी व्यापक रूप से बोली जाती है और यहां तक कि सार्वजनिक जगहों पर संकेतक भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होते हैं. खाने को लेकर उन्होंने कहा कि भारतीय व्यंजन सिर्फ बहुत तीखे नहीं होते बल्कि इनमें स्वाद और विविधता की भरमार है. उन्होंने यह भी कहा कि हर स्ट्रीट फूड से बीमारी नहीं होती, बल्कि कई दुकानें साफ-सुथरी और स्वादिष्ट विकल्प देती हैं.

क्या भारत की सड़कें सुरक्षित नहीं?

ओलालेये ने माना कि भारत की सड़कों पर प्योर कैओस यानी हलचल जरूर है, लेकिन यह विदेशी लोगों के लिए असुरक्षित नहीं है. उन्होंने कहा कि यहां ऑटो, मेट्रो और उबर जैसी सवारी सस्ती और भरोसेमंद हैं. एक और मिथक उन्होंने तोड़ा कि भारत में विदेशी अपनापन महसूस नहीं कर सकते. उन्होंने कहा कि भारत में उन्हें हर जगह मेहमाननवाजी और गर्मजोशी मिली. उन्हें चाय पर बुलाया गया, शादियों में आमंत्रित किया गया और अजनबी भी उन्हें परिवार जैसा मानते हैं.

A post shared by Pascal (@pascalolaleye)

 

क्यों हुआ यह पोस्ट वायरल?

ओलालेये ने बताया कि जब कोई विदेशी भारतीय संस्कृति को अपनाता है और भाषा सीखने की कोशिश करता है, तो उसे यहां सच्चा अपनापन मिलता है. उनके इस पोस्ट पर लोगों ने जमकर प्यार जताया. एक यूजर ने लिखा, "विदेशी जब भारत के बारे में ऐसे अच्छे विचार साझा करते हैं तो दिल खुश हो जाता है."

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

