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50 साल बाद स्कूल लौटे बचपन के दोस्त: यूनिफॉर्म पहन, बस्ता टांगकर लटकाई बोतल; फिर बच्चों की तरह लगे खेलने; Video Viral

1976 बैच के कुछ बचपन के दोस्तों ने पांच दशक बाद अपने पुराने स्कूल में ऐसा रीयूनियन किया कि देखकर हर किसी को अपना बचपन याद आ गया. दोस्तों ने स्कूल यूनिफॉर्म जैसी शर्ट-पैंट पहनी, कंधे पर बैग टांगा और गले में बच्चों वाली पानी की बोतलें लटका लीं. स्कूल पहुंचते ही वे फिर बच्चे बन गए और पिट्ठू जैसे पुराने खेल खेलने के साथ स्कूल का ट्रेन डांस भी किया.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 19, 2026, 01:52 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 01:52 PM IST
50 साल बाद स्कूल लौटे बचपन के दोस्त: यूनिफॉर्म पहन, बस्ता टांगकर लटकाई बोतल; फिर बच्चों की तरह लगे खेलने; Video Viral
Image Credit: 50 साल बाद स्कूल के दोस्तों का रीयूनियन! Image credit: instagram/@rakesh.nagar1712

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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