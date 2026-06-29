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8 लाख लैंड माइंस के बीच से भागा नॉर्थ कोरिया का सैनिक, खतरनाक DMZ पार कर पहुंचा साउथ कोरिया

North Korea Soldier Escape: दुनिया की सबसे खतरनाक सीमाओं में शामिल नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच बने DMZ जोन को पार करना आसान नहीं है. लाखों लैंड माइंस, कंटीले तारों और कड़ी सुरक्षा के बीच एक नॉर्थ कोरियाई सैनिक ने अपनी जान जोखिम में डालकर सीमा पार कर ली. इस खतरनाक भागने की घटना ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान कोरियाई सीमा और वहां के हालात पर खींच लिया है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 29, 2026, 06:10 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 06:10 AM IST
8 लाख लैंड माइंस के बीच से भागा नॉर्थ कोरिया का सैनिक, खतरनाक DMZ पार कर पहुंचा साउथ कोरिया
Image Credit: AI ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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