14 साल की नौकरी छूटी तो 56 की उम्र में बने डिलीवरी बॉय, वायरल हुई अंकल की दर्दभरी कहानी

Delivery Partner Layoffs Story: एक कहानी इन दिनों लिंक्डइन पर खूब वायरल हो रही है. यह कहानी नोएडा के रहने वाले 56 साल के मनोज की है. मनोज ने अपनी जिंदगी के 14 साल एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी को दिए, लेकिन ले-ऑफ के बाद आज वो अपना घर चलाने के लिए डिलीवरी पार्टनर के रूप में काम कर रहे हैं. उनकी इस कहानी ने इंटरनेट पर उम्रदराज लोगों के रोजगार और ले-ऑफ के दर्द पर एक नई बहस छेड़ दी है.
यह पूरी कहानी तब सामने आई जब सोशल आंत्रप्रेन्योर किरण वर्मा ने नोएडा में एक जरूरी लेटर भेजने के लिए 'पॉर्टर' ऐप से एक डिलीवरी पार्टनर बुक किया. किरण को लगा था कि यह एक नॉर्मल डिलीवरी होगी, लेकिन जब उनके सामने 56 साल के मनोज आए तो दोनों के बीच एक बेहद भावुक बातचीत शुरू हो गई. मनोज को सीढ़ियां चढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते हुए काम कर रहे थे. बातचीत के दौरान मनोज ने किरण से कहा, "आज काम ही नहीं था, बस काम के इंतजार में बैठा था."
14 साल की नौकरी और फिर अचानक ले-ऑफ
किरण वर्मा की लिंक्डइन पोस्ट के मुताबिक, मनोज ने उन्हें बताया कि वो साल 2023 तक टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे. उन्होंने वहां करीब 14 साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. लेकिन साल 2023 में आई ले-ऑफ की आंधी में उनकी नौकरी चली गई. इसके बाद उन्होंने कई जगहों पर जॉब के लिए अप्लाई किया. लेकिन 56 साल की उम्र और हेल्थ इश्यूज के कारण किसी भी कंपनी ने उन्हें नौकरी पर नहीं रखा. आखिरकार घर चलाने और पेट पालने के लिए उन्होंने डिलीवरी बॉय का काम शुरू कर दिया.
देखें पोस्ट-
"हम तो सब्जी के करी पत्ते जैसे हैं"
जब किरण ने उनसे नौकरी जाने के बारे में पूछा, तो मनोज ने कॉर्पोरेट जगत की एक ऐसी सच्चाई बयां की जो हर किसी के दिल को चुभ गई. मनोज ने पुराने और अनुभवी कर्मचारियों की तुलना करी पत्ते से की. उन्होंने कहा, "बेटा, जब सब्जी बनाते हैं तो करी पत्ता सबसे पहले डालते हैं, पर जब सब्जी खाते हैं तो सबसे पहले करी पत्ता ही बाहर निकाल देते हैं." उनका मतलब साफ था कि कंपनियां अनुभवी लोगों का इस्तेमाल तो करती हैं, लेकिन जरूरत खत्म होने पर सबसे पहले उन्हें ही बाहर का रास्ता दिखा देती हैं.
सोशल मीडिया पर छिड़ी उम्र और नौकरी की बहस
किरण वर्मा की यह पोस्ट लिंक्डइन पर आते ही वायरल हो गई. हजारों प्रोफेशनल्स और रिक्रूटर्स इस पर अपनी राय दे रहे हैं. इस पोस्ट पर 'पॉर्टर' कंपनी ने भी कमेंट किया और अपने डिलीवरी पार्टनर की मेहनत की तारीफ की, हालांकि उन्होंने मनोज के पर्सनल मामले पर कुछ नहीं कहा. सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि यह कहानी भारत के जॉब मार्केट का असली चेहरा दिखाती है. आज के दौर में उम्रदराज प्रोफेशनल्स के लिए नौकरी ढूंढना एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है और मजबूरी में उन्हें गिग इकॉनमी यानी डिलीवरी जैसे कामों का सहारा लेना पड़ रहा है.