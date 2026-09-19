/50 साल बाद स्कूल लौटे बचपन के दोस्त: यूनिफॉर्म पहन, बस्ता टांगकर लटकाई बोतल; फिर बच्चों की तरह लगे खेलने; Video Viral

कहते हैं कि वक्त कितना भी बदल जाए, बचपन की यादें दिल में कहीं न कहीं वैसी ही रहती हैं. स्कूल के दोस्त, मैदान में खेले गए खेल और छुट्टी की घंटी की आवाज ऐसी चीजें हैं, जिन्हें उम्र के साथ भुलाना आसान नहीं होता. ऐसे ही कुछ बचपन के दोस्तों ने 50 साल बाद स्कूली छात्र बनकर रीयूनियन किया. उनकी पुरानी यादें ताजा करने वाला वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.
1976 बैच के इन दोस्तों ने शायद अपने पुराने स्कूल वाले दिनों को फिर से जीने का फैसला किया. कई साल तक अपनी-अपनी जिंदगी में व्यस्त रहने के बाद जब वे पुराने स्कूल में मिले तो उम्र जैसे कुछ देर के लिए पीछे छूट गई. उन्होंने स्कूल यूनिफॉर्म जैसे कपड़े पहने, स्कूल बैग टांगे और ठीक उसी अंदाज में मिले, जैसे 50 साल पहले स्कूल के मैदान में मिला करते थे.
रीयूनियन का वीडियो इंस्टाग्राम यूजर राकेश नगर ने शेयर किया है. वीडियो में दोस्तों का पूरा ग्रुप अपने पुराने स्कूल की तरफ जाता नजर आता है. खास बात यह थी कि उन्होंने सिर्फ स्कूल में मिलकर फोटो खिंचवाने का प्लान नहीं बनाया था. सभी ने स्कूल के दिनों जैसी फॉर्मल शर्ट और पैंट पहनी हुई थी. कंधे पर बैग था और बच्चों वाली रंग-बिरंगी पानी की बोतलें गले में लटक रही थीं. दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे स्कूल का कोई नया बैच क्लास लगाने पहुंच गया हो. फर्क सिर्फ इतना था कि ये बच्चे करीब 50 साल पहले इसी स्कूल से पढ़कर निकल चुके थे.
जैसे ही दोस्तों ने स्कूल का गेट पार किया, उनके चेहरों पर अलग ही खुशी दिखाई देने लगी. कोई हंस रहा था, कोई अपने साथी को देखकर मजाक कर रहा था और कोई पुराने दिनों को याद करता नजर आया. जिस जगह पर कभी वे रोजाना पढ़ने आया करते थे, उसी जगह इतने साल बाद एक साथ खड़ा होना उनके लिए बेहद खास पल था. स्कूल की बिल्डिंग और आसपास का माहौल उनके लिए सिर्फ एक जगह नहीं था, बल्कि जिंदगी के उस दौर की याद था, जब दोस्ती और खेल ही सबसे बड़ी चीज हुआ करते थे.
रीयूनियन को सिर्फ बातचीत और फोटो तक सीमित नहीं रखा गया. दोस्तों ने अपने बचपन के कुछ पुराने खेलों को भी दोबारा खेलने का फैसला किया. वीडियो में ग्रुप के लोग पिट्ठू खेलते दिखाई देते हैं. उम्र भले ही 50 साल आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन खेलते वक्त उनका अंदाज बिल्कुल बचपन जैसा नजर आया. एक-दूसरे के साथ हंसी-मजाक और खेल की मस्ती ने पूरे माहौल को यादगार बना दिया.
इसके बाद दोस्तों ने स्कूल के दिनों की एक और याद को दोहराया. सभी एक लाइन में खड़े हुए और मिलकर स्कूल वाला 'ट्रेन' डांस करने लगे. एक-दूसरे के पीछे चलते हुए हंसते और मस्ती करते इन दोस्तों को देखकर साफ लग रहा था कि उनके लिए यह सिर्फ एक वीडियो बनाने का मौका नहीं था. वे उन पलों को दोबारा जी रहे थे, जिन्हें उन्होंने जिंदगी के सबसे हल्के-फुल्के दिनों में जिया था.
इस रीयूनियन के बारे में बताते हुए राकेश नगर ने कहा कि दोस्त अक्सर सोचते थे कि अगर एक बार फिर उन पुराने दिनों को जिया जाए तो कैसा लगेगा. आखिरकार उन्होंने सिर्फ सोचने के बजाय इसे सच करने का फैसला किया. सभी उसी स्कूल में पहुंचे, जहां कभी साथ हंसे थे, खेले थे और दोस्ती की थी. यह मुलाकात उनके लिए इसलिए भी खास रही क्योंकि स्कूल छोड़ने के बाद जिंदगी हर किसी को अलग दिशा में ले गई. किसी की नौकरी, किसी का परिवार और किसी की अपनी जिम्मेदारियां थीं. लेकिन पुराने दोस्तों से मिलते ही सब फिर उसी दौर में पहुंच गए.
वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा तो लोगों की प्रतिक्रियाएं भी भावुक करने वाली रहीं. कई यूजर्स ने कहा कि वीडियो देखकर उन्हें अपने स्कूल के दोस्तों की याद आ गई. एक शख्स ने बताया कि वह अब तक अपने स्कूल के दोस्तों से नहीं मिल पाया है. वहीं एक दूसरे यूजर ने कहा कि इस वीडियो को देखकर उसे खुशी हुई. किसी ने दोस्तों से इसी तरह जिंदगी को खुलकर जीते रहने की अपील की. कई लोगों के लिए यह वीडियो सिर्फ कुछ बुजुर्ग दोस्तों की मस्ती नहीं था. इसमें उन्हें अपना बचपन, अपना स्कूल और वे दोस्त दिखाई दिए, जिनके साथ कभी पूरा दिन बिताना ही जिंदगी का सबसे बड़ा मजा हुआ करता था.
1976 बैच के इन दोस्तों का यह रीयूनियन इस बात की खूबसूरत याद दिलाता है कि उम्र बढ़ने के साथ जिंदगी बदल सकती है, लेकिन बचपन की दोस्ती का एहसास हमेशा दिल में कहीं बचा रहता है. पांच दशक बाद वही स्कूल, वही दोस्त और बचपन के वही खेल. फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार स्कूल बैग कंधे पर टांगने वाले बच्चे उम्रदराज हो चुके थे. लेकिन कुछ घंटों के लिए उन्होंने अपनी उम्र को किनारे रखा और फिर से बच्चे बन गए. शायद इसी वजह से इस वीडियो की सबसे खूबसूरत बात पिट्ठू या ट्रेन डांस नहीं, बल्कि वह मुस्कान है, जो पांच दशक बाद भी दोस्तों के साथ खड़े होते ही उनके चेहरों पर लौट आई.
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