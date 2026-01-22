नॉर्मल लड़की ने बाइक की बना दी चकरी! वीडियो देखकर शरमा जाएंगे स्टंटबाज

Girl Stunts Video Viral: यूं तो सोशल मीडिया पर एक से एक स्टंटबाजों के वीडियो वायरल होते रहते हैं. जिसमें बाइकर्स बाइक से कमाल के स्टंट करते नजर आते हैं, हालांकि कई बार ये स्टंट खतरनाक भी होते हैं, लेकिन इन दिनों जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें लड़की ने बाइक को ऐसे घुमाया जैसे उसके बाएं हाथ का खेल हो. इस लड़की ने स्टंटबाजों की बोलती बंद कर दी और उस सोच को भी ठेंगा दिखाया जो ये मानती है कि बाइक पर स्टंट करना सिर्फ लड़कों का काम है.

कैसे घुमा रही थी बाइक?

इन दिनों सोशल मीडिया पर जो लड़की वायरल हो रही है वो बाइक से ऐसे धूल उड़ाती है जैसे ये तो उसका चुटकियों का खेल हो. वीडियो में दिखता है कि एक नॉर्मल लड़की मिट्टी में बाइक को घुमा रही है. पहले वो बाइक को झुकाती है और फिर एक पैर जमीन पर रखकर उसकी चकरी बना देती है. इस दौरान वहां मौजूद एक लड़की ये सब देखकर खुशी से झूमने लगती है.

क्या बोली जनता?

बाइक पर स्टंट कर रही इस लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो को इंस्टाग्राम पर @virjidhabhi नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 4.7 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमाल की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "उसके पापा न दिलाई है वो ही चलाएगी." दूसरे यूजर ने ​मजे लेते हुए लिखा, "अब अमेरिका कुछ नहीं कहता है." तीसरे यूजर ने हंसी वाले इमोजी के साथ लिखा, "कोई कॉपी मत करना. वहीं एक यूजर ने तो इसे सरकारी योजना से ही जोड़ दिया उसने लिखा, लाडली बहना योजना के पैसे जोड़कर सेकेंड हैंड बाइक पर स्टंट दिखाई हुई हमारी लाडली."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.