सोना नहीं, ये है दुनिया का सबसे महंगा धातु; 1 ग्राम की कीमत में खरीद लेंगे 200 किलो Gold

सोना नहीं, ये है दुनिया का सबसे महंगा धातु; 1 ग्राम की कीमत में खरीद लेंगे 200 किलो Gold

सोने को सबसे महंगी धातु समझने की धारणा गलत है. कैलिफोर्नियम दुनिया की सबसे महंगी धातु है. यह सिंथेटिक और दुर्लभ तत्व है, जिसका 1 ग्राम लगभग 200 किलो सोने के बराबर कीमत रखता है और न्यूक्लियर व कैंसर इलाज में काम आता है.

Dec 17, 2025, 08:18 AM IST
सोना नहीं, ये है दुनिया का सबसे महंगा धातु; 1 ग्राम की कीमत में खरीद लेंगे 200 किलो Gold

सोने के दाम इन दिनों आसमान छू रहे हैं. 10 ग्राम सोना डेढ़ लाख रुपये के करीब पहुंच चुका है, जिससे मिडिल क्लास की चिंता बढ़ गई है. ऐसे में ज्यादातर लोग मानते हैं कि सोना ही दुनिया की सबसे महंगी धातु है. लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है. दुनिया में एक ऐसी धातु मौजूद है, जिसके सामने सोना भी बेहद सस्ता लगता है. इस धातु का नाम है कैलिफोर्नियम. इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि सिर्फ 1 ग्राम कैलिफोर्नियम के बदले करीब 200 किलो सोना खरीदा जा सकता है. यही वजह है कि इसे दुनिया की सबसे महंगी धातु माना जाता है.

 सोने से भी महंगी क्यों है कैलिफोर्नियम

दुनिया की सभी धातुओं में कीमत के मामले में कैलिफोर्नियम सबसे ऊपर है. इसकी कीमत सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है. मौजूदा अनुमान के मुताबिक, 1 ग्राम कैलिफोर्नियम की कीमत 27 मिलियन डॉलर से ज्यादा बताई जाती है. जब इसकी तुलना सोने से की जाती है, तो यह कीमत करीब 200 किलो गोल्ड के बराबर बैठती है. इसकी सबसे बड़ी वजह है इसकी भारी कमी और सीमित उत्पादन. यह कोई आम धातु नहीं, बल्कि बेहद दुर्लभ और खास वैज्ञानिक उपयोगों वाली धातु है, जो बाजार में खुले तौर पर उपलब्ध नहीं होती.

 कैसे बनता है कैलिफोर्नियम

सोना, चांदी या हीरे की तरह कैलिफोर्नियम को धरती से खोदकर नहीं निकाला जाता. यह एक सिंथेटिक और रेडियोएक्टिव तत्व है, जिसे वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में बनाया जाता है. इसका प्रतीक Cf है. कैलिफोर्नियम की खोज साल 1950 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुई थी. इसे परमाणु रिएक्टरों में भारी तत्वों पर लंबे समय तक न्यूट्रॉन रेडिएशन डालकर तैयार किया जाता है. यह प्रक्रिया बेहद जटिल, महंगी और समय लेने वाली होती है. यही वजह है कि दुनिया में गिनी-चुनी जगहों पर ही इसे बनाया जा सकता है.

 कहां होता है इस्तेमाल और क्यों है इतनी कीमत

कैलिफोर्नियम का इस्तेमाल न तो ज्वेलरी में होता है और न ही निवेश के तौर पर. इसकी असली कीमत इसके वैज्ञानिक और मेडिकल उपयोग से आती है. न्यूक्लियर सेक्टर में इसका इस्तेमाल न्यूट्रॉन सोर्स के रूप में किया जाता है. इसके अलावा, कैलिफोर्नियम-251 का उपयोग खास तरह की कैंसर थेरेपी में भी होता है, जहां न्यूट्रॉन रेडिएशन से कैंसर सेल्स को टारगेट किया जाता है. माइक्रोग्राम स्तर पर बनने वाली यह धातु बेहद सीमित मात्रा में उपलब्ध होती है, यही इसकी ऊंची कीमत की सबसे बड़ी वजह है.

