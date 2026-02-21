अपनी मर्जी से टीवी भी नहीं देख सकते इस देश के लोग, रिमोट पर भी है सरकारी पहरा!

TV Restrictions in This Country: जैसे आप भारत में अपनी मर्जी से टीवी पर अपनी पसंद के कार्यक्रम देख सकते हैं. उस तरह इस देश में आप बिना सरकार की मर्जी के टेलीविजन पर अपनी पसंद का कार्यक्रम नहीं देख सकते हैं. यहां टीवी के रिमोट पर भी सरकार का पहरा है.
Strange Law: हर देश का अपना कानून होता है, लेकिन कई देशों में ऐसी अजीब पाबंदियां हैं जिन्हें जानकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे. जैसे आप भारत में अपनी मर्जी से टीवी पर अपनी पसंद के कार्यक्रम या चैनल देख सकते हैं. हर देश में ऐसा नहीं है. जी हां, दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहां पर बिना सरकार की इजाजत के आप टेलीविजन पर अपनी पसंद का कार्यक्रम भी नहीं देख सकते हैं. चलिए जानते हैं ये अजीब नियम किस देश में हैं.
किस देश में है ये नियम?
दुनियाभर में लोगों के बेडरूम में जो टीवी लगा होता है उसका रिमोट घर के सदस्यों के हाथ में होता है और वो अपनी मर्जी से चैनल बदलते हैं और अपना पसंदीदा शो देख सकते हैं. जब मन हुआ स्पोर्ट्स चैनल देख लिया और जब मन किया न्यूज चैनल लगा दिया. ऐसे में जरा सोचकर देखिए कि अगर आपके टीवी का रिमोट भी सरकार कंट्रोल करने लगे तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी. जी हां, एक देश ऐसा भी है जहां आप बिना सरकार की मर्जी के अपनी पसंद का कार्यक्रम भी नहीं देख सकते हैं. आप टीवी पर क्या देखेंगे ये भी सरकार ही तय करती है. चलिए देर न करते हुए आपको बताते हैं कि वो देश कोई और नहीं, बल्कि 'नॉर्थ कोरिया' है. नॉर्थ कोरिया में आपको अपनी मर्जी से टीवी देखने की भी आजादी नहीं है. नॉर्थ कोरिया में टेलीविजन कंटेंट पर भी सरकार का पहरा है या काफी हद तक कंट्रोल है. यहां के लोगों को विदेशी चैनल या इंडिपेंडेंट मीडिया देखने की इजाजत नहीं है. ये इंफॉर्मेशन कंट्रोल करने का एक तरीका है. ये तय करता है कि आम जनता बाहर की दुनिया को कैसे देखेगी.
लॉक है टेलीविजन सेट
नॉर्थ कोरिया में मिलने वाले टीवी सेट राज्य द्वारा मंजूर फ्रीक्वेंसी पाने के लिए पहले से कॉन्फिगर किए जाते हैं. जब कोई नागरिक अपने घर में लगाने के लिए टीवी खरीदता है तो उसे पहले अपनी टीवी सेट को लोकल अधिकारियों के पास रजिस्टर कराना होता है. ये टीवी आमतौर पर कुछ ही गिनती के राज्य से कंट्रोल होने वाले चैनल दिखाई देते हैं. यहां पर आम जनता अपने टेलीविजन पर विदेशी न्यूज, एंटरटेनमेंट या कोई इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं देख सकती है.
सरकारी विचार का टूल है टीवी
नॉर्थ कोरिया में टीवी कंटेंट को इस तरह डिजाइन किया जाता है जिससे सरकार की आईडियोलॉजी को और मजबूती मिले. यहां टीवी पर वही प्रोग्राम चलते हैं जो सरकार की तारीफों के पुल बांधते हैं. जो सरकार की विचारधारा को सपोर्ट करते हैं. टीवी प्रोग्राम का फोकस सरकार की इमेज बनाए रखना, मिलिट्री की कामयाबी को दिखाना और सोशल वैल्यू को बढ़ावा देने पर होता है. विदेशी इवेंट्स को दिखाने पर सरकार कड़ा कंट्रोल रखती है. नॉर्थ कोरिया अपने नागरिकों को विदेशी कल्चर और विचारधारा से बचाने की कोशिश करता है.
अधिकारी करते हैं निगरानी
नॉर्थ कोरिया में विदेशी कंटेंट, खासतौर से साउथ कोरिया और पश्चिमी देशों का कंटेंट दिखने पर कड़ी सजा दी जाती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि यहां लोकल घरों में जाकर टेलीविजन लॉक की जांच भी की जाती हैं. ताकि ये देखा जा सके की कहीं टीवी लॉक के साथ कुछ छेड़छाड़ तो नहीं की गई है. इंफॉर्मेशन को इतने बड़े पैमाने पर कंट्रोल करने का मकसद, पॉलिटिकल कंट्रोल और बाहरी असर को कम करना है.
