बिना दुल्हन, बिना निकाह… फिर भी शादी; पाकिस्तान में फेक वेडिंग का ट्रेंड क्यों पकड़ रहा जोर

पाकिस्तान में इन दिनों एक नया और अनोखा ट्रेंड छाया हुआ है, ‘फेक वेडिंग’ यानी नकली शादी. यह आयोजन दिखने में पूरी तरह पारंपरिक पाकिस्तानी शादी जैसा लगता है, लेकिन इसमें कोई वास्तविक वैवाहिक प्रतिबद्धता नहीं होती. दूल्हा-दुल्हन की जगह, रंग-बिरंगे फूल, चमकदार सजावट और धूमधाम भरे जश्न के साथ युवाओं को एक रात के लिए समाज और परिवार के दबाव से आज़ादी मिलती है. यह नया ट्रेंड 2023 से तेजी से लोकप्रिय हुआ है और अब पाकिस्तान के बड़े शहरों में चर्चा का विषय बन चुका है.

LUMS से शुरुआत और...

लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज (LUMS) में 2023 में आयोजित पहली फेक वेडिंग ने इस ट्रेंड को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में प्रमुखता दिलाई. इस आयोजन के फुटेज वायरल होने के बाद छात्रों को ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. छात्र परिषद के पूर्व अध्यक्ष सैराम एच. मिरान के अनुसार, विश्वविद्यालय ऐसे सामाजिक आयोजनों के लिए सुरक्षित मंच देता है. आलोचना के बावजूद, छात्रों की सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखी गई और यह समारोह जश्न और मौज-मस्ती के लिए एक सुरक्षित, सामाजिक रूप से स्वीकृत विकल्प साबित हुआ.

महिलाओं के लिए सुरक्षित और रचनात्मक मंच

फेक वेडिंग का सबसे बड़ा आकर्षण महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वतंत्र स्थान प्रदान करना है. यहाँ पारंपरिक मेहंदी समारोह, गीत, संगीत और नृत्य का आयोजन किया जाता है, लेकिन परिवार या समाज की निगरानी नहीं होती. महिलाएं खुलकर इस उत्सव का आनंद लेती हैं. इस प्रकार के आयोजन न केवल सामाजिक दबाव से मुक्त होते हैं, बल्कि पाकिस्तान की 900 अरब रुपये की वेडिंग इंडस्ट्री में नई रचनात्मक सेवाओं और वैकल्पिक मानकों को भी जन्म देते हैं, जो पारंपरिक शादी की शैली से अलग हैं.

संस्कृति, संगीत और फैशन का नया संगम

इस्लामाबाद में ‘शाम-ए-मस्ताना’ जैसी फेक वेडिंग्स ने लोक संगीत, फैशन और सांस्कृतिक परंपरा को जोड़कर नया मानक स्थापित किया है. इवेंट क्यूरेटर अकील मुहम्मद का कहना है कि ये आयोजन न्यूयॉर्क के मेट गाला जैसी शैली के समान हैं, जहां कला और संस्कृति के माध्यम से जश्न मनाया जाता है. फेक वेडिंग्स न केवल युवाओं को मौज-मस्ती का अवसर देती हैं, बल्कि पाकिस्तानी संस्कृति और रचनात्मकता को भी नए ढंग से पेश करती हैं.