ना इंजीनियरिंग की डिग्री, ना डिजाइनिंग का कोर्स... फिर भी कैसे जुगाड़ से बना ली BGMI वाली बग्गी, इंटरनेट पर हुआ वायरल

Indian Jugaad Video: एक रेलवे टेक्नीशियन ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. वीकेंड पर कबाड़ के लोहे, बाइक के पुराने पुर्जों और वेल्डिंग मशीन की मदद से उन्होंने एक ऐसी बग्गी बनाई जो सीधे बीजीएमआई गेम से निकलकर असली दुनिया में उतर आई. जैसे ही इस बग्गी के वीडियोज सोशल मीडिया पर आए, लोगों ने इसे हाथों-हाथ लिया. करण कारगवाल की शुरुआती रील्स ने 10 लाख से ज्यादा व्यूज बटोरे और देखते ही देखते उनके 2.2 लाख फॉलोअर्स हो गए. नेटिजन्स ने उन्हें जुगाड़ किंग और गेमिंग का एलन मस्क तक कह दिया.

क्या है इस अनोखी बग्गी की खासियत?

यह बग्गी सिर्फ मेटल और पहियों से बनी मशीन नहीं, बल्कि जुनून और मेहनत का ऐसा संगम है जिसने डिजिटल दुनिया को असलियत में बदल दिया. बिना किसी औपचारिक इंजीनियरिंग या डिजाइन की पढ़ाई के, उन्होंने यह कारनामा कर दिखाया और साबित कर दिया कि पैशन हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं.

क्रॉफ्टन ने क्यों चुना उनकी कहानी?

करण की यह जर्नी इतनी प्रेरणादायक थी कि क्रॉफ्टन इंडिया ने इसे अपने नए डिजिटल सीरीज ‘बियॉन्ड बैटलग्राउंड्स’ की पहली कहानी बना दिया. इसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई और उनकी बग्गी से जुड़े वीडियोज ने 18 लाख से ज्यादा व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया. करण अकेले नहीं हैं. भारत में एक नई लहर उठ रही है- किसी ने बजट पार्ट्स से गेमिंग पीसी तैयार किया, किसी ने कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम बनाए तो किसी ने स्कूटर और ई-वेस्ट से सिम रिग्स बनाए. हर लाइक, शेयर और कमेंट इस मूवमेंट का ईंधन है जो पिक्सल्स को पैशन और पैशन को उद्देश्य में बदल रहा है.