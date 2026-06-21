बिब्बन प्रसाद ने अपने वीडियो में दिखाया कि उनकी दिन की शुरुआत आम लोगों की तरह सुबह से नहीं होती, बल्कि उनकी असली सुबह नाइट शिफ्ट खत्म होने के बाद शुरू होती है. वह रातभर काम करने के बाद सुबह करीब 7:40 बजे अपने घर पहुंचते हैं. घर पहुंचने के बाद जहां ज्यादातर लोग सीधे आराम करने चले जाते हैं, वहीं बिब्बन पहले अपने रोज के काम निपटाते हैं. वीडियो में वह जूते उतारते हैं और कुछ देर रुकने के बाद घर के कामों में लग जाते हैं. उन्होंने सबसे पहले कपड़े धोए. बाल्टी में पानी और डिटर्जेंट डालकर वह अपने कपड़े खुद धोते नजर आए. इसके बाद उन्होंने कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए. यह देखकर कई लोगों को हैरानी हुई कि इतनी उम्र और नाइट शिफ्ट के बाद भी वह अपने काम खुद करने में पीछे नहीं हटते.