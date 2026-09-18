Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /22 मिनट की टैक्सी और ₹9,580 का बिल: नॉर्वे में भारतीय पर्यटक को लगा 440 वोल्ट का झटका; मीटर देख उड़े होश

22 मिनट की टैक्सी और ₹9,580 का बिल: नॉर्वे में भारतीय पर्यटक को लगा 440 वोल्ट का झटका; मीटर देख उड़े होश

नॉर्वे घूमने पहुंचे एक भारतीय के सिर्फ 22 मिनट की टैक्सी राइड का बिल करीब 9,500 रुपये आया तो वह हैरान रह गया. टैक्सी ने करीब 29 किलोमीटर का सफर तय किया था. भारतीय यात्री ने बिल सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए भारत की टैक्सी राइड से तुलना की. अब उसकी पोस्ट पर बहस छिड़ गई कि क्या सिर्फ किराए की तुलना करना सही है, या फिर कमाई, महंगाई और सुविधाओं को भी साथ देखना चाहिए.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 18, 2026, 08:52 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 08:52 AM IST
22 मिनट की टैक्सी और ₹9,580 का बिल: नॉर्वे में भारतीय पर्यटक को लगा 440 वोल्ट का झटका; मीटर देख उड़े होश
Image Credit: प्रतीकात्मक AI इमेज

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का खास मौका, बेघर और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए लगेंगे कैंप
2
3
4
5