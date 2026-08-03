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'सुबह से शाम तक बस मीटिंग ही मीटिंग!' IT एम्प्लॉई ने दिखाया वर्क फ्रॉम होम का सच, Video हुआ वायरल

नोएडा के एक IT प्रोफेशनल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर अपने वर्क फ्रॉम होम अनुभव को दिखाया है. युवक का दावा है कि शनिवार के दिन उसकी ऑनलाइन मीटिंग करीब 10 घंटे तक चली और उसे सिर्फ कुछ मिनट के छोटे ब्रेक ही मिल पाए. वीडियो वायरल होने के बाद IT सेक्टर में वर्क लाइफ बैलेंस, लंबे वर्किंग आवर्स और घर से काम करने की असली तस्वीर को लेकर बहस शुरू हो गई है.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 03, 2026, 09:42 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 09:42 AM IST
'सुबह से शाम तक बस मीटिंग ही मीटिंग!' IT एम्प्लॉई ने दिखाया वर्क फ्रॉम होम का सच, Video हुआ वायरल
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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