Noida Startup Story: स्टार्टअप की दुनिया बाहर से जितनी चमकदार दिखाई देती है, उसके पीछे उतनी ही मुश्किलें और संघर्ष छिपे होते हैं. कई बार एक आइडिया को हकीकत बनाने के लिए सिर्फ पैसे नहीं बल्कि किसी के भरोसे की जरूरत होती है. ऐसी ही एक कहानी नोएडा के रहने वाले रोहित गुप्ता ने अपने LinkedIn पोस्ट में शेयर की है, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया है.
एजुकेशन कंसल्टिंग प्लेटफॉर्म College Vidya के को-फाउंडर और COO रोहित गुप्ता ने बताया कि उनके बिजनेस के शुरुआती दिनों में जब हर रास्ता बंद नजर आ रहा था, तब उनकी पत्नी ने उनका साथ दिया. उन्होंने अपनी शादी की ज्वेलरी बेचकर 17 लाख रुपये जुटाए और यही पैसा उनके नए स्टार्टअप की शुरुआत का आधार बना. रोहित ने अपनी पत्नी को अपना पहला निवेशक बताया और कहा कि उनके इस भरोसे ने आज पूरी कंपनी की नींव रखी.
रोहित गुप्ता ने अपने LinkedIn पोस्ट में बताया कि College Vidya शुरू करने से पहले वह दो स्टार्टअप में असफल हो चुके थे. लगातार नुकसान के कारण उनकी बचत खत्म हो चुकी थी. इतना ही नहीं, उनके पिता के रिटायरमेंट का पैसा भी बिजनेस में लग चुका था. उन्होंने लिखा कि एक समय ऐसा भी आया जब हालात इतने खराब हो गए थे कि लोन एजेंट घर के बाहर नोटिस लगाने लगे थे. रहने की जगह तक नहीं बची थी और उन्हें ऑफिस में ही सोना पड़ता था. यह दौर उनके लिए काफी मुश्किल था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. इसी संघर्ष के बीच उन्होंने College Vidya शुरू करने का फैसला किया.
रोहित और उनके भाई मयंक गुप्ता ने इससे पहले एक कंप्यूटर ट्रेनिंग नेटवर्क शुरू किया था, जिसके देशभर में 40 से ज्यादा सेंटर थे. हालांकि बाद में उन्हें यह बिजनेस बंद करना पड़ा. इसके बाद रोहित ने स्टूडेंट काउंसलर के तौर पर काम किया. इसी दौरान उन्हें महसूस हुआ कि भारत में बहुत सारे स्टूडेंट्स को सही कोर्स और कॉलेज चुनने को लेकर सही जानकारी नहीं मिलती. यही समस्या आगे चलकर College Vidya के आइडिया की वजह बनी. साल 2019 में रोहित और मयंक ने इसकी शुरुआत की. बाद में सार्थक गर्ग भी इस सफर से जुड़े.
रोहित ने बताया कि जब उन्होंने College Vidya के लिए फंडिंग जुटाने की कोशिश की तो उन्होंने लगभग हर निवेशक से संपर्क किया, लेकिन किसी ने उनके आइडिया पर पैसा लगाने की इच्छा नहीं दिखाई. उन्होंने लिखा, 'मैंने हर उस दरवाजे पर दस्तक दी, जहां मुझे उम्मीद थी. लेकिन कोई भी इस आइडिया को फंड करने के लिए तैयार नहीं था.' जब बाहर से कोई मदद नहीं मिली तो उन्होंने उस इंसान की तरफ देखा, जिसने उन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वह थीं उनकी पत्नी.
रोहित ने बताया कि उनकी पत्नी ने अपनी शादी की पूरी ज्वेलरी निकाल दी और कहा कि इसे बेचकर दोबारा शुरुआत करो. इस ज्वेलरी से करीब 17 लाख रुपये मिले और यही रकम College Vidya के शुरुआती सफर की पहली पूंजी बनी. रोहित ने कहा कि उनकी पत्नी उनके लिए सिर्फ जीवनसाथी नहीं बल्कि उनकी पहली निवेशक थीं. उन्होंने उस समय भरोसा किया, जब बाकी लोग उनके आइडिया पर विश्वास नहीं कर रहे थे.
रोहित ने बताया कि जिस कंपनी की शुरुआत सिर्फ चार लोगों से हुई थी, आज उसमें करीब 750 लोग काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी को इस फैसले का फायदा कई गुना मिल चुका है, लेकिन वह उस ज्वेलरी वाले पल को कभी नहीं भूल पाएंगे. उन्होंने लिखा कि 'उन्हें उनका रिटर्न कई गुना मिल गया, लेकिन वह ज्वेलरी वाला भरोसा मैं जिंदगीभर नहीं भूल सकता.'
रोहित गुप्ता की कहानी सिर्फ एक बिजनेस की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि उस भरोसे की कहानी है, जो मुश्किल समय में किसी इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देता है. अक्सर लोग स्टार्टअप की सफलता देखकर सिर्फ उसकी कमाई और ग्रोथ देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत, असफलताएं और अपनों का साथ नजर नहीं आता. College Vidya की यह कहानी बताती है कि कई बार किसी बड़े सपने की शुरुआत बड़े निवेश से नहीं बल्कि छोटे से भरोसे से होती है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.