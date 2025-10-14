दादाजी की बढ़ गई इतनी ज्यादा नाक, दादी को नहीं कर पाते KISS; गुस्से में कही ये बात

Nose Transformation Viral: स्कॉटलैंड के 68 वर्षीय जेरार्ड मैकएलिस के लिए जिंदगी ने अचानक करवट ली जब उनकी नाक लगातार बढ़ने लगी. उन्होंने पहले इसे नजरअंदाज किया, लेकिन साल दर साल नाक इतनी बढ़ गई कि वह उनके होंठों तक लटकने लगी. हालत ये हो गई कि वे अपनी पत्नी कैरोल को ठीक से चूम भी नहीं पा रहे थे. डॉक्टरों ने कहा, “जब तक सांस ले पा रहे हो, चिंता की बात नहीं.” पर असल में बीमारी अंदर ही अंदर गंभीर होती जा रही थी.

कौन-सी बीमारी थी जिसने जेरार्ड का चेहरा ही बदल दिया?

दरअसल, जेरार्ड को Rhinophyma नाम की एक दुर्लभ त्वचा बीमारी थी, जिसमें नाक की अंदरूनी ग्रंथियां असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं. इससे चेहरा सूज जाता है, लालिमा और उभार आने लगते हैं. शुरुआत में इसे सिर्फ ‘कॉस्मेटिक समस्या’ कहकर नजरअंदाज कर दिया गया, लेकिन कुछ ही सालों में जेरार्ड की नाक इतनी बड़ी हो गई कि वह उनके चेहरे का आधा हिस्सा ढकने लगी.

बच्चों की मासूम बातें भी बनने लगीं तानों की वजह?

जेरार्ड बताते हैं कि अब लोग उन्हें घूरने लगे थे. सड़क पर बच्चे पूछते, “क्या ये आपके दादा हैं?” उनकी मासूम बातें भी उन्हें अंदर तक तोड़ देती थीं. वे कहते हैं, “मैं सोचता था, मेरे पोते-पोतियों के दोस्त मेरे बारे में क्या सोचते होंगे?” वे खुद को स्वीकार करने की कोशिश करते रहे, लेकिन धीरे-धीरे समाज से दूर होते गए.

पत्नी की मजबूरी और वो फैसला जिसने सब बदल दिया?

जब हालात असहनीय हो गए तो पत्नी कैरोल ने तय किया कि अब और इंतजार नहीं होगा. NHS ने इलाज को ‘कॉस्मेटिक’ बताकर मना कर दिया, इसलिए उन्होंने निजी अस्पताल एवर क्लिनिक से संपर्क किया. डॉक्टरों ने कहा, “ये अब तक का सबसे गंभीर केस है.” इसके बाद जेरार्ड की 4 घंटे लंबी सर्जरी हुई, जिसमें नाक का अतिरिक्त ऊतक हटाकर चेहरा फिर से सामान्य बनाया गया. सर्जरी के बाद जेरार्ड ने कहा, “अब मैं वही आदमी बन गया हूं जो पहले था.” वे अब अपनी पत्नी को प्यार से गले लगा सकते हैं, दोस्तों से मिल सकते हैं और रेस्तरां में बिना झिझक खाना खा सकते हैं.

डॉक्टर कॉर्मैक कॉनवे ने कहा, “ये अब तक का सबसे बड़ा और कठिन केस था, लेकिन नतीजा शानदार रहा.” अब जेरार्ड खुलकर कहते हैं, “अगर आप मेरी जगह हैं, तो देर मत करें. इलाज कराइए, जिंदगी वापस मिल जाएगी.” डॉक्टरों का मानना है कि ऐसी बीमारियों को कॉस्मेटिक बताकर टालना नहीं चाहिए, क्योंकि वे मानसिक और सामाजिक दोनों तरह से जिंदगी पर असर डालती हैं.

