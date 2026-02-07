नूरजहां से जहांआरा तक: महल की उन शक्तिशाली बेगमों की कहानी, जिनके इशारों पर चलता था पूरा साम्राज्य?

मुगल इतिहास का जिक्र आते ही आमतौर पर बादशाहों, युद्धों और तख्त की लड़ाइयों की तस्वीर सामने आती है. लेकिन इसी इतिहास में कुछ ऐसी महिलाएं भी थीं, जिनकी ताकत तलवार से नहीं, बल्कि दिमाग, समझ और दूरदर्शिता से चलती थी. ये महिलाएं पर्दे के पीछे रहकर भी सल्तनत की दिशा तय करती थीं. किसी के नाम सिक्कों पर छपे, तो किसी ने शहर बसाए, किसी ने सूफी विचारों को बढ़ावा दिया, तो किसी ने साहित्य को नई ऊंचाई दी. नूरजहां से जहांआरा और ज़ेबुन्निसा तक, ये बेगमें सिर्फ शाही परिवार की सदस्य नहीं थीं, बल्कि सत्ता, समाज और संस्कृति की मजबूत धुरी थीं. इनकी कहानियां बताती हैं कि मुगल साम्राज्य सिर्फ बादशाहों से नहीं, बल्कि ताकतवर महिलाओं से भी चलता था.

नूरजहां

नूरजहां मुगल इतिहास की सबसे प्रभावशाली महिला मानी जाती हैं. जहांगीर की पत्नी होने के साथ-साथ वे शासन की हर बारीकी में दखल रखती थीं. उनका प्रभाव इतना गहरा था कि उनके नाम के सिक्के चलाए गए, जो उस दौर में अभूतपूर्व था. कर नीति, प्रशासनिक नियुक्तियां और कूटनीति जैसे फैसलों में उनकी राय निर्णायक मानी जाती थी. नूरजहां ने विद्रोहों को शांत कराने से लेकर सीमाओं की सुरक्षा तक में अहम भूमिका निभाई. वे केवल सत्ता की खिलाड़ी नहीं थीं, बल्कि शासन को समझने वाली रणनीतिक सोच की प्रतीक थीं.

मुमताज महल

मुमताज़ महल प्रत्यक्ष राजनीति में सक्रिय नहीं रहीं, लेकिन उनका असर शाहजहां के हर फैसले में झलकता था. वे भरोसेमंद, करुणामयी और संतुलित स्वभाव की थीं. गरीबों की मदद और जनकल्याण के प्रति उनकी रुचि जानी जाती थी. ताजमहल सिर्फ प्रेम का प्रतीक नहीं, बल्कि उस संवेदनशील रिश्ते की याद भी है, जिसने शाहजहां के स्वर्णिम शासन को आकार दिया. उनकी असमय मृत्यु ने शाहजहां को भावनात्मक रूप से तोड़ा और साम्राज्य की राजनीति पर भी गहरा असर डाला.

जहांआरा बेगम

जहांआरा बेगम को पादशाह बेगम का दर्जा मिला था. वे सिर्फ शहजादी नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक नेतृत्व की मिसाल थीं. सूफी परंपरा से गहरा जुड़ाव रखते हुए उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया. शहरों के पुनर्निर्माण, बाजारों की व्यवस्था और व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा में उनकी भूमिका अहम रही. चांदनी चौक की रौनक और शहरी योजना में उनका योगदान आज भी महसूस किया जाता है. संकट के समय वे अपने पिता शाहजहां की सबसे बड़ी सहारा बनीं.

ज़ेबुन्निसा

औरंगज़ेब की बेटी ज़ेबुन्निसा विद्वता और शायरी के लिए जानी जाती हैं. फारसी साहित्य, कुरान और सूफी दर्शन में उनकी गहरी पकड़ थी. उनके लिखे शेर प्रेम, आत्मबोध और ईश्वर से जुड़ाव को दर्शाते हैं. सख्त धार्मिक माहौल के बीच उनका बौद्धिक खुलापन दरबार के लिए संतुलन का काम करता था. उन्होंने विद्वानों और कवियों को संरक्षण दिया और शिक्षा व समाजसेवा में सक्रिय रहीं. वे बताती हैं कि ज्ञान भी सत्ता का एक रूप होता है.

गुलबदन बेगम

मुगल महिलाओं की ताकत सिर्फ सत्ता तक सीमित नहीं थी, बल्कि इतिहास लेखन में भी दिखी. गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई ‘हुमायूंनामा’ शाही परिवार के जीवन का दुर्लभ दस्तावेज है. इसमें भावनाएं, राजनीति और पारिवारिक रिश्ते बेहद मानवीय रूप में सामने आते हैं. यह रचना बताती है कि मुगल महिलाएं सिर्फ घटनाओं की गवाह नहीं थीं, बल्कि इतिहास को समझने और दर्ज करने वाली सोच भी रखती थीं.

जब पर्दे में रहकर चली सल्तनत

मुगल दौर में पर्दा प्रथा के बावजूद इन महिलाओं ने संस्कृति, अर्थव्यवस्था, धर्म और राजनीति को प्रभावित किया. सराय, पुल, मस्जिद, बाजार और बागों के निर्माण से समाज मजबूत हुआ. व्यापार सुरक्षित हुआ और कला-संस्कृति को नया जीवन मिला. इन बेगमों ने साबित किया कि सत्ता केवल ताज या तलवार से नहीं चलती, बल्कि सोच, संवेदना और दूरदृष्टि से भी साम्राज्य आकार लेते हैं. नूरजहां से जहांआरा तक, ये कहानियां महिला नेतृत्व की अमर मिसाल हैं.