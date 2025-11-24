Advertisement
trendingNow13016340
Hindi Newsजरा हटके

रेलवे ने पूछा अब तक की सबसे पेचीदा पहेली! तस्वीर में छिपा स्टेशन का नाम, 90% लोग नहीं ढूंढ पाए जवाब

North Central Railway Viral puzzle: सोशल मीडिया पर रेलवे की इमोजी पजल ने लोगों को कंफ्यूज कर दिया। बैंड वालों की तस्वीर और “+ आ” जोड़कर स्टेशन का नाम पहचानने का चैलेंज वायरल हो गया. लोग ‘बांदा’ और ‘बांद्रा’ जैसे जवाब दे रहे हैं। रेलवे ने सही जवाब अभी नहीं बताया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Nov 24, 2025, 01:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रेलवे ने पूछा अब तक की सबसे पेचीदा पहेली! तस्वीर में छिपा स्टेशन का नाम, 90% लोग नहीं ढूंढ पाए जवाब

पजल पसंद है ना? सोशल मीडिया पर रेलवे की एक मजेदार पहेली ने लोगों का माथा घुमा दिया है. खासकर उन लोगों का, जो खुद को ट्रैवल लवर और घुम्मकड़ समझते हैं. नॉर्थ सेंट्रल रेलवे (@CPRONCR) ने एक तस्वीर शेयर की, जिसमें इमोजी के जरिए एक स्टेशन का नाम छिपाया गया था. कैप्शन में लिखा था, “बूझो तो जानें! इमोजी को ध्यान से देखें, स्टेशन का नाम पहचानें और कमेंट में अपना जवाब बताएं.” जैसे ही यह पोस्ट सामने आई, लोग उलझ गए कि आखिर इन संकेतों का मतलब क्या है. कुछ ने तुरंत जवाब दे दिया तो कुछ अभी भी सोच में हैं. अब जानिए, इस वायरल पहेली में ऐसा क्या खास है.

 रेलवे की पहेली ने बढ़ाई जिज्ञासा

रेलवे द्वारा शेयर की गई तस्वीर में इमोजी के माध्यम से मजेदार अंदाज में एक स्टेशन का नाम पूछा गया. फोटो में एक तरफ शादी-ब्याह में नजर आने वाले बैंड वालों का ग्रुप दिख रहा था और उसके बाद “+ आ” लिखा था. पहली नजर में यह एक सामान्य चित्र लगा, लेकिन जब इसका मतलब जोड़ने को कहा गया, तो लोग कंफ्यूज हो गए. रेलवे ने यूजर्स को कमेंट में जवाब देने के लिए कहा, जिससे पोस्ट पर तुरंत बड़ी संख्या में रिएक्शन आने लगे. ट्रैवल लवर्स और पहेली पसंद करने वाले लोग इस चैलेंज को हल करने में जुट गए.

Add Zee News as a Preferred Source

 बैंड वाला + ‘आ’

अब सवाल उठता है कि आखिर इस तस्वीर में ऐसा क्या था, जिसने लोगों को उलझा दिया? इमोजी में “बैंड” वाले दिख रहे थे और उनके बाद “आ” जोड़ा गया था. रेलवे का इशारा साफ था कि दोनों को मिलाकर एक स्टेशन का नाम बनेगा. यूजर्स ने अपनी तरफ से कई तरह के जवाब देने शुरू किए. किसी ने 'बांद्रा' बताया, तो किसी ने यूपी के ‘बांदा’ का नाम लिखा. कई लोग इसे हल्के में ले रहे थे, जबकि कुछ ने जवाब पाने के लिए गूगल तक खंगाल डाला. यह पहेली इतनी मजेदार थी कि हजारों लोग इसका मतलब निकालने के चक्कर में पोस्ट पर आ गए.

 सोशल मीडिया पर लोगों ने दिए मजेदार जवाब

रेलवे की यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है. कुछ ही घंटों में इसे चार हजार से ज्यादा व्यूज और सैकड़ों लाइक्स मिल चुके हैं. लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपनी-अपनी थ्योरी लिखना शुरू कर दिया. किसी ने ‘बांद्रा’ कहा तो किसी ने ‘बांदा’ को सही जवाब बताया. वहीं कुछ लोग इस पहेली को देखकर इतने कंफ्यूज हुए कि उन्होंने मजाक में लिखा, “रेलवे पहेली छोड़ो, अपनी सेवा सुधारो.” कुछ ने इसे "आसान तो था, लेकिन दिमाग घुमा दिया" बताया. सोशल मीडिया पर यह पोस्ट अब चर्चा का विषय बन चुकी है.

 

असल जवाब क्या है? लोग पूछते नहीं थक रहे

पोस्ट के नीचे सबसे ज्यादा पूछा जा रहा सवाल यही है, आखिर असली जवाब क्या है? तस्वीर में बैंड + आ लिखा होने की वजह से ज्यादातर लोग 'बांद्रा' या 'बांदा' को जवाब मान रहे हैं. हालांकि रेलवे ने अभी तक आधिकारिक जवाब नहीं बताया है, जिससे लोगों की जिज्ञासा और बढ़ रही है. यह चैलेंज इतना दिलचस्प है कि लोग अपने दोस्तों को टैग कर-करके पूछ रहे हैं, “तू बता, तू तो घूमते-फिरते सबसे ज्यादा है.” कुल मिलाकर रेलवे की इस छोटी-सी पहेली ने इंटरनेट पर अच्छा-खासा मनोरंजन कर दिया.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Viral puzzle

Trending news

जस्टिस सूर्यकांत के शपथ समारोह में नहीं दिखे नेता प्रतिपक्ष; बीजेपी ने खड़े किए सवाल
Rahul Gandhi
जस्टिस सूर्यकांत के शपथ समारोह में नहीं दिखे नेता प्रतिपक्ष; बीजेपी ने खड़े किए सवाल
1800NM की रेंज! इंडियन नेवी के बख्तरबंद में INS Mahe वॉरशिप शामिल; दुश्मनों में दहशत
INS Mahe
1800NM की रेंज! इंडियन नेवी के बख्तरबंद में INS Mahe वॉरशिप शामिल; दुश्मनों में दहशत
CJI की शपथ लेते ही कितनी सैलरी लेंगे जस्टिस सूर्यकांत, मिलेंगी ये बड़ी सुविधाएं
CJI Surya Kant
CJI की शपथ लेते ही कितनी सैलरी लेंगे जस्टिस सूर्यकांत, मिलेंगी ये बड़ी सुविधाएं
महाराष्ट्र में तेज रफ्तार का कहर; कार ड्र्राइवर ने मारी कई गाड़ियों को टक्कर
Maharashtra news
महाराष्ट्र में तेज रफ्तार का कहर; कार ड्र्राइवर ने मारी कई गाड़ियों को टक्कर
आर्टिकल 370 से SIR तक... जस्टिस सूर्यकांत के इन 10 फैसलों ने मचाया था भूचाल
Justice SuryaKant
आर्टिकल 370 से SIR तक... जस्टिस सूर्यकांत के इन 10 फैसलों ने मचाया था भूचाल
जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें CJI, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ; कितना होगा कार्यकाल?
NEW CJI OF INDIA
जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें CJI, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ; कितना होगा कार्यकाल?
... तो मुंबई हमारे हाथ से निकल जाएगी, बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे ने दी चेतावनी
Raj thakrey
... तो मुंबई हमारे हाथ से निकल जाएगी, बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे ने दी चेतावनी
प्लेन के टॉयलेट से जमीन पर गिरी 20 किलो बर्फ की सिल्ली? क्या ऐसा हो सकता है
Badaun news
प्लेन के टॉयलेट से जमीन पर गिरी 20 किलो बर्फ की सिल्ली? क्या ऐसा हो सकता है
कर्नाटक का सियासी नाटक! CM बदले या मंत्रिमंडल फैसला कौन करेगा? खड़गे ने दो टूक बताया
karnataka
कर्नाटक का सियासी नाटक! CM बदले या मंत्रिमंडल फैसला कौन करेगा? खड़गे ने दो टूक बताया
'अजित पवार समझदार हैं लेकिन...' फंड के लिए वोट वाले बयान पर चाचा की पार्टी का पलटवार
Ajit Pawar
'अजित पवार समझदार हैं लेकिन...' फंड के लिए वोट वाले बयान पर चाचा की पार्टी का पलटवार