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पति के स्टार्टअप में पत्नी बनी पहली इन्वेस्टर, शादी की ज्वेलरी बेचकर दिया ₹17 लाख का फंड, अब फाउंडर ने सूद समेत किया रिटर्न

Noida Startup Story: कॉलेज विद्या के को-फाउंडर रोहित गुप्ता ने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर की कहानी एक LinkedIn पोस्ट में शेयर की है. उन्होंने बताया कि जब दो स्टार्टअप फेल हो चुके थे, पैसे खत्म हो गए थे और कोई निवेशक भरोसा नहीं कर रहा था, तब उनकी पत्नी ने अपनी शादी की ज्वेलरी बेचकर 17 लाख रुपये दिए.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 23, 2026, 06:53 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 06:53 PM IST
पति के स्टार्टअप में पत्नी बनी पहली इन्वेस्टर, शादी की ज्वेलरी बेचकर दिया ₹17 लाख का फंड, अब फाउंडर ने सूद समेत किया रिटर्न
Image Credit: Image credit: LinkedIn/Rohit Gupta

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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