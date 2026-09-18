/22 मिनट की टैक्सी और ₹9,580 का बिल: नॉर्वे में भारतीय पर्यटक को लगा 440 वोल्ट का झटका; मीटर देख उड़े होश

विदेश घूमने जाना अपने आप में एक अलग अनुभव होता है. नई जगह, नई सड़कें और वहां का अलग सिस्टम देखकर अक्सर भारतीय यात्रियों को कई चीजें हैरान करती हैं. लेकिन नॉर्वे पहुंचे विनोद के साथ जो हुआ, वह थोड़ा अलग था. विनोद को जब 22 मिनट की टैक्सी राइड के लिए 9,580 रुपये चुकाने पड़े, तो उनको जोर का झटका धीरे से लगा.
विनोद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी टैक्सी राइड का अनुभव शेयर किया. उनके मुताबिक, टैक्सी में उन्होंने करीब 29 किलोमीटर का सफर किया और पूरी राइड लगभग 22 मिनट चली. सफर आरामदायक और स्मूद रहा, लेकिन असली झटका उन्हें राइड खत्म होने के बाद मिले बिल से लगा.
विनोद ने जो बिल शेयर किया, उसमें राइड की कीमत 934 नॉर्वेजियन क्रोनर दिखाई दे रही थी. भारतीय रुपये में अगर इसको देखें, तो यह लगभग 9,493 रुपये होती है. इसका मतलब विनोद ने करीब 22 मिनट की टैक्सी राइड के लिए भारतीय रुपये में लगभग साढ़े नौ हजार रुपये तक खर्च किए. यही रकम देखकर विनोद ने नॉर्वे और भारत के टैक्सी किराए की तुलना शुरू कर दी. उनका कहना था कि भारत में इसी तरह की दूरी के लिए खासकर Uber जैसी कैब सर्विस का किराया काफी कम पड़ सकता है.
विनोद ने अपनी पोस्ट में लिखा कि कुछ चीजें ऐसी हैं, जिनमें भारत नॉर्वे से काफी आगे है और टैक्सी उनमें से एक है. उन्होंने भारत में अपने Uber अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि यहां राइड हमेशा प्रीमियम नहीं होती, लेकिन पैसे के हिसाब से काफी सस्ती पड़ती है. उनकी पोस्ट के साथ टैक्सी राइड का छोटा वीडियो और बिल का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया. इसके बाद मामला सिर्फ एक टैक्सी बिल तक सीमित नहीं रहा. सोशल मीडिया पर लोगों ने दोनों देशों की कमाई, महंगाई और रोजमर्रा के खर्चों की तुलना शुरू कर दी.
Sharing my today's taxi ride experience in Norway.
22 minutes. 29 km. Smooth ride and a great experience.
The bill? 934 NOK — roughly rs9,580.
There are a few things India does far better than Norway… this is one of them.
I’ve had much more affordable Uber rides… pic.twitter.com/aNk1fCqEXF
— Vinod (@turiyatman) September 16, 2026
कुछ यूजर्स विनोद की बात से सहमत दिखे. उनका कहना था कि भारत में टैक्सी सेवाएं आम तौर पर कम खर्च में मिल जाती हैं. लेकिन कई लोगों ने यह भी कहा कि नॉर्वे और भारत की तुलना सिर्फ टैक्सी के अंतिम बिल को देखकर करना पूरी तस्वीर नहीं बताता. उनका तर्क था कि दोनों देशों में लोगों की कमाई और रहने का खर्च काफी अलग है. इसलिए जो रकम एक भारतीय को बहुत बड़ी लग सकती है, उसका असर नॉर्वे में रहने वाले व्यक्ति पर अलग हो सकता है.
सोशल मीडिया पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए नॉर्वे की औसत कमाई और वहां की सुविधाओं का जिक्र किया. उसने कहा कि नॉर्वे में आमदनी भारत के मुकाबले काफी ज्यादा है और वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अलग स्तर का है. एक दूसरे यूजर ने कहा कि भारत में टैक्सी सस्ती जरूर है, लेकिन पश्चिमी देशों में टैक्सी और दूसरी सर्विस की क्वॉलिटी कई मामलों में अलग हो सकती है. यानी बहस सिर्फ इस बात पर नहीं थी कि 29 किलोमीटर का किराया कहां कम है, बल्कि यह भी कि उस कीमत के बदले ग्राहक को क्या मिलता है.
इस बहस में एक बात बार-बार सामने आई और वह थी पर्चेजिंग पावर यानी किसी व्यक्ति की कमाई के मुकाबले किसी चीज की कीमत का असर. उदाहरण के लिए, अगर किसी देश में कमाई ज्यादा है तो वहां टैक्सी, खाना, हेयरकट या डॉक्टर की फीस भारतीय रुपये में बहुत ज्यादा दिखाई दे सकती है. लेकिन वहां रहने वाले व्यक्ति की आमदनी के मुकाबले वही खर्च उतना बड़ा नहीं हो सकता. इसी वजह से विदेशों की कीमतों को सीधे भारतीय रुपये में बदलकर देखना कई बार थोड़ा भ्रामक हो सकता है. असली फर्क समझने के लिए कमाई और रोजमर्रा के खर्च को भी साथ देखना पड़ता है.
विनोद की पोस्ट पर चर्चा करने वाले कुछ लोगों ने टैक्सी के किराए के साथ सफर के समय पर भी ध्यान दिलाया. करीब 29 किलोमीटर की दूरी महज 22 मिनट में पूरी होना भी उनके लिए चर्चा का हिस्सा था. लोगों ने नॉर्वे के सड़क नेटवर्क और ट्रैफिक व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि किसी जगह की टैक्सी की कीमत को समझने के लिए वहां की पूरी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था और ऑपरेटिंग कॉस्ट को भी देखना चाहिए. हालांकि, एक सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर नॉर्वे की पूरी टैक्सी व्यवस्था या सर्विस क्वॉलिटी पर कोई बड़ा निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा. एक राइड का किराया समय, जगह, टैक्सी कंपनी और दूसरे चार्ज के हिसाब से भी बदल सकता है.
विनोद की पोस्ट के बाद कमेंट सेक्शन में भारत और नॉर्वे की तुलना शुरू हो गई. किसी ने सस्ती भारतीय Uber राइड का पक्ष लिया तो किसी ने कहा कि विदेशों में ज्यादा कीमत के पीछे वहां की ज्यादा सैलरी और ऑपरेशनल कॉस्ट भी जिम्मेदार होती है. इसका मतलब एक तरफ भारतीय यात्री के लिए करीब 9,500 रुपये का बिल हैरान करने वाला था, वहीं दूसरी तरफ लोगों ने समझाने की कोशिश की कि किसी देश में चीज महंगी होने का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि वहां की सर्विस खराब या महंगी है. उसकी तुलना स्थानीय कमाई और खर्च के हिसाब से करनी चाहिए.