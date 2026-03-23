नशे में नहीं हूं... प्लेन की सीट पर सो रहे शख्स ने एयर होस्टेस के लिए छोड़ा ऐसा मैसेज, देख हंस पड़े लोग

सोशल मीडिया पर एक अनोखा और मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक फ्लाइट यात्री ने अपनी नींद पूरी करने के लिए अलग ही तरीका अपनाया. वीडियो में एक पिता अपने छोटे बच्चे के साथ प्लेन की सीट पर बैठा नजर आता है. बच्चा हेडफोन लगाकर iPad पर कुछ देख रहा है, जबकि पिता ने अपने सामने एक हरे रंग का पोस्टर पकड़ रखा है, जिससे वह दूसरों को इशारा कर रहा है कि उसे परेशान न किया जाए.

पोस्टर पर क्या लिखा था?

इस वीडियो की सबसे खास बात वह पोस्टर है, जिसने इसे इंटरनेट पर वायरल बना दिया. पोस्टर पर लिखा था, “मैं थोड़ी देर सो रहा हूं. कृपया एयर मार्शल को मत बुलाइए. मैं नशे में नहीं हूं और बेहोश भी नहीं हूं. धन्यवाद, एक बहुत थका हुआ पिता.” इस मजेदार लेकिन ईमानदार संदेश ने लोगों का ध्यान खींच लिया और कई लोग इसे देखकर हंस पड़े.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: जीत के बाद जब घर पहुंचा कबड्डी चैंपियन, मां ने किया ऐसे स्वागत देख भावुक हुए लोग

दोबारा भी दिखा यही नजारा?

दिलचस्प बात यह है कि यही पिता-बेटे की जोड़ी एक और फ्लाइट में भी इसी अंदाज में नजर आई. एक वीडियो में पिता ब्राउन हुडी पहनकर aisle सीट पर सोते दिखे, जबकि दूसरे में ग्रे टी-शर्ट में वही पोस्टर लगाए हुए नजर आए. दोनों ही बार बच्चा बीच की सीट पर बैठकर iPad देखता रहा और पिता आराम से सोते रहे. इससे साफ है कि यह उनका ‘ट्रैवल जुगाड़’ बन चुका है.

लोगों ने कैसे दिए रिएक्शन?

वीडियो वायरल होते ही इंटरनेट यूजर्स ने इस पर मजेदार प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने लिखा, “बच्चा कहीं नहीं जा रहा, आदमी को सोने दो.” वहीं दूसरे ने कहा, “ये फनी भी है और सच्चाई भी दिखाता है.” कई लोगों को यह आइडिया काफी क्रिएटिव लगा, तो कुछ ने इसे पैरेंटिंग का नया तरीका बताया.

क्या शुरू हुई बहस भी?

हालांकि, इस वीडियो ने सिर्फ हंसी ही नहीं बल्कि बहस भी छेड़ दी. कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि जब पिता सो रहा है तो छोटे बच्चे का ध्यान कौन रख रहा है? एक महिला ने लिखा, “क्या कोई मां ऐसा कर सकती है?” इस पर दूसरी मां ने जवाब दिया कि वह भी ऐसा करती हैं, लेकिन बच्चे को विंडो सीट पर बैठाकर ज्यादा सुरक्षित रखती हैं. वहीं कुछ लोगों ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई और कहा कि वे पब्लिक प्लेस में बच्चों के साथ कभी नहीं सोते.

वीडियो किसने बनाया?

यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि यह वीडियो किसने रिकॉर्ड किया, लेकिन कई यूजर्स का मानना है कि इसे बच्चे की मां ने ही शूट किया होगा. चाहे जो भी हो, यह वीडियो लोगों को हंसाने के साथ-साथ सोचने पर भी मजबूर कर रहा है कि पैरेंटिंग और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए.