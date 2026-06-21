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रात भर की नौकरी, 50 साल की उम्र; फिर भी सुबह उठकर शख्स करता है ये काम, रूटीन देख Gen z भी पकड़ लेंगे सिर

50 Year Old Man Daily Routine: नोएडा में रहने वाले 50 वर्षीय मैकेनिकल इंजीनियर बिब्बन प्रसाद ने सोशल मीडिया पर अपने डेली रूटीन की एक झलक शेयर की है. वीडियो में वह नाइट शिफ्ट खत्म करके सुबह घर लौटने के बाद कपड़े धोते, पूजा करते और फिर खाना बनाते नजर आ रहे हैं. उनकी मेहनत, अनुशासन और आत्मनिर्भरता देखकर सोशल मीडिया यूजर्स उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 21, 2026, 10:08 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 10:08 AM IST
रात भर की नौकरी, 50 साल की उम्र; फिर भी सुबह उठकर शख्स करता है ये काम, रूटीन देख Gen z भी पकड़ लेंगे सिर
Image Credit: Image credit: instagram/@bibbanprasad1680

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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