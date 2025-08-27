जो लोग न कर पाए, उसे विदेशी ने बेंगलुरु के इस गंदे फुटपाथ को 7 दिन में बना डाला चकपक! देखें Video

Karnataka Government: बेंगलुरु के डोमलुर से इंदिरानगर को जोड़ने वाला एक पैदल रास्ता करीब 20 साल से बंद और खराब हालत में पड़ा था. टूटे फुटपाथ, गंदगी और खराब डिजाइन की वजह से यहां चलना लगभग नामुमकिन हो गया था. लेकिन अब इस लंबे समय से भुलाए गए वॉकवे को फिर से चालू कर दिया गया है. इस बदलाव के पीछे एक दिलचस्प कहानी है, जिसमें सोशल मीडिया, विदेशी शख्स और स्थानीय नागरिकों का बड़ा हाथ रहा.

आखिर कैसे शुरू हुआ ये बदलाव?

कनाडा के रहने वाले केलिब फ्रीजन नाम के शख्स ने कुछ दिन पहले इस फुटपाथ का एक वीडियो शेयर किया. वीडियो में वे इस टूटी-फूटी और कचरे से भरी जगह पर चलने की कोशिश करते दिखे. रास्ता इतना खराब था कि उन्हें मजाक में कहना पड़ा कि यहां चलने के लिए जिमनास्टिक करनी पड़ रही है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोगों का ध्यान इस लंबे समय से गंदे पड़े फुटपाथ की ओर गया.

सरकार और नागरिक कैसे जुड़े साथ?

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (BBMP), स्थानीय वॉलंटियर्स और नागरिक समूह तुरंत हरकत में आ गए. सिर्फ एक हफ्ते में इस खराब रास्ते को ठीक कर दिया गया. बीबीएमपी की जोनल कमिश्नर (ईस्ट) स्नेहल आर खुद स्थानीय लोगों के साथ इस रास्ते पर चलते हुए नजर आईं. अरुण पाई जो बैंगलोर वॉक के फाउंडर हैं, उन्होंने इस नए बने फुटपाथ का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि अब यह रास्ता आसान और सुरक्षित हो गया है.

सोशल मीडिया पर क्या रही प्रतिक्रिया?

केलिब फ्रीजन ने भी रिपेयर होने के बाद लिखा कि ये मेरे लिए साल का सबसे बड़ा तोहफा है. असली श्रेय उन वॉलंटियर्स को जाता है जिन्होंने सफाई, पेंटिंग और सीमेंट का काम किया. वहीं सोशल मीडिया पर भी लोगों की अलग-अलग राय सामने आई. किसी ने कहा, “बेंगलुरु सही उदाहरण पेश कर रहा है” तो किसी ने तंज कसते हुए लिखा, “भारतीय नागरिक जब शिकायत करते हैं तो कोई सुनता नहीं, लेकिन विदेशी के वीडियो ने सब बदल दिया.” एक पुराने निवासी ने लिखा, “मैं 90 के दशक में यहां रहा हूं. उस समय एयरपोर्ट रोड पार करना बहुत मुश्किल था. आज इस तरह का आसान एक्सेस मिलना सच में राहत है.”