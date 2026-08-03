'सुबह से शाम तक बस मीटिंग ही मीटिंग!' IT एम्प्लॉई ने दिखाया वर्क फ्रॉम होम का सच, Video हुआ वायरल

आज के समय में वर्क फ्रॉम होम या यूं कहें कि घर से काम करने का नाम सुनते ही कई लोगों के मन में आराम, सुविधा और अपने हिसाब से काम करने की तस्वीर बन जाती है. लोगों को लगता है कि घर पर रहकर नौकरी करना ऑफिस जाने से काफी आसान होता होगा. लेकिन नोएडा के एक IT कर्मचारी ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया है, जिसने इस सोच पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
लड़के ने दावा किया कि शनिवार जैसे वीकेंड के दिन भी उसे घंटों तक ऑनलाइन मीटिंग में बैठना पड़ा. उसने अपने वीडियो के जरिए बताया कि घर से काम करने वाले कर्मचारियों को भी कई बार उतना ही दबाव झेलना पड़ता है, जितना ऑफिस जाकर काम करने वालों को करना पड़ता है.
हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, नोएडा के रहने वाले IT प्रोफेशनल मैडी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट (@thisisyourmaddy) पर यह वीडियो शेयर किया. वीडियो में उन्होंने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन दिखाई, जिसमें ऑनलाइन मीटिंग का समय करीब 9 घंटे 37 मिनट नजर आ रहा था. मैडी ने दावा किया कि मीटिंग अभी खत्म नहीं हुई थी और टीम एक जरूरी ऑफिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी. उन्होंने बताया कि यह घटना 1 अगस्त, शनिवार की है. जिस दिन आमतौर पर लोग आराम या परिवार के साथ समय बिताने की उम्मीद करते हैं, उस दिन भी उन्हें लगातार काम में व्यस्त रहना पड़ा. वीडियो में उन्होंने IT सेक्टर में काम करने वाले लोगों की एक ऐसी परेशानी दिखाई, जिसके बारे में अक्सर कम बात होती है.
मैडी ने आगे बताया कि इस लंबी मीटिंग में कुल चार लोग शामिल थे. उनके अनुसार, लगभग पूरे दिन चली इस ऑनलाइन मीटिंग के दौरान उन्हें सिर्फ दो या तीन छोटे ब्रेक मिले, जो करीब 10-10 मिनट के थे. उन्होंने कहा कि लगातार स्क्रीन के सामने बैठना और लंबे समय तक बातचीत में शामिल रहना काफी थकाने वाला अनुभव था. उनके अनुसार, कई बार घर से काम करने में लोगों को लगता है कि कर्मचारी आराम से काम कर रहे हैं, लेकिन असलियत में काम का दबाव काफी ज्यादा हो सकता है. मैडी ने यह भी कहा कि प्रोजेक्ट का काम पूरा नहीं होने की वजह से मीटिंग रात 10 या 11 बजे तक भी चल सकती थी.
वीडियो के जरिए मैडी ने उन लोगों को भी एक संदेश दिया, जो IT सेक्टर में करियर बनाने का सपना देखते हैं. उन्होंने कहा कि सिर्फ अच्छी सैलरी और वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देखकर नौकरी का फैसला नहीं करना चाहिए. उनके मुताबिक, IT जॉब में कई बार लंबे समय तक काम करना, लगातार मीटिंग्स में शामिल होना और डेडलाइन का दबाव भी नौकरी का हिस्सा होता है. उन्होंने लोगों से कहा कि किसी भी करियर को चुनने से पहले उसकी पूरी तस्वीर समझना जरूरी है. बाहर से जो चीज आसान दिखाई देती है, उसके पीछे कई बार काफी मेहनत और तनाव छिपा होता है.
मैडी का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं. कई IT सेक्टर में काम करने वालों ने कमेंट करते हुए कहा कि उन्होंने भी कई बार वीकेंड पर लंबे समय तक काम किया है. एक यूजर ने लिखा कि कई कंपनियों में प्रोजेक्ट की डेडलाइन के दौरान ऐसी स्थिति आम हो जाती है. वहीं, कुछ लोगों ने सलाह दी कि अगर कर्मचारी से ज्यादा काम कराया जा रहा है, तो उसे कंप-ऑफ या दूसरी सुविधाएं मिलनी चाहिए. कुछ यूजर्स ने मैडी की बात का समर्थन करते हुए कहा कि वर्क फ्रॉम होम का मतलब यह नहीं है कि कर्मचारी हमेशा फ्री रहता है. घर पर काम करने के दौरान भी मीटिंग, टारगेट और समय का दबाव बना रहता है.
हालांकि, कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने इस वीडियो से पूरी तरह सहमति नहीं जताई. उनका कहना था कि हर कंपनी और हर टीम का काम करने का तरीका अलग होता है. कुछ लोगों ने कहा कि एक कर्मचारी का अनुभव पूरे IT सेक्टर की सच्चाई नहीं हो सकता. कई कंपनियां आज भी अपने कर्मचारियों को बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस देने की कोशिश कर रही हैं. वहीं, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि वर्क फ्रॉम होम ने लाखों कर्मचारियों को ट्रैफिक से बचाया है और परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने का मौका दिया है.
मैडी का वीडियो एक बार फिर इस बात को सामने लाता है कि वर्क फ्रॉम होम सिर्फ सुविधा का नाम नहीं है. इसके साथ जिम्मेदारियां और काम का दबाव भी जुड़ा हुआ है. जहां कुछ लोगों के लिए घर से काम करना आसान और आरामदायक ऑप्शन हो सकता है, वहीं कई कर्मचारियों के लिए यह लंबे घंटे, लगातार ऑनलाइन रहने और काम-घर के बीच संतुलन बनाने की चुनौती भी बन जाता है. फिलहाल, मैडी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों के बीच यह चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर कंपनियों को कर्मचारियों से कितना काम लेना चाहिए और वर्क लाइफ बैलेंस को कितना महत्व देना चाहिए.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.