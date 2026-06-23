रोहित गुप्ता ने अपने LinkedIn पोस्ट में बताया कि College Vidya शुरू करने से पहले वह दो स्टार्टअप में असफल हो चुके थे. लगातार नुकसान के कारण उनकी बचत खत्म हो चुकी थी. इतना ही नहीं, उनके पिता के रिटायरमेंट का पैसा भी बिजनेस में लग चुका था. उन्होंने लिखा कि एक समय ऐसा भी आया जब हालात इतने खराब हो गए थे कि लोन एजेंट घर के बाहर नोटिस लगाने लगे थे. रहने की जगह तक नहीं बची थी और उन्हें ऑफिस में ही सोना पड़ता था. यह दौर उनके लिए काफी मुश्किल था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. इसी संघर्ष के बीच उन्होंने College Vidya शुरू करने का फैसला किया.