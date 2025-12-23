न दर्शक, न शोर, फिर भी रच दिया इतिहास! ज्योति याराजी ने सुनसान ट्रैक पर भारत को दिलाया गोल्ड

Advertisement
ज्योति याराजी ने सुनसान स्टेडियम में 100 मीटर हर्डल्स का गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया. बिना दर्शकों के पोडियम पर छलके आंसू सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. यह जीत महिला एथलीटों की मेहनत, हौसले और आत्मविश्वास की मिसाल बनी.  

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 23, 2025, 08:54 PM IST
न दर्शक थे, न जयकारे और न ही तालियों की गूंज… लेकिन जज्बा इतना मजबूत था कि इतिहास खुद लिख गया. दक्षिण कोरिया के गुमी में एशियाई एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025 के दौरान भारतीय एथलीट ज्योति याराजी ने ऐसा ही एक भावुक पल रच दिया. सुनसान ट्रैक पर दौड़ते हुए उन्होंने न सिर्फ 100 मीटर हर्डल्स में गोल्ड जीता, बल्कि करोड़ों भारतीयों का दिल भी छू लिया. यह जीत सिर्फ पदक की नहीं थी, बल्कि मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास की कहानी थी, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

सुनसान स्टेडियम में भारत की ऐतिहासिक जीत

दक्षिण कोरिया के गुमी में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025 में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा. टीम इंडिया ने कुल 24 पदक जीते, जिनमें 8 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य शामिल थे. इस शानदार प्रदर्शन की एक बड़ी वजह रहीं हर्डलिंग एथलीट ज्योति याराजी. उन्होंने 100 मीटर हर्डल्स में 12.96 सेकंड का समय निकालते हुए स्वर्ण पदक जीता और नया चैम्पियनशिप रिकॉर्ड भी बनाया. हालांकि मुकाबला खत्म होने के बाद स्टेडियम में दर्शक नहीं थे, लेकिन जीत का महत्व किसी बड़े फाइनल से कम नहीं था.

बिना तालियों के पोडियम पर छलके आंसू

सबसे भावुक पल तब आया जब ज्योति याराजी को पदक देने के लिए पोडियम पर बुलाया गया. चारों तरफ सन्नाटा था, न कैमरों की भीड़ और न ही तालियों की आवाज. जब तिरंगा फहराया गया, तो ज्योति अकेले पोडियम पर खड़ी थीं. उनकी आंखों में आंसू थे, जो सालों की मेहनत, चोट, संघर्ष और त्याग की कहानी कह रहे थे. यह दृश्य अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे भारतीय खेल इतिहास का सबसे भावुक पल बता रहे हैं.

 

महिला एथलीटों की ताकत की मिसाल बना वीडियो

यह वायरल वीडियो सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि महिला एथलीटों की दृढ़ता और आत्मबल का प्रतीक बन गया है. इसने यह दिखाया कि भीड़ और शोर के बिना भी जीत उतनी ही बड़ी होती है. ज्योति याराजी का यह पल उन सभी खिलाड़ियों के लिए मोटिवेशन बन गई है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

