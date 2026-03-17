मोटापा घटाना है तो जिम नहीं, इन शहरों जैसा बनाइए अपना रूटीन! रिसर्च ने खोला बड़ा राज

आजकल फिट रहने का मतलब भारी-भरकम जिम मेंबरशिप और पसीने से तरबतर वर्कआउट माना जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कुछ शहरों में रहने वाले लोग बिना जिम जाए ही फिट रहते हैं? उनका सीक्रेट कोई जादुई डाइट नहीं, बल्कि उनके शहर का डिजाइन है. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक नई रिसर्च ने खुलासा किया है कि 'वॉकेबल सिटी' में रहने वाले लोग सामान्य से कहीं ज्यादा पैदल चलते हैं. यानी अगर आपके आसपास बाजार, पार्क और ऑफिस पैदल दूरी पर हों, तो फिटनेस खुद-ब-खुद आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाती है.

क्या है वॉकेबल सिटी और इसका गणित?

एक वॉकेबल शहर वह होता है जहां आपकी रोजमर्रा की जरूरतें, जैसे दुकानें, स्कूल और पार्क, आपके घर से बस कुछ ही मिनटों की पैदल दूरी पर हों. इसे मापने के लिए 'वॉक स्कोर' का इस्तेमाल किया जाता है, जो 0 से 100 के बीच होता है. रिसर्च बताती है कि ऐसे शहरों में रहने वाले लोग रोजाना औसतन 1,100 कदम ज्यादा चलते हैं. यह लगभग 11 मिनट की अतिरिक्त वॉक के बराबर है, जो बिना किसी जिम के आपको सेहतमंद बनाए रखती है.

Add Zee News as a Preferred Source

न्यूयॉर्क और पेरिस: पैदल चलने वालों का स्वर्ग

अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी पैदल चलने वालों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है. यहां मेट्रो, कैफे और ऑफिस इतने करीब हैं कि लोग कार के बजाय पैदल चलना पसंद करते हैं. शोध के अनुसार, यहां शिफ्ट होने वालों के कदम 5600 से बढ़कर 7000 तक पहुंच जाते हैं. वहीं, पेरिस अपनी संकरी गलियों और कैफे संस्कृति के लिए मशहूर है. यहां की नजदीकी सुविधाएं और खूबसूरत रास्ते लोगों को जिम जाने के बजाय सड़कों पर टहलने के लिए प्रेरित करते हैं.

टोक्यो और बार्सिलोना: फिटनेस का स्मार्ट डिजाइन

जापान की राजधानी टोक्यो में शानदार पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कॉम्पैक्ट प्लानिंग का मेल है, जिससे लोग रोज लंबी दूरियां पैदल ही तय करते हैं. इसी तरह, स्पेन का बार्सिलोना अपने 'सुपरब्लॉक्स' (Superblocks) के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है. ये सुपरब्लॉक्स कारों की आवाजाही को कम करते हैं और पैदल चलने वालों को ज्यादा सुरक्षित जगह देते हैं. शहर का यह खास ढांचा ही यहाँ के नागरिकों की फिटनेस का असली राज है, जहाँ चलना मजबूरी नहीं बल्कि मज़ा है.

कोपेनहेगन और एम्स्टर्डम: साइकिल और वॉक का संगम

डेनमार्क का कोपेनहेगन जिम से ज्यादा अपनी सड़कों के इस्तेमाल के लिए जाना जाता है. यहां पैदल चलने और साइकिल चलाने की संस्कृति इतनी मजबूत है कि लोग फिट रहने के लिए किसी मशीन पर निर्भर नहीं रहते. नीदरलैंड का एम्स्टर्डम भी अपनी नहरों और संकरे रास्तों के कारण पैदल घूमने के लिए बेहद सुविधाजनक है. इन शहरों का माहौल ऐसा है कि आप न चाहते हुए भी शारीरिक रूप से एक्टिव रहते हैं, जो वजन घटाने और तनाव कम करने में मददगार है.

शहर बदलते ही बदल जाती है सेहत

स्टैनफोर्ड की यह रिसर्च 7400 लोगों के डेटा पर आधारित है. इसमें पाया गया कि उम्र या जेंडर चाहे जो भी हो, वॉकेबल शहरों में रहने का सकारात्मक असर सब पर समान रूप से पड़ता है. जैसे ही लोग पैदल चलने के अनुकूल माहौल वाले शहरों में बसते हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी अचानक बढ़ जाती है. यह साबित करता है कि सिर्फ जिम जॉइन करना ही काफी नहीं है, बल्कि आपके आसपास का माहौल आपकी सेहत सुधारने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है.

शहर का डिजाइन और हमारी बदलती लाइफस्टाइल

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मोटापा और हार्ट डिजीज का सबसे बड़ा कारण हमारा कम चलना है. अगर हमारे शहरों को इस तरह डिजाइन किया जाए कि ऑफिस और बाजार पास हों, तो बिना एक्स्ट्रा मेहनत के हेल्थ बेहतर हो सकती है. फिटनेस का सबसे सस्ता और आसान तरीका हमारी अपनी गलियों में ही छिपा है. अगर शहर पैदल चलने लायक हों, तो यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक शांति के लिए भी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है.