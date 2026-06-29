/8 लाख लैंड माइंस के बीच से भागा नॉर्थ कोरिया का सैनिक, खतरनाक DMZ पार कर पहुंचा साउथ कोरिया

North Korea Soldier Escape: कहते हैं कि जब इंसान के लिए हालात बहुत मुश्किल हो जाते हैं, तो वह अपनी जिंदगी बदलने के लिए कोई भी खतरा उठाने को तैयार हो जाता है. कुछ ऐसा ही मामला नॉर्थ कोरिया से सामने आया है, जहां एक सैनिक ने ऐसी सीमा पार करने का फैसला लिया, जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक सीमाओं में गिना जाता है.
नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच बनी डिमिलिटराइज्ड जोन यानी DMZ में कदम-कदम पर खतरा मौजूद है. जमीन के नीचे लाखों लैंड माइंस बिछी हैं, चारों तरफ कंटीले तार और भारी सुरक्षा व्यवस्था है. इसके बावजूद एक नॉर्थ कोरियाई सैनिक इस पूरे इलाके को पार करके साउथ कोरिया पहुंच गया. इस घटना ने लोगों को हैरान कर दिया है कि आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच कोई इंसान कैसे इस खतरनाक रास्ते को पार कर सकता है. हालांकि, अभी तक यह पूरी जानकारी सामने नहीं आई है कि सैनिक ने किस तरीके से सीमा पार की.
डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना मंगलवार रात की बताई जा रही है. साउथ कोरिया की सेना ने जानकारी दी कि एक नॉर्थ कोरियाई सैनिक किसी तरह DMZ पार करके साउथ कोरिया पहुंच गया. सीमा पार करने के बाद साउथ कोरियाई सैनिकों ने उसे सुरक्षित अपने कब्जे में ले लिया है. फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है, जिससे पता लगाया जा सके कि उसने इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया और वह सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देने में कैसे कामयाब रहा. साउथ कोरियाई अधिकारियों ने अभी यह नहीं बताया है कि सैनिक ने कौन सा रास्ता अपनाया था. क्योंकि DMZ ऐसा इलाका है, जहां थोड़ी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है.
उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच मौजूद DMZ करीब 250 किलोमीटर लंबा और लगभग 4 किलोमीटर चौड़ा इलाका है. इसे दुनिया की सबसे ज्यादा सुरक्षा वाली सीमाओं में शामिल किया जाता है. इस इलाके में दोनों देशों की तरफ से भारी सैन्य तैनाती रहती है. यहां लाखों लैंड माइंस बिछी हुई हैं. इसके अलावा कंटीले तार, निगरानी कैमरे, सुरक्षा चौकियां और कई तरह की बाधाएं बनाई गई हैं. ऐसे में इस इलाके को पार करना लगभग नामुमकिन माना जाता है. यही वजह है कि जब कोई व्यक्ति इस रास्ते से भागने की कोशिश करता है, तो यह पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन जाता है.
यह पहली बार नहीं है जब किसी नॉर्थ कोरियाई नागरिक या सैनिक ने DMZ पार करने की कोशिश की हो. साल 2017 में भी एक नॉर्थ कोरियाई सैनिक ने इसी रास्ते से भागने की कोशिश की थी. उस समय उसके अपने ही साथियों ने उस पर गोलियां चला दी थीं. गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वह साउथ कोरिया पहुंचने में कामयाब रहा था. बाद में इलाज के बाद उसकी जान बच गई थी. वहीं, साल 2022 में एक ऐसा मामला भी सामने आया था, जिसने सभी को हैरान कर दिया था. एक व्यक्ति जो पहले नॉर्थ कोरिया से भागकर साउथ कोरिया आया था, वह दोबारा DMZ के रास्ते नॉर्थ कोरिया लौट गया था.
साउथ कोरिया के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले कई सालों में हजारों नॉर्थ कोरियाई लोग वहां पहुंचे हैं. लेकिन अब सीधे DMZ पार करके भागना पहले के मुकाबले काफी मुश्किल हो गया है. ज्यादातर लोग अब चीन या दूसरे रास्तों के जरिए साउथ कोरिया पहुंचने की कोशिश करते हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह DMZ की खतरनाक सुरक्षा व्यवस्था है. लोगों का मानना है कि जो कोई भी इस रास्ते को चुनता है, वह जानता है कि उसके सामने मौत का खतरा हो सकता है. फिर भी कुछ लोग अपनी जिंदगी बदलने की उम्मीद में यह कदम उठा लेते हैं.
यह घटना एक बार फिर सवाल खड़ा करती है कि आखिर कोई सैनिक, जिसे अपने देश की सीमा की रक्षा करनी होती है, वही सीमा पार करके भागने का फैसला क्यों करता है? इसका जवाब फिलहाल जांच के बाद ही सामने आएगा. लेकिन इतना जरूर है कि जिस रास्ते पर हर कदम पर खतरा हो, वहां से निकलने का फैसला कोई इंसान तभी करता है, जब उसे दूसरी तरफ की जिंदगी ज्यादा बेहतर नजर आने लगे.