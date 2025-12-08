Advertisement
कराची से रोती-बिलखती महिला ने पीएम मोदी से लगाई गुहार, बोली- सिर्फ आप ही बचा सकते हैं मुझे… देखें वीडियो

Nikita Nagdev: पाकिस्तान की निकिता नागदेव ने आरोप लगाया कि उसका पति विक्रम भारत में छिपकर दूसरी शादी करने जा रहा है. निकिता का दावा है कि उसे वीजा बहाने जबरन पाकिस्तान भेज दिया गया. अब वह PM मोदी से न्याय की गुहार लगा रही है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 08, 2025, 07:43 PM IST
कराची से रोती-बिलखती महिला ने पीएम मोदी से लगाई गुहार, बोली- सिर्फ आप ही बचा सकते हैं मुझे… देखें वीडियो

 Viral News: पाकिस्तान से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां एक पाकिस्तानी महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न्याय की गुहार लगाई है. इसके पीछे की वजह ऐसी है कि जानकर आपका भी खून खौल उठेगा. इंटरनेट यूजर्स इसे लेकर तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. पूरा मामला तब शुरू हुआ जब महिला के पति ने गुपचुप शादी रचाने का फैसला ले लिया. लेकिन एक पाकिस्तानी महिला भारत के प्रधानमंत्री से क्यों मदद मांग रही है? यह सवाल हर किसी को चौंका रहा है. आइए जानते हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ कि मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया.

 पाकिस्तानी महिला ने PM मोदी से लगाई गुहार

कराची की रहने वाली निकिता नागदेव ने दावा किया है कि उसका पति विक्रम नागदेव दिल्ली में छिपकर दूसरी शादी रचाने की तैयारी कर रहा है. निकिता के मुताबिक, दोनों ने 26 जनवरी 2020 को कराची में हिंदू रीति-रिवाजों से शादी की थी. शादी के एक महीने बाद विक्रम उसे 26 फरवरी को भारत लेकर आया, लेकिन तभी उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई. निकिता का कहना है कि भारत आने के बाद पति का व्यवहार पूरी तरह बदल गया और उसे लगातार परेशान किया जाने लगा. इसी अन्याय के खिलाफ वह मोदी से मदद मांग रही है.

निकिता के अनुसार, 9 जुलाई 2020 को विक्रम ने “वीजा तकनीकी” का बहाना बनाकर उसे जबरन पाकिस्तान भेज दिया और खुद भारत में रह गया. उसके बाद से उसने निकिता को कभी भारत वापस लाने की कोशिश नहीं की. महिला का कहना है कि वह बार-बार पति से भारत बुलाने की गुहार लगाती रही, लेकिन हर बार इनकार मिलता रहा. वीडियो जारी कर उसने कहा कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो महिलाओं का भरोसा टूट जाएगा. उसने बताया कि कई लड़कियां अपने ससुराल में शारीरिक और मानसिक शोषण झेलती हैं, इसलिए सभी से उसके समर्थन की अपील की.

 

 आरोप–दिल्ली में कर रहा दूसरी शादी

निकिता का दावा है कि कोविड लॉकडाउन के दौरान पति ने उसे पाकिस्तान भेजने का दबाव बनाया और अब भारत आने से रोक रहा है. कराची लौटने के बाद उसे पता चला कि विक्रम दिल्ली की एक महिला से दूसरी शादी करने जा रहा है. इस डर से उसने 27 जनवरी 2025 को लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है. मामला सामने आते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं आने लगीं, किसी ने कहा “पति का वीजा रद्द करो”, तो किसी ने लिखा “इतने दिनों बाद क्यों बोलीं?”. कई यूजर्स ने उसके लिए न्याय की मांग की और पूरा मामला तेजी से वायरल हो गया.

 

