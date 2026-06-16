गाड़ी हर इंसान के लिए सिर्फ एक लोहे का डिब्बा नहीं होती, उससे भावनाएं जुड़ी होती हैं. सोचिए, आप अपनी चमचमाती कार को रात में पार्क करके जाएं और सुबह जब लौटें तो उस पर पत्थरों से खरोंच के निशान मिलें. दिल टूट जाएगा ना? ऐसा ही एक बेहद शर्मनाक और हैरान करने वाला मामला बेंगलुरु से सामने आया है. यहां के बीटीएम लेआउट में एक मकान मालिक और उसकी पत्नी ने गुस्से में आकर एक शख्स की कार का वो हाल कर दिया कि देखकर किसी का भी खून खौल उठे. पीड़ित शख्स एक फिलिपियन विदेशी नागरिक है और उसने सोशल मीडिया पर अपना ये दर्द बयां किया है.
पूरी कहानी शुरू होती है बुधवार की रात से. पीड़ित शख्स ने रात के करीब 11.30 बजे अपनी कार बीटीएम लेआउट के पास एक रिहायशी इलाके में सड़क के किनारे पार्क की थी. खास बात यह है कि उस सड़क पर पहले से ही कई और गाड़ियां भी कतार में खड़ी थीं. वहां दूर-दूर तक कोई 'नो पार्किंग' का बोर्ड भी नहीं लगा था. शख्स निश्चिंत होकर सो गया. लेकिन असली झटका तो उसे अगली सुबह लगा. जब वो गुरुवार सुबह करीब 9 बजे अपनी कार के पास वापस आया, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं.
पत्थरों से गोद डाला बोनट
शख्स ने देखा कि उसकी पूरी कार पर बेरहमी से स्क्रैच किए गए थे. किसी नुकीली चीज और पत्थरों से कार की पूरी बॉडी को गोदा गया था. हद तो तब हो गई जब मकान मालिक और उसकी पत्नी ने कार के बोनट पर बड़े-बड़े अक्षरों में 'NO PARKING' खुरच दिया. कार के पेंट और बॉडी को इतना भारी नुकसान पहुंचाया गया था जिसे ठीक कराने में हजारों का खर्च आएगा. लेकिन पीड़ित का कहना है कि उसे पैसे से ज्यादा उस घटिया मानसिकता से दुख हुआ है, जिसके तहत यह हरकत की गई.
बातचीत का रास्ता भी तो था
पीड़ित शख्स ने सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकालते हुए लिखा कि वह देश-विदेश की कई जगहों पर रहा है और घूमा है, लेकिन बेंगलुरु जैसे खूबसूरत शहर में उसने ऐसी बदतमीजी कभी नहीं देखी. उसने कहा कि अगर मकान मालिक को उसकी गाड़ी खड़ी करने से कोई दिक्कत थी, तो बात करने के और भी सभ्य तरीके थे. सीधे किसी की संपत्ति को इस तरह तबाह करना कहां की समझदारी है? क्या गुस्सा निकालने का यही एक तरीका बचा है?
पुलिस तक पहुंचा मामला
इस हरकत के बाद पीड़ित चुप नहीं बैठा. उसने तुरंत मदिवाला पुलिस स्टेशन का रुख किया और आरोपी मकान मालिक और उसकी पत्नी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करवा दी है. इसके साथ ही उसने बेंगलुरु सिटी पुलिस और बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस को भी सोशल मीडिया पर टैग करके सख्त कार्रवाई की मांग की है. लोग अब सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को जमकर शेयर कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि ऐसे सिरफिरे मकान मालिकों को सबक सिखाया जाना चाहिए ताकि आगे से कोई और ऐसी हरकत करने की हिम्मत न करे.