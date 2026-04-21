Viral Story: क्या एक झाड़ू बदल सकती है रिश्ते? वायरल हुई किराएदार की दिलचस्प कहानी

सोशल मीडिया पर ऐसे दिलचस्प किस्से वायरल होते रहते हैं जो आपको नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर देते हैं. कई बार छोटे छोटे उपहार और कोशिशें नए रिश्तों में जान डाल देते हैं. यहां उपहार की नहीं, भावना की कीमत होती है. ऐसी ही एक दिल छू लेने वाला कहानी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई. इंस्टाग्राम यूजर @shellcopter ने वीडियो पोस्ट कर इस कहानी को शेयर किया है. कहानी में बताया गया कि कैसे अरुणाचल प्रदेश की एक साधारण झाड़ू ने दिल्ली में उनके रिश्तों को मजबूत किया. चलिए पहले ये दिलचस्प कहानी जानते हैं.

वायरल हो रहे वीडियो में लड़की बताती है कि नॉर्थ ईस्ट की झाड़ू दिल्ली में मिलने वाली झाड़ू से काफी अलग और खास होती है. नॉर्थ ईस्ट की झाड़ू ज्यादा मोटी और मजबूत होती है और नॉर्मल झाड़ू से ज्यादा चलती है.

मां ने दी थी ये सलाह

वीडियो में लड़की बताती है कि झाड़ू गिफ्ट करने की सलाह उसकी मां ने उसे दी थी. लड़की ने बताया कि जब वो आपने घर अरुणाचल प्रदेश गई थी, तो उसकी मां ने उसे कुछ झाड़ू, खाने की चीजें और सब्जियां पैक करके दी थीं. इस दौरान मां ने सलाह दी कि वो अपने मकान मालिक को झाड़ू गिफ्ट करे और लड़की ने अपनी मां की बात को ही फॉलो किया.

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झाड़ू से आई रिश्तों में मिठास

जब लड़की वापस दिल्ली लौटी तो अपने मकान मालिक को झाड़ू गिफ्ट की. मकान मालिक को अरुणाचल प्रदेश की झाड़ू इतनी पसंद आई कि उनका व्यवहार ही बदल गया. लड़की ने बताया कि वो अब जब भी घर जाती है तो मकान मालिक वहां से झाड़ू लाने की रिक्वेस्ट करते हैं.

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वायरल हो गया वीडियो

वीडियो में लड़की बताती है कि झाड़ू ऐसी चीज है जो हर घर में यूज होती है और सभी लोग इस्तेमाल करते हैं. लड़की ने इस पल को खूबसूरत फीलिंग बताया. वीडियो इंस्टाग्राम पर @shellcopter नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर आया देखते ही देखते वायरल हो गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 2 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं.

वीडियो देख क्या बोले यूजर?

जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ लोगों ने मजेदार प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी. एक यूजर ने लिखा, झाड़ू कहां है, हम झाड़ू देखना चाहते हैं. एक अन्य यूजर का कहना है कि जब भी वो अरुणाचल जाता है तो वहां से झाड़ू जरूर खरीदकर लाता है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.