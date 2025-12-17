सोचा था सब सिक्योर है… दो बच्चों के पिता ने शेयर की आईटी सेक्टर की 'डरावनी' हकीकत, जिसे सुन भावुक हो गए लोग

Viral News: 35 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी छूटने की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल है. बिना बचत, दो बच्चों की जिम्मेदारी और बेरहम जॉब मार्केट ने आईटी सेक्टर की अस्थिरता और वित्तीय सुरक्षा की अहमियत उजागर की है.
कॉरपोरेट दुनिया में काम करने वालों को अक्सर लगता है कि आईटी सेक्टर में नौकरी सुरक्षित होती है, लेकिन हकीकत इससे अलग है. सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक पोस्ट ने हजारों लोगों को झकझोर दिया है, जिसमें 35 साल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने नौकरी जाने के बाद की अपनी डरावनी सच्चाई बताई. दो बच्चों की पढ़ाई, घर का किराया, ईएमआई और रोजमर्रा के खर्च और सब कुछ चलता रहता है, लेकिन सैलरी अचानक रुक जाए तो जिंदगी कैसे पटरी से उतर जाती है.
कॉरपोरेट री-स्ट्रक्चरिंग ने छीनी नौकरी
वायरल पोस्ट में इंजीनियर ने साफ किया कि उनकी छंटनी किसी खराब परफॉर्मेंस की वजह से नहीं हुई. कंपनी में कॉरपोरेट री-स्ट्रक्चरिंग और कॉस्ट कटिंग चल रही थी, जिसकी चपेट में वह भी आ गए. उन्होंने पोस्ट में लिखा कि सालों तक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करने के बावजूद उन्हें हमेशा लगता रहा कि “अगला साल बेहतर होगा” और नौकरी सुरक्षित रहेगी. लेकिन यह सोच एक दिन में गलत साबित हो गई और उनकी आमदनी का एकमात्र जरिया खत्म हो गया.
बिना बचत के परिवार चलाने का डर
इंजीनियर ने बताया कि सबसे डरावनी बात यह है कि उनके पास कोई बचत नहीं है. दो छोटे बच्चे हैं, जिनकी स्कूल फीस काफी ज्यादा है. इसके अलावा किराया, राशन और ईएमआई जैसे खर्च लगातार चल रहे हैं. उन्होंने लिखा कि परिवार के सामने घबराहट दिखाए बिना खुद को संभालना सबसे मुश्किल हो रहा है. रातों की नींद उड़ चुकी है और आने वाले महीनों को लेकर अनिश्चितता उन्हें अंदर से तोड़ रही है.
35 की उम्र में बेरोजगारी और बेरहम जॉब मार्केट
पोस्ट में इंजीनियर ने मौजूदा जॉब मार्केट को “बेहद क्रूर” बताया. उन्होंने कहा कि लगातार आवेदन करने के बावजूद कहीं से सकारात्मक जवाब नहीं मिल रहा. 35 की उम्र में जिम्मेदारियों के साथ नई नौकरी ढूंढना आसान नहीं है. लोग दिलासा देते हैं कि “सब ठीक हो जाएगा”, लेकिन जब स्कूल फीस और घर के खर्च सामने हों, तो सिर्फ उम्मीदों से बिल नहीं चुकते.
पोस्ट हुआ वायरल तो...
जैसे-जैसे पोस्ट वायरल हुई, सोशल मीडिया पर लोगों ने इंजीनियर के प्रति सहानुभूति जताई. कई यूजर्स ने सलाह दी कि इमरजेंसी फंड और सेविंग्स को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. कुछ ने सरकारी नौकरी की स्थिरता की बात कही, तो कुछ ने “हाइपर-सेविंग मोड” में जाने की सलाह दी. एक यूजर ने लिखा, “YOLO बाद में, पहले परिवार और वित्तीय सुरक्षा.” यह पोस्ट आज कई कामकाजी लोगों के लिए एक कड़वा लेकिन जरूरी सबक बन गई है.