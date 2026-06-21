50 Year Old Man Daily Routine: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां लोग छोटी-छोटी परेशानियों से थक जाते हैं, वहीं नोएडा के एक 50 साल के शख्स ने अपने डेली रूटीन की ऐसी झलक दिखाई है, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया है. मैकेनिकल इंजीनियर बिब्बन प्रसाद ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि नाइट शिफ्ट के बाद उनकी जिंदगी कैसी होती है.
वीडियो में दिखाई गई उनकी दिनचर्या ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कैसे कई लोग बिना किसी शिकायत के लगातार मेहनत करते हैं. रातभर नौकरी करने के बाद भी बिब्बन प्रसाद आराम करने से पहले घर के काम पूरे करते हैं, खुद खाना बनाते हैं और फिर दोबारा काम पर निकल जाते हैं. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. कई लोगों ने उनकी मेहनत, अनुशासन और आत्मनिर्भरता की जमकर तारीफ की. लोगों का कहना है कि बिब्बन प्रसाद की कहानी उन लाखों लोगों की जिंदगी दिखाती है, जो हर दिन अपने सपनों और जिम्मेदारियों के लिए मेहनत करते हैं.
बिब्बन प्रसाद ने अपने वीडियो में दिखाया कि उनकी दिन की शुरुआत आम लोगों की तरह सुबह से नहीं होती, बल्कि उनकी असली सुबह नाइट शिफ्ट खत्म होने के बाद शुरू होती है. वह रातभर काम करने के बाद सुबह करीब 7:40 बजे अपने घर पहुंचते हैं. घर पहुंचने के बाद जहां ज्यादातर लोग सीधे आराम करने चले जाते हैं, वहीं बिब्बन पहले अपने रोज के काम निपटाते हैं. वीडियो में वह जूते उतारते हैं और कुछ देर रुकने के बाद घर के कामों में लग जाते हैं. उन्होंने सबसे पहले कपड़े धोए. बाल्टी में पानी और डिटर्जेंट डालकर वह अपने कपड़े खुद धोते नजर आए. इसके बाद उन्होंने कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए. यह देखकर कई लोगों को हैरानी हुई कि इतनी उम्र और नाइट शिफ्ट के बाद भी वह अपने काम खुद करने में पीछे नहीं हटते.
कपड़े धोने के बाद बिब्बन प्रसाद अपने घर में बने छोटे से मंदिर में जाते हैं और पूजा करते हैं. इसके बाद आखिरकार उन्हें आराम का समय मिलता है. वीडियो के मुताबिक, सुबह करीब 9:40 बजे वह सोने के लिए जाते हैं. नाइट शिफ्ट करने वाले लोगों के लिए नींद का समय बेहद जरूरी होता है, लेकिन उनके लिए यह सिर्फ कुछ घंटों का आराम होता है, क्योंकि शाम होते ही उन्हें फिर अपने काम और घर की जिम्मेदारियां संभालनी होती हैं.
वीडियो में आगे दिखाया गया कि शाम करीब 6:35 बजे बिब्बन प्रसाद की नींद खुलती है. उठने के बाद वह दोबारा अपने काम में लग जाते हैं. वह खुद रात का खाना तैयार करते हैं. आटा गूंथते हैं, रोटियां बेलते हैं और उन्हें सेंकते हैं. इसके बाद बैठकर अपना खाना खाते हैं. उनका यह छोटा सा रूटीन सोशल मीडिया यूजर्स के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं रहा. कई लोगों ने कहा कि आज के समय में जब कई लोग अकेले रहने पर अपने रोज के कामों के लिए परेशान हो जाते हैं, वहीं बिब्बन प्रसाद अपनी जिम्मेदारियों को पूरी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ निभा रहे हैं.
खाने के बाद उनकी दिनचर्या खत्म नहीं होती. रात करीब 10:15 बजे वह अपनी वर्क यूनिफॉर्म पहनते हैं और फिर एक नई नाइट शिफ्ट के लिए घर से निकल जाते हैं. अपने वीडियो को शेयर करते हुए बिब्बन प्रसाद ने लिखा, 'A Day in my 50s (Life after night shift).' इसका मतलब 50 की उम्र में उनकी जिंदगी कैसी है, उन्होंने उसे लोगों के साथ शेयर किया. यह वीडियो सिर्फ एक व्यक्ति की दिनचर्या नहीं दिखाता, बल्कि उन कामकाजी लोगों की जिंदगी की तस्वीर भी पेश करता है, जो हर दिन अपने परिवार और भविष्य के लिए मेहनत करते हैं.
बिब्बन प्रसाद के वीडियो पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं. कई यूजर्स ने कहा कि वह खुद कम उम्र में भी काम से लौटने के बाद कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, लेकिन बिब्बन प्रसाद की ऊर्जा और सोच प्रेरणा देने वाली है. एक यूजर ने लिखा कि 20 साल की उम्र में भी काम से लौटने के बाद इंसान थक जाता है, ऐसे में 50 साल की उम्र में इतनी जिम्मेदारी निभाना सम्मान की बात है. वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि बिब्बन प्रसाद सिर्फ नौकरी, घर के काम और खाना ही नहीं संभालते, बल्कि सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाना और उसे एडिट करना भी समय निकालकर करते होंगे.
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