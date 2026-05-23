'सर, अब आगे क्या करूं?' पूछना सीनियर कर्मचारी को पड़ा भारी; CEO ने एक झटके में नौकरी से निकाला

Noida CEO Fires Senior Employee: ऑफिस में बॉस से सवाल पूछना आम बात है, लेकिन अगर एक साधारण सवाल नौकरी पर भारी पड़ जाए, तो मामला चर्चा में आना तय है. इन दिनों नोएडा की एक कंपनी के CEO की पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म LinkedIn पर तेजी से वायरल हो रही है. इस पोस्ट में दावा किया गया है कि उन्होंने एक सीनियर कर्मचारी को सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि उसने पूछा था, 'सर, मुझे आगे क्या करना है, बताइए?' इस घटना के बाद इंटरनेट पर लोगों के बीच नई बहस शुरू हो गई है. कुछ लोग CEO के फैसले को सही बता रहे हैं, तो कई लोगों का कहना है कि एक सवाल पूछना गलती नहीं हो सकती.

एक सवाल से शुरू हुई पूरी कहानी

नोएडा स्थित एक कंपनी के संस्थापक और CEO नितिन वर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म LinkedIn पर अपना अनुभव शेयर किया. उन्होंने बताया कि उन्होंने एक सीनियर कर्मचारी को खास जिम्मेदारी के लिए नौकरी पर रखा था. उनका मानना था कि उस काम को संभालने के बाद उन्हें उस विभाग के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन एक दिन कर्मचारी ने उनसे आकर पूछा, 'सर, मुझे आगे क्या करना है?' CEO के अनुसार, इस सवाल ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर जिस व्यक्ति को अनुभव और फैसले लेने की क्षमता के कारण रखा गया था, वह लगातार निर्देश क्यों मांग रहा है?

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'आपको बेहतर पता है' सुनकर चौंक गए CEO

CEO ने बताया कि जब उन्होंने कर्मचारी से पूछा कि वह खुद फैसला क्यों नहीं ले रहा, तो जवाब मिला, 'सर, आपको बेहतर पता है.' यहीं से बातचीत का माहौल बदल गया. CEO ने तुरंत पूछा, 'अगर आपको हर बात मुझसे ही पूछनी है, तो फिर मैंने आपको नौकरी पर क्यों रखा?' बताया गया कि इसके बाद कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई. बाद में CEO ने कर्मचारी को नौकरी से हटाने का फैसला कर लिया.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बड़ी बहस

जैसे ही यह पोस्ट इंटरनेट पर सामने आई, लोगों ने इस पर अपनी-अपनी राय देनी शुरू कर दी. कुछ लोगों ने कहा कि सीनियर पद पर बैठे व्यक्ति से उम्मीद की जाती है कि वह खुद फैसले ले और हर छोटी बात के लिए निर्देश का इंतजार न करे. वहीं, कई लोग CEO की सोच पर सवाल भी उठा रहे हैं. लोगों का कहना था कि किसी भी कर्मचारी के लिए अपने सीनियर से सलाह लेना गलत नहीं माना जा सकता. कुछ यूजर्स ने लिखा कि एक अच्छे लीडर की पहचान टीम को दिशा देना भी होती है. एक यूजर ने लिखा कि हर सवाल अक्षमता नहीं दिखाता. कई बार कर्मचारी सिर्फ चीजों को स्पष्ट करना चाहता है. दूसरे ने लिखा कि अगर सीनियर कर्मचारी भी सवाल नहीं पूछेंगे, तो टीमवर्क का मतलब क्या रह जाएगा?

जिम्मेदारी बनाम माइक्रोमैनेजमेंट की बहस

इस घटना ने एक बार फिर ऑफिस कल्चर को लेकर पुरानी बहस छेड़ दी है. आज कई कंपनियां कर्मचारियों से सिर्फ काम नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और पहल की उम्मीद भी करती हैं. खासकर सीनियर पदों पर बैठे लोगों से उम्मीद रहती है कि वे खुद निर्णय लें और टीम को दिशा दें. हालांकि, कई लोग यह भी मानते हैं कि हर कंपनी का काम करने का तरीका अलग होता है. कई जगहों पर किसी बड़े फैसले से पहले बॉस से चर्चा करना सामान्य प्रक्रिया होती है.

CEO ने दी अपनी सीख

इस पूरे अनुभव के बाद CEO ने अपनी सोच भी साझा की. उन्होंने लिखा कि जिम्मेदारी किसी को सिखाई या दी नहीं जा सकती. कोई व्यक्ति या तो खुद जिम्मेदारी लेकर आता है या फिर उसे समझने में समय लगता है. उन्होंने कहा कि बिना जिम्मेदारी के मिली आजादी सिर्फ एक भ्रम बनकर रह जाती है. उनके अनुसार, सीनियर कर्मचारियों का काम सिर्फ आदेश का इंतजार करना नहीं, बल्कि यह सोचना भी है कि आगे क्या करना जरूरी है. फिलहाल यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. लोग इसे नौकरी, नेतृत्व और ऑफिस की बदलती सोच से जोड़कर देख रहे हैं. वहीं, कई यूजर्स का कहना है कि इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर एक अच्छे कर्मचारी और अच्छे लीडर की असली पहचान क्या होती है?

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