न इंसान, न सैनिक… फिर भी बना ‘कर्नल’! जानिए कैसे एक पेंगुइन को मिली सेना की सबसे अनोखी सलामी

Hindi Newsजरा हटकेन इंसान, न सैनिक… फिर भी बना ‘कर्नल’! जानिए कैसे एक पेंगुइन को मिली सेना की सबसे अनोखी सलामी

सर निल्स ओलाव एडिनबर्ग जू का किंग पेंगुइन नॉर्वे की सेना का शुभंकर और कर्नल-इन-चीफ है. 1970 से सेना से जुड़ा उसे प्रमोशन और नाइटहुड मिली. आज भी सैनिक उसे सलामी देते हैं, दोस्ती और परंपरा का प्रतीक बनकर.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 07, 2026, 02:06 PM IST
सेना में कर्नल बनना आसान नहीं होता. सालों की ट्रेनिंग, अनुशासन और बहादुरी चाहिए. लेकिन अगर हम कहें कि एक पेंगुइन को सेना में कर्नल की उपाधि मिली है तो शायद आप हैरान रह जाएं. न वो इंसान है, न बंदूक उठाता है और न ही युद्ध में जाता है. फिर भी उसे पूरे सम्मान के साथ सलामी दी जाती है. यह अनोखी कहानी है एक किंग पेंगुइन की जो स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग जू में रहता है. इसका नाम है सर निल्स ओलाव. नॉर्वे की शाही सेना से उसका रिश्ता इतना खास है कि वह आज सेना का शुभंकर ही नहीं, बल्कि कर्नल-इन-चीफ भी बन चुका है.

कैसे शुरू हुआ पेंगुइन और सेना का रिश्ता

सर निल्स ओलाव एक किंग पेंगुइन हैं जो एडिनबर्ग जू में रहते हैं. उनका नॉर्वे की किंग्स गार्ड से रिश्ता 1970 के दशक में शुरू हुआ, जब नॉर्वे की सेना का एक दल स्कॉटलैंड गया था. उसी दौरान सैनिकों ने इस पेंगुइन को गोद लिया और उसे अपना शुभंकर बनाया. पेंगुइन का नाम निल्स ओलाव रखा गया, जो नॉर्वे के राजा और सेना के एक अधिकारी के नाम से प्रेरित था. तभी से हर बार जब नॉर्वेजियन किंग्स गार्ड स्कॉटलैंड आता है, वह सर निल्स ओलाव से मिलने जरूर जाता है और उसे औपचारिक सलामी भी देता है.

प्रमोशन से लेकर नाइटहुड तक का सफर

सर निल्स ओलाव का सफर सिर्फ शुभंकर तक सीमित नहीं रहा. समय के साथ उन्हें सेना में बाकायदा प्रमोशन भी मिलता गया. पहले कॉर्पोरल, फिर सार्जेंट और धीरे-धीरे ऊंचे रैंक तक पहुंचे. साल 2008 में इस अनोखे पेंगुइन को नॉर्वे के राजा ने नाइट की उपाधि दी. यही नहीं, उन्हें औपचारिक तलवार से सम्मानित भी किया गया. यह सम्मान आमतौर पर बहादुरी या सेवा के लिए दिया जाता है, लेकिन सर निल्स ओलाव को यह उपाधि सेना और जनता के बीच दोस्ती और परंपरा का प्रतीक बनने के लिए मिली.

 

आज भी मिलती है फौजी सलामी

आज सर निल्स ओलाव नॉर्वेजियन किंग्स गार्ड के कर्नल-इन-चीफ हैं. जब भी सेना का दल एडिनबर्ग जू पहुंचता है, पेंगुइन के सामने परेड होती है और सैनिक पूरे सम्मान के साथ सलामी देते हैं. सर निल्स ओलाव सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि सेना की परंपरा और दोस्ती का प्रतीक बन चुके हैं. उनकी कहानी बताती है कि सम्मान और रिश्ते सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं होते. एक पेंगुइन भी सेना के इतिहास में अपनी अलग पहचान बना सकता है, वो भी बिना हथियार उठाए.

 

