बड़ी उम्मीद लेकर आई है... 5 किलोमीटर तक शख्स का पीछा करती आई नील गाय, लोगों ने किए मजेदार कमेंट्स

Viral Video: सोशल मीडिया पर इंसानों और जानवरों की जुगलबंदी के बहुत से वीडियो वायरल होते रहते हैं. इसी के साथ कई बार जंगली जानवर भी इंसानों के साथ मानवता जैसा व्यवहार करते दिखाई देते हैं, लेकिन ये थोड़ा अजीब लगता है और इसको देखना भी काफी दिलचस्प हो जाता है. ऐसी ही एक इंस्टाग्राम पोस्ट वायरल हो रही है. जिसमें एक शख्स के साथ नीलगाय नजर आती है और वो शख्स बताता है कि ये नील गाय 5 किलोमीटर से उसका पीछा कर रही है. इस वीडियो के वायरल होने का मैन वजह यही है कि नील गाय आमतौर पर इस अंदाज में दिखाई नहीं देती है.
शांत खड़ी थी नील गाय
इंटरनेट पर वायरल इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति नील गाय के पास खड़ा है. अक्सर नील गाय आक्रामक होती हैं, लेकिन ये तो आराम से खड़ी है जैसे वो उसी शख्स से मिलना चाहती थी. वीडियो शुरू होते ही सड़क पर खड़ा ये व्यक्ति कहता है कि ये नीलगाय 5 किलोमीटर से मेरे पीछा कर रही थी. नीलगाय को इतना शांत देखना अपने आप में अनोखी बात है. अब ये वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो देखने के बाद लोग कमेंट बॉक्स में मजेदार बातें लिख रहे हैं.
किसने शेयर किया ये वीडियो?
ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @narendragehlotofficial नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा है. आपको जानकर हैरानी होगी कि इस नील गाय के छोटे से वीडियो पर खबर लिखे जाने तक 6 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं अभी तक 7 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं.
मजेदार बातों से भरा है कमेंट बॉक्स
वीडियो देखने के बाद लोगों ने कई मजेदार कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "बड़ी उम्मीद लेकर आई है सर." दूसरे यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, "तुम उसका बच्चा तो नहीं उठा लाए हो." तीसरे यूजर ने लिखा, "शायद इनका पूराना संबंध है"
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.