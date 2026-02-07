न कोई लाल झंडी, न कोई आधुनिक सिग्नल; आखिर 124 सालों से कैसे चल रही है ये 'जादुई' ट्रेन?

आज भारतीय रेलवे तेज रफ्तार, आधुनिक तकनीक और डिजिटल सुविधाओं के दौर में तेजी से आगे बढ़ रहा है. वंदे भारत ट्रेनें, बुलेट ट्रेन परियोजनाएं, ऑनलाइन टिकटिंग और लाइव ट्रैकिंग जैसी सेवाएं सफर को पहले से कहीं आसान बना रही हैं. लेकिन इसी आधुनिकता के बीच एक ऐसी ट्रेन भी है जो तकनीक से नहीं बल्कि इंसानी जरूरतों से चलती है. यह ट्रेन घड़ी की सुइयों के हिसाब से नहीं, बल्कि मुसाफिरों की सहूलियत देखकर रुकती और चलती है. इसे पकड़ने के लिए न तो प्लेटफॉर्म पर दौड़ लगानी पड़ती है और न ही छूटने का डर रहता है. हाथ हिलाना ही यहां टिकट और सिग्नल दोनों का काम कर देता है. एक सदी से ज्यादा समय से चल रही यह शटल ट्रेन आज भी भरोसे, अपनापन और इंसानियत के सहारे अपनी अलग पहचान बनाए हुए है.

साफिरों को देख खुद रुक जाती है

यह अनोखी शटल ट्रेन 124 साल से लगातार चल रही है. इसकी शुरुआत 1902 में हुई थी और तब से अब तक इसका स्वरूप लगभग वैसा ही बना हुआ है. तीन डिब्बों वाली यह छोटी सी ट्रेन न तो रफ्तार के लिए जानी जाती है और न ही आधुनिक सुविधाओं के लिए. इसकी पहचान इसकी सादगी और भरोसे से है. इस रूट की दूरी सिर्फ 13 किलोमीटर है, जिसे तय करने में करीब 40 मिनट लगते हैं. धीमी रफ्तार के बावजूद यह ट्रेन समय पर चलती है और यात्रियों को तनाव से दूर रखती है. न सिग्नल का झंझट, न छूटने का डर यह सफर आराम और अपनापन सिखाता है.

यहां नियम नहीं, इंसानियत चलती है

इस ट्रेन की सबसे खास बात इसका मानवीय तरीका है. अगर कोई यात्री ट्रेन छूटने के बाद दूर से दौड़ता हुआ आता दिख जाए, तो गार्ड तुरंत इशारा करता है. लोको पायलट ट्रेन की रफ्तार कम कर देता है, ताकि यात्री सुरक्षित तरीके से चढ़ सके. आम ट्रेनों में जहां चेन खींचने पर कार्रवाई होती है, यहां ऐसा कोई डर नहीं. पटरी के किनारे खड़े लोग सिर्फ हाथ हिलाकर ट्रेन रोक लेते हैं. यह ट्रेन किसी बस की तरह व्यवहार करती है, जहां यात्री सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि इंसान होते हैं. यही वजह है कि लोग इसे दिल से अपनाए हुए हैं.

धीमी रफ्तार, लेकिन मजबूत रिश्ता

यह शटल ट्रेन रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ी भूमिका निभाती है. किसान, छात्र और छोटे व्यापारी इसी के सहारे सफर करते हैं. यह ट्रेन बड़े रेलमार्ग से जुड़ने का सबसे आसान जरिया मानी जाती है. जहां आज की दुनिया तेज रफ्तार को तरक्की मानती है, वहीं यह ट्रेन सिखाती है कि सफर सिर्फ मंजिल नहीं, रिश्तों का भी नाम है. चालक और गार्ड यात्रियों को परिवार की तरह मानते हैं. आधुनिक युग में भी यह ट्रेन अपनी पुरानी पहचान, भरोसे और इंसानियत के कारण खास बनी हुई है और आज भी लोगों की जरूरतों के साथ चल रही है.