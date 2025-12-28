इंसान नहीं, बिल्लियों का राज! दुनिया का वो रहस्यमयी गांव, जहां 30 साल बाद गूंजी किसी बच्चे की किलकारी

Advertisement
इटली के पाग्लियारा देई मार्सी गांव में 30 साल बाद एक बच्ची का जन्म हुआ है. इंसानों से ज्यादा बिल्लियों वाले इस गांव में लारा के आने से रौनक लौटी, हालांकि इटली में घटती जनसंख्या अब भी बड़ी चिंता बनी हुई है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 28, 2025, 09:25 AM IST
भारत के गांवों में जहां हर गली में बच्चों की किलकारियां सुनाई देती हैं, वहीं विदेशों में कई गांव ऐसे हैं जो धीरे-धीरे खाली हो चुके हैं. इटली का एक छोटा सा गांव इसका जीता-जागता उदाहरण है. यहां हालात इतने बदल गए कि इंसानों से ज्यादा बिल्लियां बसने लगीं और तीन दशक तक एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ. लेकिन अब इस गांव में खुशियों ने दस्तक दी है. 30 साल बाद एक नन्ही बच्ची के जन्म ने न सिर्फ गांव की पहचान बदली, बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान भी खींच लिया है.

 इंसानों से ज्यादा बिल्लियों वाला गांव 

इटली के अब्रूजो क्षेत्र में स्थित पाग्लियारा देई मार्सी (Pagliara dei Marsi) एक बेहद शांत और पुराना गांव है. समय के साथ यहां से युवा रोजगार और बेहतर जिंदगी की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर गए. नतीजा यह हुआ कि गांव में बुजुर्ग ही बचे और आबादी लगातार घटती चली गई. हालात इतने खराब हो गए कि गांव में इंसानों से ज्यादा बिल्लियां नजर आने लगीं. यहां कुल मिलाकर करीब 20 लोग ही रह गए थे और गांव लगभग सुनसान हो चुका था.

 30 साल बाद जन्मी लारा बनी खुशी की वजह 

इस सूने गांव में हाल ही में एक नन्ही बच्ची ने जन्म लिया, जिसका नाम लारा बुसी त्राबुक्को रखा गया. लारा की उम्र अभी कुछ ही महीने है, लेकिन उसने पूरे गांव में नई जान फूंक दी है. वह गांव की सबसे छोटी और सबसे खास निवासी बन गई है. पिछले 30 सालों में पहली बार यहां किसी बच्चे का जन्म हुआ है. लारा के आने से गांव के लोगों को लगा कि उनका गांव अब पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और भविष्य की एक नई उम्मीद अब भी बाकी है.

 बपतिस्मा समारोह बना बड़ा आयोजन 

लारा के जन्म के बाद गांव में जश्न का माहौल है. हाल ही में उसका बपतिस्मा समारोह आयोजित किया गया, जिसमें आसपास के इलाकों से ही नहीं, बल्कि दूर-दराज से लोग और पर्यटक भी पहुंचे. कई लोगों ने पहली बार इस गांव का नाम सिर्फ लारा की वजह से सुना. लारा की मां चिंजिया त्राबुक्को कहती हैं कि उनकी बेटी महज 9 महीने की उम्र में ही मशहूर हो गई है. गांव में लंबे समय बाद लोगों की आवाजाही और रौनक लौटती दिखी.

 इटली में घटती जनसंख्या की बड़ी तस्वीर 

हालांकि लारा का जन्म खुशी की खबर है, लेकिन विशेषज्ञों की चिंता अभी खत्म नहीं हुई है. यह समस्या सिर्फ पाग्लियारा देई मार्सी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे इटली में जनसंख्या तेजी से घट रही है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, साल 2024 में इटली में सिर्फ 3,69,944 बच्चे पैदा हुए, जो अब तक का सबसे कम आंकड़ा है. महिलाओं की औसत प्रजनन दर 1.18 रह गई है. गांव की मेयर ज्युसेपिना पेरोज़ी कहती हैं कि लारा उम्मीद की किरण है, लेकिन गांव को बचाने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है.

 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

viralcatmysterious villag

