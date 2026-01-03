Advertisement
सांप-बिच्छू नहीं... ये है दुनिया का सबसे खूंखार शिकारी, जो हर साल डकार जाता है 7 लाख से ज्यादा जिंदगियां

सांप-बिच्छू नहीं... ये है दुनिया का सबसे 'खूंखार' शिकारी, जो हर साल डकार जाता है 7 लाख से ज्यादा जिंदगियां

दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी न जंगल में रहता है और न दहाड़ता है. यह छोटा सा जीव घरों के आसपास पनपता है और जानलेवा बीमारियां फैलाकर हर साल लाखों लोगों की जान ले लेता है. आंकड़े बताते हैं कि बड़े जानवर इसके सामने बेबस हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 03, 2026, 11:15 AM IST
सांप-बिच्छू नहीं... ये है दुनिया का सबसे 'खूंखार' शिकारी, जो हर साल डकार जाता है 7 लाख से ज्यादा जिंदगियां

जब भी दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी की बात होती है, तो दिमाग में शेर, बाघ, सांप या बिच्छू की तस्वीर उभर आती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसानों की सबसे ज्यादा जान लेने वाला जीव न तो जंगल में रहता है, न ही दहाड़ता है और न ही डंक मारता है? वो हमारे घरों के आसपास, पानी में पनपता है और चुपचाप हर साल लाखों लोगों को मौत के मुंह में धकेल देता है. नाम जानकर आप चौंक जाएंगे. आज की इस कहानी में हम बताएंगे कि आखिर कौन है धरती का सबसे खूंखार शिकारी और क्यों बड़े-बड़े जानवर इसके सामने फेल हो जाते हैं.

 शेर-सांप नहीं, ये छोटा सा जीव है सबसे बड़ा कातिल

दुनियाभर में कई खतरनाक जीव पाए जाते हैं, जिनसे इंसान सदियों से डरता आया है. शेर, चीता, बाघ जैसे शिकारी अपने पंजों से शिकार करते हैं, तो सांप और बिच्छू अपने ज़हर से जान ले लेते हैं. लेकिन बीबीसी अर्थ फोकस की एक रिपोर्ट ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया. इस रिपोर्ट के मुताबिक, इंसानों के लिए सबसे खतरनाक जीव कोई विशाल जानवर नहीं, बल्कि एक बेहद छोटा सा कीट है, जो अक्सर हमारे घरों में ही पाया जाता है. हैरानी की बात ये है कि ये जीव टॉप-10 की लिस्ट में सबसे ऊपर है, जबकि शेर और बाघ इसमें जगह भी नहीं बना पाए.

 मच्छर क्यों बन गया इंसानों का नंबर-1 दुश्मन

इस सबसे खतरनाक जीव का नाम है मच्छर. मच्छर न सिर्फ इंसानों का खून चूसता है, बल्कि अपने साथ जानलेवा बीमारियां भी फैलाता है. बीबीसी अर्थ फोकस के अनुसार, दुनियाभर में हर साल 7 लाख 25 हजार से ज्यादा लोगों की मौत मच्छरों की वजह से होती है. मलेरिया, डेंगू, जीका और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां इसी के जरिए फैलती हैं. अगर समय पर इलाज न मिले, तो ये बीमारियां जानलेवा साबित होती हैं. यही वजह है कि मौत के आंकड़ों के लिहाज से मच्छर इंसानों के लिए धरती का सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता है.

इंसान खुद भी इंसान का बड़ा दुश्मन

मच्छरों के बाद दूसरे नंबर पर जो नाम आता है, वो और भी चौंकाने वाला है. रिपोर्ट के मुताबिक, इंसानों के लिए दूसरा सबसे खतरनाक जीव खुद इंसान है. दुनियाभर में सामान्य अपराधों के चलते हर साल करीब 4 लाख लोगों की हत्या होती है. इसमें युद्ध, आतंकी हमले और बड़े संघर्ष शामिल नहीं हैं. तीसरे नंबर पर कोबरा, करैत और ताइपन जैसे जहरीले सांप आते हैं, जिनसे हर साल करीब 1 लाख 38 हजार लोगों की मौत होती है. वहीं, चौथे स्थान पर कुत्ते हैं, जिनकी वजह से करीब 60 हजार लोग जान गंवाते हैं.

 बिच्छू, मगरमच्छ और शेर की रैंकिंग जानकर चौंक जाएंगे

खतरनाक जीवों की इस लिस्ट में बिच्छू छठवें नंबर पर है, जिससे हर साल करीब 3,500 लोगों की मौत होती है. सातवें स्थान पर मगरमच्छ, आठवें पर हाथी और नौवें पर दरियाई घोड़ा यानी हिप्पो है, जो अफ्रीका में हर साल करीब 600 लोगों की जान लेता है. हैरानी की बात ये है कि जंगल का राजा शेर इस लिस्ट में दसवें नंबर पर है. वहीं, चीता और बाघ जैसे खूंखार शिकारी टॉप-10 में भी शामिल नहीं हैं. ये आंकड़े बताते हैं कि असली खतरा अक्सर वहीं होता है, जहां हम सबसे कम ध्यान देते हैं.

