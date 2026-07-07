नॉर्वे की सेना भी बनी फुटबॉल फैन! सैनिकों ने किया 'वाइकिंग रो', FIFA World Cup जीत के जश्न का Video वायरल

आज के समय में फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि कई देशों में लोगों की पहचान और भावनाओं का हिस्सा बन चुका है. जब कोई टीम बड़ा मुकाबला जीतती है तो उसका जश्न सिर्फ स्टेडियम तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरा देश उसमें शामिल हो जाता है. इन दिनों नॉर्वे में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में नॉर्वे की सेना के जवान अपनी फुटबॉल टीम की ऐतिहासिक सफलता का जश्न बेहद अलग अंदाज में मनाते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में सैनिक, नाविक और एयर फोर्स के जवान एक साथ बैठकर 'वाइकिंग रो' करते नजर आते हैं. यह वही खास सेलिब्रेशन है, जिसने इस FIFA World Cup में नॉर्वे की नई पहचान बना दी है.
वायरल वीडियो में नॉर्वे की थल सेना, नौसेना और वायुसेना के जवान अलग-अलग जगहों पर दिखाई देते हैं. कहीं सैनिक हरी पहाड़ियों पर लाइन बनाकर बैठते हैं, तो कहीं नौसेना के जवान जहाज के डेक पर एक साथ तालमेल से आगे-पीछे झूलते हुए नाव चलाने जैसी एक्टिंग करते हैं. वहीं एयर फोर्स के जवान एयरबेस और सैन्य विमानों के पास यही मूवमेंट दोहराते दिखाई देते हैं. सभी जवान सैन्य वर्दी में हैं और एक साथ लय में बैठकर ऐसा प्रदर्शन करते हैं, जैसे पुराने समय के वाइकिंग योद्धा अपनी लंबी नाव चला रहे हों.
'वाइकिंग रो' नॉर्वे का नया फुटबॉल सेलिब्रेशन बन चुका है. इसमें खिलाड़ी और समर्थक जमीन पर बैठकर या झुककर एक साथ आगे-पीछे होते हैं. यह बिल्कुल वैसा लगता है, जैसे कोई टीम मिलकर वाइकिंग जहाज चला रही हो. इसके साथ तालियां, ड्रम की आवाज और सामूहिक नारे भी लगाए जाते हैं. यह सिर्फ जश्न नहीं, बल्कि एकता, साहस और टीमवर्क का प्रतीक माना जाता है.
Norway just pulled off a massive one, eliminating Brazil from the tournament.
And it didn’t stop there, the Norwegian army even posted a video doing the Viking celebration afterward.
When your national team wins, and the military joins the celebrations… you know it’s a very…
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 6, 2026
नॉर्वे का इतिहास वाइकिंग सभ्यता से जुड़ा रहा है. सदियों पहले वाइकिंग योद्धा लंबी लकड़ी की नावों में बैठकर समुद्र पार किया करते थे. हर नाविक एक साथ चप्पू चलाता था. यही तालमेल उनकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता था. आज उसी परंपरा को आधुनिक अंदाज में 'वाइकिंग रो' के जरिए याद किया जा रहा है. इसलिए यह सेलिब्रेशन सिर्फ फुटबॉल तक सीमित नहीं है, बल्कि नॉर्वे की सांस्कृतिक पहचान से भी जुड़ा हुआ माना जा रहा है.
नॉर्वे का यह जश्न उनकी ऐतिहासिक जीत के बाद शुरू हुआ. FIFA World Cup के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नॉर्वे ने पांच बार की चैंपियन ब्राजील को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया. इस जीत के साथ नॉर्वे पहली बार FIFA World Cup के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा. फुटबॉल एक्सपर्ट्स ने इसे इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा सरप्राइज बताया.
टीम की जीत के बाद हजारों समर्थक सड़कों पर उतर आए. कई शहरों में लोगों ने सार्वजनिक स्थानों पर 'वाइकिंग रो' किया. पार्क, फैन जोन, रेलवे स्टेशन और बाजारों में भी लोग यही सेलिब्रेशन करते नजर आए. अब सेना के जवानों ने भी इसमें हिस्सा लेकर यह दिखा दिया कि यह सिर्फ फुटबॉल का जश्न नहीं, बल्कि पूरे देश का उत्सव बन चुका है.
Erling Haaland leads the Viking Row as Norway beats Brazil 2-1 pic.twitter.com/9NSh8burQb
— positive side of X (@positivityofx) July 6, 2026
नॉर्वे के स्टार स्ट्राइकर एरलिंग हालैंड भी इस सेलिब्रेशन का चेहरा बन चुके हैं. ब्राजील पर जीत के बाद टीम के खिलाड़ियों का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें हालैंड सबसे आगे बैठकर पूरी टीम के साथ 'वाइकिंग रो' करते दिखाई दिए थे. इसके बाद यह वीडियो दुनिया भर में वायरल हो गया.
इस बार का World Cup नॉर्वे के लिए कई मायनों में खास रहा. टीम ने करीब 28 साल बाद World Cup में वापसी की और फिर लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए नॉकआउट मुकाबलों तक पहुंच गई. जैसे-जैसे टीम आगे बढ़ती गई, 'वाइकिंग रो' भी उसकी पहचान बनता चला गया. अब हर बड़ी जीत के बाद खिलाड़ी और समर्थक इसी अंदाज में जश्न मनाते हैं.
World Cup के दौरान अमेरिका में रहने वाले नॉर्वे के समर्थकों ने भी इस सेलिब्रेशन को खूब लोकप्रिय बनाया. न्यूयॉर्क के मशहूर Times Square में बड़ी संख्या में लोगों ने एक साथ बैठकर 'वाइकिंग रो' किया. इसके अलावा कई फैन ग्रुप शहर की सड़कों, मेट्रो स्टेशन, एस्केलेटर और सार्वजनिक जगहों पर भी यही मूवमेंट करते दिखाई दिए. इन वीडियो को सोशल मीडिया पर लाखों व्यू मिले.
सेना के इस वीडियो पर दुनिया भर के लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि यह किसी फिल्म का सीन लगता है. एक यूजर ने कहा कि फुटबॉल के लिए इतना जुनून शायद ही किसी दूसरे देश में देखने को मिलता है. दूसरे ने लिखा कि यह सिर्फ खेल का जश्न नहीं, बल्कि पूरे देश की एकता दिखाता है. कई लोगों ने सैनिकों के तालमेल और अनुशासन की भी जमकर तारीफ की.
नॉर्वे की टीम ने मैदान पर इतिहास रचा और उसके बाद पूरे देश ने यह साबित कर दिया कि बड़ी जीत सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं होती, बल्कि पूरे राष्ट्र की होती है. 'वाइकिंग रो' अब सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं रहा. यह नॉर्वे की पहचान, उसके इतिहास, उसकी संस्कृति और टीमवर्क का नया प्रतीक बन चुका है. सेना से लेकर आम नागरिक तक, हर कोई इसी अंदाज में अपनी टीम की सफलता का जश्न मना रहा है. शायद यही वजह है कि यह वीडियो दुनिया भर में लोगों का दिल जीत रहा है.