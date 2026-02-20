Advertisement
न मोटर, न बिजली… भाप से चलती थी दुनिया की पहली लिफ्ट; साल 1850 के दशक की इस खोज ने बदल दी दुनिया

न मोटर, न बिजली… भाप से चलती थी दुनिया की पहली लिफ्ट; साल 1850 के दशक की इस खोज ने बदल दी दुनिया

1857 में न्यूयॉर्क में शुरू हुई दुनिया की पहली कमर्शियल लिफ्ट भाप के इंजन से चलती थी और इसमें खास सेफ्टी लॉक लगाया गया था. इस आविष्कार ने लोगों का भरोसा जीता और गगनचुंबी इमारतों के युग की नींव रख दी.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 20, 2026, 11:45 AM IST
न मोटर, न बिजली… भाप से चलती थी दुनिया की पहली लिफ्ट; साल 1850 के दशक की इस खोज ने बदल दी दुनिया

आज हम एक बटन दबाते हैं और लिफ्ट हमें पलक झपकते ही ऊपरी मंजिल पर पहुंचा देती है. लेकिन जरा सोचिए, जब बिजली ही आम नहीं थी तब लोग ऊंची इमारतों में ऊपर कैसे जाते होंगे? हैरानी की बात यह है कि दुनिया की पहली कमर्शियल लिफ्ट न मोटर से चलती थी और न ही बिजली से, बल्कि भाप के दम पर ऊपर-नीचे होती थी. यह आविष्कार सिर्फ एक मशीन नहीं था, बल्कि आधुनिक शहरों की ऊंचाई तय करने वाला टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. 1850 के दशक में बनी इस अनोखी लिफ्ट ने लोगों की सोच, इमारतों की डिजाइन और शहरी जीवन की रफ्तार तीनों को हमेशा के लिए बदल दिया.

न्यूयॉर्क में रचा गया था इतिहास 

23 मार्च 1857 का दिन तकनीकी इतिहास में बेहद खास माना जाता है. इसी दिन अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के ब्रॉडवे स्थित ई.वी. हॉगवॉट डिपार्टमेंट स्टोर में दुनिया की पहली पैसेंजर कमर्शियल लिफ्ट शुरू हुई. इसे बनाने में करीब 2,500 डॉलर की लागत आई थी, जो उस समय बड़ी रकम मानी जाती थी. यह मशीन सिर्फ लोगों को ऊपर ले जाने का साधन नहीं थी, बल्कि आधुनिक शहरी ढांचे की शुरुआत का संकेत थी. इस लिफ्ट के शुरू होते ही लोगों में ऊंची इमारतों के प्रति नया भरोसा पैदा हुआ और तकनीक की दुनिया में एक बड़ा कदम दर्ज हो गया.

भाप के इंजन से मिलती थी ताकत 

आज की लिफ्टें जहां बिजली से चलती हैं, वहीं 1857 की पहली कमर्शियल लिफ्ट को भाप के इंजन से पावर मिलता था. इमारत के बेसमेंट में एक बड़ा स्टीम इंजन लगाया गया था, जो लिफ्ट को ऊपर-नीचे खींचता था. तकनीकी रूप से यह लिफ्ट हर मिनट लगभग 40 फीट की गति से चलती थी. आज के हिसाब से यह स्पीड भले धीमी लगे, लेकिन उस दौर में यह किसी चमत्कार से कम नहीं थी. इस मशीन ने साबित कर दिया कि सीमित तकनीक के बावजूद इंसान बड़े इंजीनियरिंग कारनामे कर सकता है और नई राहें खोल सकता है.

सुरक्षा फीचर ने जीता लोगों का भरोसा 

उस समय लोगों का सबसे बड़ा डर यही था कि अगर लिफ्ट की केबल टूट गई तो क्या होगा. इस डर को दूर करने के लिए इसमें खास रैचेट सेफ्टी लॉक लगाया गया था. इसकी खासियत यह थी कि केबल टूटते ही लॉक तुरंत एक्टिव होकर लिफ्ट को वहीं रोक देता था. इस सुरक्षा तंत्र ने लोगों का डर काफी हद तक खत्म कर दिया और ऊंची मंजिलों तक जाने का भरोसा पैदा किया. यही भरोसा आगे चलकर गगनचुंबी इमारतों की नींव बना. इस आविष्कार ने न सिर्फ तकनीक बदली, बल्कि शहरों की ऊंचाई और जीवनशैली दोनों को नई दिशा दे दी.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Did You KnowLifestyle Special

