नॉर्वे की सेना भी बनी फुटबॉल फैन! सैनिकों ने किया 'वाइकिंग रो', FIFA World Cup जीत के जश्न का Video वायरल

वायरल वीडियो में नॉर्वे की थल सेना, नौसेना और वायुसेना के जवान अलग-अलग जगहों पर दिखाई देते हैं. कहीं सैनिक हरी पहाड़ियों पर लाइन बनाकर बैठते हैं, तो कहीं नौसेना के जवान जहाज के डेक पर एक साथ तालमेल से आगे-पीछे झूलते हुए नाव चलाने जैसी एक्टिंग करते हैं. वहीं एयर फोर्स के जवान एयरबेस और सैन्य विमानों के पास यही मूवमेंट दोहराते दिखाई देते हैं. सभी जवान सैन्य वर्दी में हैं और एक साथ लय में बैठकर ऐसा प्रदर्शन करते हैं, जैसे पुराने समय के वाइकिंग योद्धा अपनी लंबी नाव चला रहे हों.