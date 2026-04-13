फूल नहीं, फल! दूल्हे ने अपनी कार को ऐसे सजवाया कि वीडियो देखकर लोग रह गए हैरान

आज के दौर में हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है और यही वजह है कि छोटी-छोटी दिलचस्प चीजें भी तुरंत कैमरे में कैद होकर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं. जब कोई वीडियो थोड़ा हटकर या मजेदार होता है, तो वह देखते ही देखते वायरल हो जाता है. अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, तो रोजाना आपकी फीड में कई ऐसे वीडियो आते होंगे, जो आपको चौंका देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दूल्हे की गाड़ी की सजावट ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. इसकी अनोखी स्टाइल लोगों को हैरान भी कर रही है और हंसने पर भी मजबूर कर रही है.

क्या खास है इस अनोखी सजावट में?

आपने शादियों में दूल्हे की गाड़ी को फूलों से सजा हुआ तो कई बार देखा होगा, लेकिन इस वायरल वीडियो में कुछ अलग ही नजर आता है. यहां दूल्हे की कार को फूलों की बजाय अंगूर, संतरे और सेब जैसे फलों से सजाया गया है. गाड़ी पर फूल भी लगाए गए हैं, लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम है और पूरी गाड़ी पर फलों का ही दबदबा दिखाई देता है. यह अनोखी सजावट इतनी अलग और चौंकाने वाली है कि देखते ही लोगों का ध्यान खींच लेती है. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे बार-बार देख रहे हैं.

वीडियो कहां से वायरल हुआ?

यह वायरल वीडियो Instagram पर janvi_events_01 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 1 लाख 60 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं, जो इसकी लोकप्रियता को दिखाता है. वीडियो तेजी से अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर भी शेयर हो रहा है. जैसे-जैसे यह वीडियो लोगों तक पहुंच रहा है, वैसे-वैसे इसकी चर्चा भी बढ़ती जा रही है. यह अनोखी सजावट लोगों के लिए एक नया ट्रेंड बनती नजर आ रही है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है.

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लोगों ने क्या कहा इस वीडियो पर?

वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर जमकर प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने लिखा कि फलों को बर्बाद करने के बजाय जरूरतमंदों को दे देना चाहिए था. दूसरे यूजर ने मजाक करते हुए कहा कि उनके इलाके में तो बंदर सारे फल खा जाते. एक और यूजर ने सवाल किया कि दुल्हन के घर पहुंचने तक क्या कुछ बचा भी होगा. वहीं एक यूजर ने यह भी लिखा कि शायद दूल्हे का फलों का कारोबार होगा. कुल मिलाकर, इस वीडियो ने लोगों को हैरान करने के साथ-साथ खूब एंटरटेन भी किया है.