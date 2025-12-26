नो डैडी नो... फौजी पिता को ड्यूटी जाने से मना करती रही मासूम, दिल को छू जाएगी ये रिक्वेस्ट

Viral Video: सोशल मीडिया पर फौजी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उसकी नन्हीं सी बिटिया ड्यूटी ना जाने की रिक्वेस्ट कर रही है. ये वीडियो इतना प्यारा है कि देखकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे.
Viral Video: एक पिता अपनी बेटी को कितना प्यार करता है ये वही जानता होगा जिसके आंगन में बेटियां खेलती हों. एक बाप के लिए बेटी किसी चांद के टुकड़े से कम नहीं होती है. ऐसे में सोशल मीडिया पर एक पिता और मासूम बेटी का ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप भी भावुक हो जाएंगे. सोशल मीडिया पर फौजी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उसकी नन्हीं सी बिटिया ड्यूटी ना जाने की रिक्वेस्ट कर रही है. ये वीडियो इतना प्यारा है कि आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे.
क्या बोली बिटिया?
इंटरनेट पर वायरल हो रहा वीडियो भावुक कर देने वाला है. ये ना सिर्फ एक पिता और बेटी के बीच के भाव को दिखाता है, बल्कि देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे जवानों की जिंदगी को भी करीब से दिखाता है. वीडियो में दिखता है कि एक पिता फौज की यूनिफॉर्म पहने ड्यूटी के लिए तैयार है. इस दौरान वो अपनी बिटिया को दुलार करता है. पापा को ड्यूटी पर जाता देख मासूम के लिए किसी झटके से कम नहीं है. वो बार बार पिता से जाने के लिए मना करती है. पिता करते हैं कि ड्यूटी तो जाना पड़ेगा ना. इसपर बिटिया तुरंत अपने नन्हें हाथों को हिलाकर कहती है, "नो डैडी नो" पिता बार बार ड्यूटी जाने के लिए कहते रहे और बिटिया बार बार "नो डैडी नो" करती रही.
किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @zindagi.gulzar.h नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 31 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो के नीचे यूजर्स प्यारे कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "बहुत मुश्किल टाइम होता है ये अपने बच्चों से दूर जाना."
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.