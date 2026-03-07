Nikko Natividad Viral MMS: असली या फेक? प्राइवेट वीडियो विवाद पर फिलिपिनो एक्टर ने तोड़ी चुप्पी, बोली...

सोशल मीडिया की दुनिया में कभी-कभी एक वीडियो या पोस्ट ऐसा तूफान खड़ा कर देता है, जो पल भर में लाखों लोगों तक पहुंच जाता है. हाल ही में फिलिपिनो अभिनेता निको नेटिविदाद भी इसी तरह के विवाद में फंस गए. इंटरनेट पर उनके नाम से जुड़ा एक कथित प्राइवेट वीडियो तेजी से वायरल होने लगा, जिसके बाद ऑनलाइन बहस शुरू हो गई. कई लोग वीडियो को असली बता रहे थे, तो कई इसे फेक कह रहे थे. बढ़ते विवाद के बीच आखिरकार अभिनेता ने खुद सामने आकर इस मामले पर प्रतिक्रिया दी और सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगी.

कैसे शुरू हुआ वायरल MMS विवाद

दरअसल, यह विवाद 28 फरवरी 2026 के आसपास शुरू हुआ, जब सोशल मीडिया पर कुछ स्क्रीनशॉट और लिंक वायरल होने लगे. इन पोस्ट में दावा किया गया कि इनमें फिलिपिनो अभिनेता निको नेटिविदाद का एक निजी और आपत्तिजनक वीडियो मौजूद है. देखते ही देखते यह मामला फेसबुक, एक्स (ट्विटर) और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर तेजी से फैल गया.

कई यूजर्स वीडियो को शेयर करने या उसके बारे में चर्चा करने लगे, जिससे यह मुद्दा ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया. हालांकि अब तक किसी भी भरोसेमंद स्रोत ने इस वीडियो की सच्चाई की पुष्टि नहीं की है. कई विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया पर ऐसे मामलों में अक्सर एडिटेड वीडियो, फेक क्लिप या गलत जानकारी भी वायरल हो जाती है.

एक्टर की सफाई और साइबर एक्सपर्ट की चेतावनी

विवाद बढ़ने के बाद 33 वर्षीय निको नेटिविदाद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए बयान जारी किया. उन्होंने अपने फैंस और आम लोगों से माफी मांगते हुए कहा कि इस घटना से उन्हें दुख हुआ है और वे इस अनुभव से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं. यह विवाद सामने आने के बाद उनकी यह पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया थी.

इस बीच कुछ वायरल पोस्ट में अन्य फिलिपिनो अभिनेताओं एरॉन विलाफ्लोर, रॉन एंजेलिस और गिल क्यूरवा के नाम भी जोड़े गए, लेकिन इन दावों की भी कोई पुष्टि नहीं हुई है. साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने लोगों को ऐसे लिंक पर क्लिक न करने की सलाह दी है, क्योंकि कई लिंक संदिग्ध वेबसाइट या टेलीग्राम चैनलों पर ले जाते हैं, जहां से मैलवेयर या फिशिंग हमले का खतरा हो सकता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. जी न्यूज इसकी प्रमाणिकता और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.