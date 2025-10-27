भारत का वो 'चमत्कारी' मंदिर, जहां कदम रखते ही खुल जाते हैं शादी के बंद दरवाज़े, जानिए कौन सा है ये रहस्यमय स्थान

Tamil Nadu Temple: कभी सोचा है कि एक मंदिर सिर्फ पूजा स्थल ही नहीं, बल्कि आपकी शादी की तकदीर बदल सकता है? जी हां, भारत में ऐसा एक ‘चमत्कारी’ मंदिर है... Nithya Kalyana Perumal Temple जो तमिलनाडु में स्थित है. यहां आने वाले भक्त सिर्फ दर्शन नहीं करते, बल्कि अपनी शादी के रास्ते भी आसान कर लेते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक शख्स दावा कर रहा है कि जिनकी शादी में कोई अड़चन आ रही हो या रिश्ता नहीं बन पा रहा हो, वे अगर इस मंदिर में आएं, तो तीन महीने के भीतर शादी तय हो जाती है. बस एक माला पहननी है और थोड़ा विश्वास रखना है, बाकी काम भगवान कर देते हैं.

जहां होती है हर इच्छा पूरी

कहते हैं अगर दिल से मांगा जाए, तो भगवान जरूर सुनते हैं. यही बात सच साबित कर रहा है तमिलनाडु का Nithya Kalyana Perumal Temple. यह मंदिर भगवान श्री हरि विष्णु के वराह अवतार और उनकी पत्नी लक्ष्मी (कोमलवल्ली थायर) को समर्पित है. भक्तों का विश्वास है कि यहां आने से विवाह में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं. कई लोग दावा करते हैं कि यहां दर्शन करने और अनुष्ठान करने के बाद उनके जीवन में विवाह के शुभ संकेत मिलने लगे. यही वजह है कि यह मंदिर अब ‘शादी जल्दी होने वाला मंदिर’ के नाम से भी मशहूर हो गया है.

माला पहनकर खुलते हैं रिश्तों के रास्ते

वीडियो में दिखाया गया है कि इस मंदिर में आने वाले भक्तों को एक विशेष माला पहनाई जाती है. ऐसा माना जाता है कि यह माला पहनने के बाद तीन महीने के भीतर शादी तय हो जाती है. खास बात यह है कि शादी हो जाने के बाद वही माला भक्तों को मंदिर में लौटानी होती है, जो कृतज्ञता का प्रतीक माना जाता है. भक्त बताते हैं कि यहां आने से न सिर्फ उनका मन शांत होता है बल्कि जीवन में एक नई उम्मीद भी जागती है. बहुत से लोगों के अनुभव इस मंदिर को और भी रहस्यमय और चमत्कारिक बना देते हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मंदिर का वीडियो

हाल ही में इस मंदिर का वीडियो इंस्टाग्राम पर खूब वायरल हुआ है. वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे भक्त उम्मीद लेकर आते हैं और विश्वास लेकर लौटते हैं. लोग कमेंट में पूछ रहे हैं कि क्या सच में ऐसा मंदिर है जहां शादी की राह खुल जाती है? तमिलनाडु का यह मंदिर अब देशभर में चर्चा का विषय बन चुका है. यहां हर साल सैकड़ों भक्त विवाह और वैवाहिक सुख के लिए विशेष पूजा करवाने आते हैं. कहा जाता है कि यहां की श्रद्धा और आस्था मिलकर रिश्तों के बंधन को पवित्र और स्थायी बना देती हैं.