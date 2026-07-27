Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /नंगे बदन सोया चाप के बैटर में लोटता दिखा कारीगर! हरकत देख लोगों को आई घिन, वायरल VIDEO पर मचा बवाल

नंगे बदन सोया चाप के बैटर में लोटता दिखा कारीगर! हरकत देख लोगों को आई घिन, वायरल VIDEO पर मचा बवाल

नोएडा के एक कथित सोया चाप आउटलेट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक कर्मचारी सोया चाप तैयार करने के दौरान ऐसी हरकत करता दिखाई देता है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए. वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो सेक्टर-27 के एक आउटलेट का है. हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. वीडियो सामने आने के बाद फूड हाइजीन और सुरक्षा को लेकर बहस छिड़ गई है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 27, 2026, 01:46 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 01:46 PM IST
नंगे बदन सोया चाप के बैटर में लोटता दिखा कारीगर! हरकत देख लोगों को आई घिन, वायरल VIDEO पर मचा बवाल
Image Credit: Image credit: X/@Nishantjournali

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
फ्रीजर में A4 पेपर रखते ही दिखेगा कमाल! जानिए इस वायरल 'किचन हैक' का साइंस
Viral News38 min ago
2
haryana39 min ago
3
idfc first bank43 min ago
4
CAT 2026 Exam Pattern43 min ago
5
Assistant Professor Vacancy49 min ago