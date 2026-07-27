/नंगे बदन सोया चाप के बैटर में लोटता दिखा कारीगर! हरकत देख लोगों को आई घिन, वायरल VIDEO पर मचा बवाल

आज के समय में बाहर का खाना लाखों लोगों के डेली रूटीन का अहम हिस्सा बन चुका है. शाम होते ही लोग स्ट्रीट फूड और फास्ट फूड का स्वाद लेने निकल पड़ते हैं. लेकिन जब खाना तैयार करने वाले किचन से जुड़े वीडियो सामने आते हैं, तो कई बार लोगों का भरोसा भी हिल जाता है.
ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो नोएडा के सेक्टर-27 स्थित एक सोया चाप बनाने वाले आउटलेट का है. वीडियो में जो दिखाई देता है, उसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स ने फूड हाइजीन पर गंभीर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं.
वायरल वीडियो में एक कर्मचारी सोया चाप तैयार करने के दौरान बैटर (सोया चाप तैयार करने का मसाला) के बीच अजीब हरकतें करता नजर आता है. दावा है कि वह मजाक-मस्ती करते हुए अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि बाकी कर्मचारी भी वहीं मौजूद दिखाई देते हैं. वीडियो में किसी कर्मचारी को उसे रोकते हुए नहीं देखा जाता. यही वजह है कि क्लिप सामने आने के बाद लोगों की नाराजगी और बढ़ गई. कई लोगों ने कहा कि अगर वीडियो सही है, तो यह खाने की गुणवत्ता और ग्राहकों की सेहत से जुड़ा गंभीर मामला हो सकता है. हालांकि, वीडियो की जगह और घटना की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है.
जनता सावधान
सोया चाप खाने से पहले एक बार जरूर देखिए!
सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक चाप बनाने के दौरान मैदे में लेटकर नहाता और गोता लगाता दिखाई दे रहा है। pic.twitter.com/3NKRYGcmwW
— निशान्त शर्मा (भारद्वाज) (@Nishantjournali) July 27, 2026
वीडियो वायरल होते ही हजारों लोगों ने कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दी. कई यूजर्स ने कहा कि ऐसे मामलों की जांच होनी चाहिए और अगर आरोप सही साबित होते हैं, तो संबंधित आउटलेट के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए. कुछ लोगों ने लिखा कि बाहर खाना खाने से पहले अब दो बार सोचना पड़ता है. वहीं, कई यूजर्स ने कहा कि फूड बिजनेस चलाने वालों को साफ-सफाई के नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए. कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में भी प्रतिक्रिया दी, लेकिन ज्यादातर यूजर्स ने इसे बेहद गंभीर मामला बताया.
यह पहली बार नहीं है जब किसी होटल, ढाबे या फूड आउटलेट का ऐसा वीडियो वायरल हुआ हो. पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं, जिनमें खाना अस्वच्छ तरीके से तैयार करने के आरोप लगे. कहीं गंदे बर्तनों का इस्तेमाल करने का दावा किया गया, तो कहीं खाना बनाने के दौरान साफ-सफाई के नियमों की अनदेखी दिखाई गई. ऐसे वीडियो हर बार सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छेड़ देते हैं.
एक्सपर्ट्स का कहना है कि खाना तैयार करने के दौरान साफ-सफाई सबसे अहम होती है. अगर खाना गंदे माहौल में तैयार किया जाए, तो उसमें बैक्टीरिया और दूसरे हानिकारक जीवाणु पनप सकते हैं. ऐसा खाना खाने से फूड पॉइजनिंग, पेट का संक्रमण, उल्टी, दस्त और दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए तय हाइजीन नियमों का पालन करना बेहद जरूरी माना जाता है.
वीडियो सामने आने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने स्थानीय प्रशासन और फूड सेफ्टी विभाग से मामले की जांच कराने की मांग की है. लोगों का कहना है कि अगर वीडियो सही है, तो संबंधित आउटलेट की जांच होनी चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि वहां फूड सेफ्टी के नियमों का पालन किया जा रहा था या नहीं. फिलहाल इस मामले में किसी सरकारी एजेंसी या संबंधित आउटलेट की ओर से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.
सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले हर वीडियो को बिना जांच सही मान लेना भी ठीक नहीं है. कई बार पुराने वीडियो नए दावे के साथ शेयर किए जाते हैं या फिर अधूरी जानकारी के साथ वायरल हो जाते हैं. इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले संबंधित अधिकारियों की जांच और आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना जरूरी है. फिर भी यह घटना एक बार फिर लोगों को याद दिलाती है कि खाने की साफ-सफाई कोई छोटी बात नहीं है. ग्राहक जिस भोजन के लिए पैसे खर्च करता है, उसे यह भरोसा होना चाहिए कि उसका खाना सुरक्षित और स्वच्छ माहौल में तैयार किया गया है. यही भरोसा किसी भी फूड बिजनेस की सबसे बड़ी पहचान होता है.