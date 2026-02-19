सिर्फ भारत-पाक ही नहीं! दुनिया के ये देश भी हैं एक-दूसरे के 'जानी दुश्मन'; इनके बीच की नफरत देख कांप जाएगी आपकी रूह

जब भी भारत और पाकिस्तान का नाम साथ लिया जाता है, तो लोगों के मन में सीमा पर तनाव, युद्ध और कूटनीतिक टकराव की तस्वीर उभर आती है. 1947 के बंटवारे के बाद से दोनों देशों के बीच कई बार युद्ध हो चुका है और कश्मीर का मुद्दा आज भी विवाद की वजह बना हुआ है. लेकिन क्या ऐसी कड़वी दुश्मनी सिर्फ दक्षिण एशिया तक ही सीमित है? सच यह है कि दुनिया में कई और देश हैं, जिनके रिश्ते भी लंबे समय से तनावपूर्ण बने हुए हैं. कहीं सीमा का विवाद है, कहीं सत्ता की लड़ाई, तो कहीं विचारधारा की टक्कर ने देशों को आमने-सामने खड़ा कर रखा है.

दुश्मनी की असली वजह क्या होती है?

अक्सर देशों के बीच दुश्मनी की जड़ सीमा विवाद, राजनीतिक महत्वाकांक्षा या अलग-अलग विचारधाराएं होती हैं. जब कोई सीमा स्पष्ट नहीं होती या किसी इलाके पर दोनों देश दावा करते हैं, तो तनाव बढ़ता जाता है. कई बार पुराने युद्धों की यादें भी रिश्तों को सामान्य नहीं होने देतीं. भारत और पाकिस्तान के बीच तीन बड़े युद्ध हो चुके हैं, जिससे दोनों देशों के बीच अविश्वास की दीवार खड़ी हो गई. ऐसी ही स्थिति दुनिया के कई और देशों में भी देखने को मिलती है.

Add Zee News as a Preferred Source

चीन और अमेरिका

पिछले कुछ वर्षों में चीन और अमेरिका के रिश्ते काफी तनावपूर्ण रहे हैं. दोनों देश आर्थिक और तकनीकी रूप से दुनिया की बड़ी ताकत हैं. व्यापार युद्ध, तकनीकी कंपनियों पर प्रतिबंध, दक्षिण चीन सागर और ताइवान जैसे मुद्दे दोनों को आमने-सामने खड़ा करते हैं. अमेरिका ने कई चीनी कंपनियों पर पाबंदियां लगाईं, तो चीन ने भी जवाबी कदम उठाए. हालांकि दोनों के बीच सीधा युद्ध नहीं हुआ है, लेकिन रणनीतिक और आर्थिक टकराव लगातार बढ़ रहा है.

उत्तर और दक्षिण कोरिया

उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का मामला भी बेहद गंभीर है. 1950 में शुरू हुआ कोरियाई युद्ध 1953 में भले ही रुक गया, लेकिन आज तक शांति समझौता नहीं हुआ. यानी तकनीकी रूप से दोनों देश अब भी युद्ध की स्थिति में हैं. सीमा पर भारी सैन्य तैनाती रहती है और समय-समय पर उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण से हालात और तनावपूर्ण हो जाते हैं. दोनों देशों के बीच बातचीत की कोशिशें हुई हैं, लेकिन भरोसा अब भी पूरी तरह बहाल नहीं हो पाया है.

रूस और यूक्रेन

रूस और यूक्रेन के बीच 2022 से चल रहा युद्ध पूरी दुनिया के लिए चिंता का कारण बना हुआ है. रूस की सैन्य कार्रवाई के बाद पश्चिमी देशों ने उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए. इस संघर्ष ने वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी असर डाला है. दोनों देशों के रिश्ते अब बेहद कटु हो चुके हैं और हालात सामान्य होने के आसार फिलहाल कम नजर आते हैं.

ईरान और अमेरिका

ईरान और अमेरिका के रिश्ते 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से खराब हैं. परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका ने कई बार ईरान पर प्रतिबंध लगाए हैं. दोनों देशों के बीच सीधे युद्ध की स्थिति नहीं है, लेकिन बयानबाजी और प्रतिबंधों का सिलसिला लगातार चलता रहता है. इसी तरह इजरायल और ईरान के बीच भी गहरा अविश्वास है. इजरायल, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है. दोनों देशों के बीच सीधे युद्ध नहीं, लेकिन परोक्ष टकराव और आरोप-प्रत्यारोप जारी रहते हैं.

सूडान और दक्षिण सूडान

सूडान और दक्षिण सूडान 2011 में अलग हुए थे, लेकिन सीमा और तेल संसाधनों को लेकर विवाद खत्म नहीं हुआ. दोनों देशों के बीच कई बार झड़पें हो चुकी हैं और हालात पूरी तरह सामान्य नहीं कहे जा सकते.

क्या यह रिश्ते भारत-पाक जैसे हैं?

हर देश की स्थिति अलग होती है, लेकिन एक बात समान है जहां सीमा विवाद, राजनीतिक टकराव और पुराने जख्म गहरे होते हैं, वहां रिश्ते जल्दी सुधरते नहीं. भारत-पाकिस्तान की तरह इन देशों के बीच भी अविश्वास बना हुआ है. फर्क सिर्फ इतना है कि कहीं तनाव खुली जंग में बदल चुका है, तो कहीं यह कूटनीतिक और आर्थिक लड़ाई तक सीमित है. दुनिया में ऐसे कई उदाहरण हैं, जो दिखाते हैं कि देशों के बीच रिश्ते सुधारना आसान नहीं होता.