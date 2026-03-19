800 मीटर ऊंची सुनामी, खून की नदियां! 2026 के लिए 'नास्त्रेदमस बेबी' की रोंगटे खड़े कर देने वाली चेतावनी

Nostradamus Baby Predictions: सोशल मीडिया पर एक छोटे बच्चे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लोग ‘नास्त्रेदमस बेबी’ कह रहे हैं. यह बच्चा 2026 को लेकर ऐसी भविष्यवाणियां कर रहा है, जो सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं. मिरर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, टिकटॉक पर शेयर किए गए इस वीडियो में बच्चा अपनी मां से बात करते हुए दुनिया के भविष्य को लेकर डरावनी बातें करता नजर आता है. लोग इसे 16वीं सदी के मशहूर भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस से भी ज्यादा स्पष्ट और खतरनाक मान रहे हैं.

क्या सच में दुनिया एक सिमुलेशन है?

वीडियो में बच्चा कहता है कि उसे डर लग रहा है, क्योंकि जो दुनिया हम देख रहे हैं, वह असली नहीं है. वह दावा करता है कि कुछ वैज्ञानिकों ने यह पता लगा लिया है कि धरती में एक ‘ग्लिच’ है. उसके अनुसार, हम सब एक कंप्यूटर सिमुलेशन का हिस्सा हो सकते हैं. बच्चा यहां तक कहता है कि हम छोटे-छोटे लोगों की तरह हैं, जिन पर वैज्ञानिक कोई प्रयोग कर रहे हैं. यह थ्योरी सुनकर लोग हैरान हैं और सिमुलेशन थ्योरी पर बहस तेज हो गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 500 साल पुरानी किताब में चौंकाने वाला राज, क्या सच में साइंटिस्ट गैलीलियो ने खुद लिखे थे ये रहस्यमयी नोट्स?

क्या 800 मीटर ऊंची सुनामी आएगी?

बच्चे की दूसरी भविष्यवाणी और भी डरावनी है. वह कहता है कि आने वाले समय में 800 मीटर ऊंची सुनामी आएगी, जिसे ‘फ्लड 2.0’ कहा जाएगा. इस बाढ़ में बड़े-बड़े शार्क भी शामिल होंगे, जो लोगों के लिए खतरा बनेंगे. यह दावा इतना खौफनाक है कि लोग इसे बड़े प्राकृतिक आपदा के संकेत के रूप में देख रहे हैं.

नास्त्रेदमस से कैसे जुड़ती हैं ये बातें?

16वीं सदी के फ्रांसीसी भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस ने भी अपनी किताब ‘द प्रोफेसीज’ में कई रहस्यमयी भविष्यवाणियां की थीं. उन्होंने 1555 में 942 क्वाट्रेन लिखे थे, जिनमें दुनिया के बड़े घटनाओं का जिक्र था. कुछ लोगों का मानना है कि बच्चे की बातें उन्हीं भविष्यवाणियों से मेल खाती हैं, खासकर बाढ़ और खून-खराबे से जुड़ी घटनाओं के संदर्भ में.

यह भी पढ़ें: आसमान का 'यमराज': इसके पंजे भालू से भी बड़े हैं, 20 किलो के हिरण को हवा में उठा ले जाता है यह पक्षी!

क्या स्विट्जरलैंड में होगा बड़ा संकट?

नास्त्रेदमस की एक भविष्यवाणी में स्विट्जरलैंड के टिसिनो इलाके में खून-खराबे और बाढ़ का जिक्र मिलता है. इसे लोग आज के समय से जोड़कर देख रहे हैं. कुछ का मानना है कि यह किसी महामारी, प्राकृतिक आपदा या बड़े युद्ध का संकेत हो सकता है. हालांकि, इस तरह की भविष्यवाणियों को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है. एक और चौंकाने वाली भविष्यवाणी में कहा गया है कि 2026 में कोई बड़ा और मशहूर व्यक्ति दिन के उजाले में बिजली गिरने से मारा जाएगा. यह कोई नेता, राजा या बड़ा सेलिब्रिटी हो सकता है. इस दावे ने लोगों के बीच डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ा दी है कि क्या वाकई ऐसा कुछ होने वाला है.