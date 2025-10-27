Advertisement
trendingNow12977854
Hindi Newsजरा हटके

भारत का वो 'चमत्कारी' मंदिर, जहां कदम रखते ही खुल जाते हैं शादी के बंद दरवाज़े, जानिए कौन सा है ये रहस्यमय स्थान

Nithya Kalyana Perumal Temple: तमिलनाडु का Nithya Kalyana Perumal Temple शादी जल्दी करवाने वाले मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है. भक्तों का दावा है कि यहां दर्शन और माला पहनने के तीन महीने के भीतर विवाह तय हो जाता है। वायरल वीडियो ने इसे चर्चा में ला दिया है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 27, 2025, 10:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत का वो 'चमत्कारी' मंदिर, जहां कदम रखते ही खुल जाते हैं शादी के बंद दरवाज़े, जानिए कौन सा है ये रहस्यमय स्थान

Tamil Nadu Temple: कभी सोचा है कि एक मंदिर सिर्फ पूजा स्थल ही नहीं, बल्कि आपकी शादी की तकदीर बदल सकता है? जी हां, भारत में ऐसा एक ‘चमत्कारी’ मंदिर है... Nithya Kalyana Perumal Temple जो तमिलनाडु में स्थित है. यहां आने वाले भक्त सिर्फ दर्शन नहीं करते, बल्कि अपनी शादी के रास्ते भी आसान कर लेते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक शख्स दावा कर रहा है कि जिनकी शादी में कोई अड़चन आ रही हो या रिश्ता नहीं बन पा रहा हो, वे अगर इस मंदिर में आएं, तो तीन महीने के भीतर शादी तय हो जाती है. बस एक माला पहननी है और थोड़ा विश्वास रखना है, बाकी काम भगवान कर देते हैं.

 जहां होती है हर इच्छा पूरी

कहते हैं अगर दिल से मांगा जाए, तो भगवान जरूर सुनते हैं. यही बात सच साबित कर रहा है तमिलनाडु का Nithya Kalyana Perumal Temple. यह मंदिर भगवान श्री हरि विष्णु के वराह अवतार और उनकी पत्नी लक्ष्मी (कोमलवल्ली थायर) को समर्पित है. भक्तों का विश्वास है कि यहां आने से विवाह में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं. कई लोग दावा करते हैं कि यहां दर्शन करने और अनुष्ठान करने के बाद उनके जीवन में विवाह के शुभ संकेत मिलने लगे. यही वजह है कि यह मंदिर अब ‘शादी जल्दी होने वाला मंदिर’ के नाम से भी मशहूर हो गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

 माला पहनकर खुलते हैं रिश्तों के रास्ते

वीडियो में दिखाया गया है कि इस मंदिर में आने वाले भक्तों को एक विशेष माला पहनाई जाती है. ऐसा माना जाता है कि यह माला पहनने के बाद तीन महीने के भीतर शादी तय हो जाती है. खास बात यह है कि शादी हो जाने के बाद वही माला भक्तों को मंदिर में लौटानी होती है, जो कृतज्ञता का प्रतीक माना जाता है. भक्त बताते हैं कि यहां आने से न सिर्फ उनका मन शांत होता है बल्कि जीवन में एक नई उम्मीद भी जागती है. बहुत से लोगों के अनुभव इस मंदिर को और भी रहस्यमय और चमत्कारिक बना देते हैं.

 

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मंदिर का वीडियो

हाल ही में इस मंदिर का वीडियो इंस्टाग्राम पर खूब वायरल हुआ है. वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे भक्त उम्मीद लेकर आते हैं और विश्वास लेकर लौटते हैं. लोग कमेंट में पूछ रहे हैं कि क्या सच में ऐसा मंदिर है जहां शादी की राह खुल जाती है? तमिलनाडु का यह मंदिर अब देशभर में चर्चा का विषय बन चुका है. यहां हर साल सैकड़ों भक्त विवाह और वैवाहिक सुख के लिए विशेष पूजा करवाने आते हैं. कहा जाता है कि यहां की श्रद्धा और आस्था मिलकर रिश्तों के बंधन को पवित्र और स्थायी बना देती हैं.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Nithya Kalyana Perumal Temple

Trending news

DNA: ये क्रीम बिस्किट नहीं जहर... स्पेलिंग में फेरबदल से कंपनियां कर रहीं बड़ा खेल
DNA
DNA: ये क्रीम बिस्किट नहीं जहर... स्पेलिंग में फेरबदल से कंपनियां कर रहीं बड़ा खेल
'SIR से NRC लागू करने की कोशिश', ममता के मंत्री का बड़ा बयान, CEC का जवाब
Sir
'SIR से NRC लागू करने की कोशिश', ममता के मंत्री का बड़ा बयान, CEC का जवाब
पीएम मोदी की वो स्कीम, जिससे केरल की दो पार्टियों के बीच हो गई रार, सामने आई कलह
PM SHRI scheme
पीएम मोदी की वो स्कीम, जिससे केरल की दो पार्टियों के बीच हो गई रार, सामने आई कलह
देश में SIR कराने में जल्दबाजी न करे मोदी सरकार वरना.... उमर अब्दुल्ला की चेतावनी
jammu kashmir news
देश में SIR कराने में जल्दबाजी न करे मोदी सरकार वरना.... उमर अब्दुल्ला की चेतावनी
सुप्रीम कोर्ट ने दिया केंद्र को बड़ा झटका, कहा- बंगाल में फिर से शुरू करें MNREGA
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने दिया केंद्र को बड़ा झटका, कहा- बंगाल में फिर से शुरू करें MNREGA
Air India की फ्लाइट में मिला तिलचट्टा, कंपनी ने लिया ऐसा 'एक्शन' कि लोग हुए कन्फ्यूज
Viral News
Air India की फ्लाइट में मिला तिलचट्टा, कंपनी ने लिया ऐसा 'एक्शन' कि लोग हुए कन्फ्यूज
CIK ने कट्टरपंथियों की साजिश की नाकाम, आतंकी बनने से 2 युवकों को बचाया
Jammu and Kahsmir
CIK ने कट्टरपंथियों की साजिश की नाकाम, आतंकी बनने से 2 युवकों को बचाया
1, 2, 3, 4, 5...दिव्यांग के साथ इंडियन आर्मी के चीफ ने लगाए पुश अप्स
Run for India
1, 2, 3, 4, 5...दिव्यांग के साथ इंडियन आर्मी के चीफ ने लगाए पुश अप्स
7 फरवरी को फाइनल लिस्ट, 4 नवंबर से मिलेगा फॉर्म, देश के इन 12 राज्यों में होगा SIR
Election Commission of India
7 फरवरी को फाइनल लिस्ट, 4 नवंबर से मिलेगा फॉर्म, देश के इन 12 राज्यों में होगा SIR
रात को मां-बहन के साथ खाया खाना, अगले दिन दे दी जान: ऑनलाइन गेमिंग के कर्ज बना वजह
online gaming
रात को मां-बहन के साथ खाया खाना, अगले दिन दे दी जान: ऑनलाइन गेमिंग के कर्ज बना वजह