रेलवे ने पूछा अब तक की सबसे पेचीदा पहेली! तस्वीर में छिपा स्टेशन का नाम, 90% लोग नहीं ढूंढ पाए जवाब

पजल पसंद है ना? सोशल मीडिया पर रेलवे की एक मजेदार पहेली ने लोगों का माथा घुमा दिया है. खासकर उन लोगों का, जो खुद को ट्रैवल लवर और घुम्मकड़ समझते हैं. नॉर्थ सेंट्रल रेलवे (@CPRONCR) ने एक तस्वीर शेयर की, जिसमें इमोजी के जरिए एक स्टेशन का नाम छिपाया गया था. कैप्शन में लिखा था, “बूझो तो जानें! इमोजी को ध्यान से देखें, स्टेशन का नाम पहचानें और कमेंट में अपना जवाब बताएं.” जैसे ही यह पोस्ट सामने आई, लोग उलझ गए कि आखिर इन संकेतों का मतलब क्या है. कुछ ने तुरंत जवाब दे दिया तो कुछ अभी भी सोच में हैं. अब जानिए, इस वायरल पहेली में ऐसा क्या खास है.

रेलवे की पहेली ने बढ़ाई जिज्ञासा

रेलवे द्वारा शेयर की गई तस्वीर में इमोजी के माध्यम से मजेदार अंदाज में एक स्टेशन का नाम पूछा गया. फोटो में एक तरफ शादी-ब्याह में नजर आने वाले बैंड वालों का ग्रुप दिख रहा था और उसके बाद “+ आ” लिखा था. पहली नजर में यह एक सामान्य चित्र लगा, लेकिन जब इसका मतलब जोड़ने को कहा गया, तो लोग कंफ्यूज हो गए. रेलवे ने यूजर्स को कमेंट में जवाब देने के लिए कहा, जिससे पोस्ट पर तुरंत बड़ी संख्या में रिएक्शन आने लगे. ट्रैवल लवर्स और पहेली पसंद करने वाले लोग इस चैलेंज को हल करने में जुट गए.

बैंड वाला + ‘आ’

अब सवाल उठता है कि आखिर इस तस्वीर में ऐसा क्या था, जिसने लोगों को उलझा दिया? इमोजी में “बैंड” वाले दिख रहे थे और उनके बाद “आ” जोड़ा गया था. रेलवे का इशारा साफ था कि दोनों को मिलाकर एक स्टेशन का नाम बनेगा. यूजर्स ने अपनी तरफ से कई तरह के जवाब देने शुरू किए. किसी ने 'बांद्रा' बताया, तो किसी ने यूपी के ‘बांदा’ का नाम लिखा. कई लोग इसे हल्के में ले रहे थे, जबकि कुछ ने जवाब पाने के लिए गूगल तक खंगाल डाला. यह पहेली इतनी मजेदार थी कि हजारों लोग इसका मतलब निकालने के चक्कर में पोस्ट पर आ गए.

सोशल मीडिया पर लोगों ने दिए मजेदार जवाब

रेलवे की यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है. कुछ ही घंटों में इसे चार हजार से ज्यादा व्यूज और सैकड़ों लाइक्स मिल चुके हैं. लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपनी-अपनी थ्योरी लिखना शुरू कर दिया. किसी ने ‘बांद्रा’ कहा तो किसी ने ‘बांदा’ को सही जवाब बताया. वहीं कुछ लोग इस पहेली को देखकर इतने कंफ्यूज हुए कि उन्होंने मजाक में लिखा, “रेलवे पहेली छोड़ो, अपनी सेवा सुधारो.” कुछ ने इसे "आसान तो था, लेकिन दिमाग घुमा दिया" बताया. सोशल मीडिया पर यह पोस्ट अब चर्चा का विषय बन चुकी है.

असल जवाब क्या है? लोग पूछते नहीं थक रहे

पोस्ट के नीचे सबसे ज्यादा पूछा जा रहा सवाल यही है, आखिर असली जवाब क्या है? तस्वीर में बैंड + आ लिखा होने की वजह से ज्यादातर लोग 'बांद्रा' या 'बांदा' को जवाब मान रहे हैं. हालांकि रेलवे ने अभी तक आधिकारिक जवाब नहीं बताया है, जिससे लोगों की जिज्ञासा और बढ़ रही है. यह चैलेंज इतना दिलचस्प है कि लोग अपने दोस्तों को टैग कर-करके पूछ रहे हैं, “तू बता, तू तो घूमते-फिरते सबसे ज्यादा है.” कुल मिलाकर रेलवे की इस छोटी-सी पहेली ने इंटरनेट पर अच्छा-खासा मनोरंजन कर दिया.