बेंगलुरु में पैसे बचाने की निंजा टेक्निक: Google एम्लाई ने बताया तरीका तो लोगों ने दिए गजब के रिएक्शन

Google Employee Viral Post: गूगल कर्मचारी ने बेंगलुरु में रहने का एक बड़ा फायदा और पैसे बचाने का तरीका बताया. हालांकि बेंगलुरु में रहना काफी महंगा हो सकता है, लेकिन इस कर्मचारी ने बताया कि वहां रहने के कुछ फायदे भी हैं. प्रियांश अग्रवाल नाम के एक यूजर ने अपने पोस्ट में लिखा, "गूगल ऑफिस और घर के बीच कैब सर्विस देता है. ये बैंगलोर में रहने का सबसे बड़ा फायदों में से एक है. मैं ऑफिस से 12 किलोमीटर दूर रहता हूं और मुझे कभी Uber/Ola/Rapido का इंतजार नहीं करना पड़ता. इससे मेरी काफी पैसे भी बचती है."

Of course other companies do that too. Since the companies that I have worked at previously didn’t provide this, it is new for me. This tweet in no way means that other companies don’t provide a similar service

— Priyansh Agarwal (@Priyansh_31Dec) June 13, 2024