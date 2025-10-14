Advertisement
जाल में फंसाकर छछूंदर को खा गई मकड़ी... नजारा देखकर वैज्ञानिक भी हैरान

Noble False Widow Spider​: आपने मकड़ी तो देखी होगी, लेकिन क्या आपने सोचा है कि एक मकड़ी अपने से तीन गुना बड़े छछूंदर को मार सकती है. जी हां, नोबल फॉल्स विडो (Noble false widow) मकड़ी ने छछूंदर को पहले अपने रेशम के जाल में बांधा और फिर तीन दिन तक खाया.

 

Oct 14, 2025, 09:33 PM IST
Noble False Widow Spider: एक छोटी सी मकड़ी ने बड़े से छछूंदर को जाल में फंसा कर मार डाला. ये कोई हॉलीवुड की फिल्म नहीं है बल्कि सच्ची घटना है. नोबल फॉल्स विडो (Noble false widow) मकड़ी ने अपनी से लगभग तीन गुना बड़े शिकारी को पहल रेशम से बांधा और फिर तीन दिन तक खाया. चलिए जानते हैं.

कौन सी है ये मकड़ी?
धरती पर एक से एक शिकारी हैं, उन्हीं में से एक है मकड़ी. मकड़ी घुसपैठिए प्रजाति के होते हैं, लेकिन ये इंसानों के लिए उतना बड़ा खतरा नहीं है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आयरलैंड के गैलवे यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च की, जिसमें एक नोबल फॉल्स विडो मकड़ी (Noble false widow) ने एक पिग्मी श्रू (छछूंदर) को अपना शिकार बनाया है. यूं तो ये मकड़ी इंसानों के लिए कोई ज्यादा बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन छोटे जानवरों के लिए चलती फिरती मौत है. ये मकड़ी अपने जहर और रेशम के जाल में फंसाकर अपने से कई गुना बड़े जानवर को मार सकती है. 

नोबल फॉल्स विडो मकड़ी
नोबल फॉल्स विडो मकड़ी को फॉल्स ब्लैक विडो के नाम से भी जाना जाता है. इसकी लंबाई करीब आधा इंच (1.4 सेंटीमीटर) होती है. ये मूल रूप से मेडेरा और कैनरी द्वीपों में पाई जाती है. जानकारी के अनुसार ये मकड़ी अब यूके और आयरलैंड समेत दुनियाभर के कई हिस्सों में अपना डेरा जमा चुकी है.
क्या इस मकड़ी से इंसानों को भी खतरा?
यदि ये मकड़ी किसी इंसान को काट ले तो दर्द होता है और कई बार बैक्टीरिया इंफेक्शन भी हो सकता है, लेकिन ये कोई गंभीर या घातक नहीं है. आमतौर पर ये मकड़ी छोटे कीटों और जीवों को अपना शिकार बनाती है.
किसको बनाया था शिकार?
रिसर्च के अनुसार ये मकड़ी आमतौर पर कशेरुकी जीवों (vertebrates) को अपना शिकार बनाती है– जैसे चमगादड़, छिपकलियां और अब चुहिया. स्टडी से जुड़े लेखकों ने दक्षिणी इंग्लैंड के चिचेस्टर शहर में एक घर के बेडरूम की खिड़की के बाहर ये पूरी घटना हो अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है. वीडियो में दिखता है कि मकड़ी के जाल में एक जीव फंसा है. जांच करने पर पता चला कि ये पिग्मी श्रू (Sorex minutus) था. 
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

