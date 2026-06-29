/8 लाख लैंड माइंस के बीच से भागा नॉर्थ कोरिया का सैनिक, खतरनाक DMZ पार कर पहुंचा साउथ कोरिया

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना मंगलवार रात की बताई जा रही है. साउथ कोरिया की सेना ने जानकारी दी कि एक नॉर्थ कोरियाई सैनिक किसी तरह DMZ पार करके साउथ कोरिया पहुंच गया. सीमा पार करने के बाद साउथ कोरियाई सैनिकों ने उसे सुरक्षित अपने कब्जे में ले लिया है. फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है, जिससे पता लगाया जा सके कि उसने इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया और वह सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देने में कैसे कामयाब रहा. साउथ कोरियाई अधिकारियों ने अभी यह नहीं बताया है कि सैनिक ने कौन सा रास्ता अपनाया था. क्योंकि DMZ ऐसा इलाका है, जहां थोड़ी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है.