AI और टेक के बाद, अब म्यूजिक में भी चीन का दबदबा, वायरल हो रही 'Tararara ट्रंपेट गर्ल, देखें वीडियो

China Viral Video: हाल ही में सोशल मीडिया पर चीनी लड़की के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें वह लाइव शो के दौरान ट्रंपेट बजाती नजर आ रही है. लोगों ने उसे "Tararara गर्ल" का नाम से जानते हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस लड़की का नाम गाओ यीफेई (Gao Yifei) है. उसका पहला वीडियो चीनी सोशल मीडिया ऐप WeChat पर अपलोड किया गया था. इसके बाद यह वीडियो फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी तेजी से वायरल हो गया .

The girl Everyone's Searching For.

Her name is gao yifei,From China.

The Girl Absolutely Nailed the Trumpet.

The girl played the trumpet only for 10 seconds,but her artistic expression is so beautiful that it is being praised all over the world.

She deserves all the hype.Truly pic.twitter.com/TK4UboHe

— Being Mumbaikar (@MumbaiHero3) January 18, 2025