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नॉर्वे की सेना भी बनी फुटबॉल फैन! सैनिकों ने किया 'वाइकिंग रो', FIFA World Cup जीत के जश्न का Video वायरल

फुटबॉल मैदान में नॉर्वे की ऐतिहासिक जीत का जश्न अब सेना तक पहुंच गया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नॉर्वे की थल सेना, नौसेना और वायुसेना के जवान 'वाइकिंग रो' करते नजर आ रहे हैं. सैनिकों का यह अनोखा अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है और इसे देशभक्ति के साथ टीम स्पिरिट का शानदार उदाहरण बताया जा रहा है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 07, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 03:46 PM IST
नॉर्वे की सेना भी बनी फुटबॉल फैन! सैनिकों ने किया 'वाइकिंग रो', FIFA World Cup जीत के जश्न का Video वायरल
Image Credit: Image credit: X/@MarioNawfalSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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