Tinder-Bumble नहीं, लड़की को Reddit पर मिला अपना बॉयफ्रेंड, बताई इन कपल्स ने अपनी कहानी
Hindi Newsजरा हटके

Tinder-Bumble नहीं, लड़की को Reddit पर मिला अपना बॉयफ्रेंड, बताई इन कपल्स ने अपनी कहानी

Reddit Post Viral: एक भारतीय लड़की ने Reddit पर अपने बॉयफ्रेंड से प्यार पाया और पहली डेट की तस्वीरें शेयर कीं. उनकी अनोखी लव स्टोरी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। यूजर्स ने इसे दिल छू लेने वाली बताया और मजेदार कमेंट्स साझा किए. यह कहानी ऑनलाइन प्यार की नई मिसाल बन गई है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 16, 2025, 07:35 PM IST
Tinder-Bumble नहीं, लड़की को Reddit पर मिला अपना बॉयफ्रेंड, बताई इन कपल्स ने अपनी कहानी

Reddit Post Viral: आजकल लोग डेटिंग ऐप्स जैसे Tinder और Bumble पर प्यार तलाशते हैं, लेकिन एक भारतीय लड़की ने Reddit पर ही अपना जीवनसाथी खोज लिया. उसने पहली डेट की तस्वीरें शेयर कीं, जिसे देखकर सोशल मीडिया पर हर कोई हैरान रह गए. इस अनोखी लव स्टोरी ने साबित कर दिया कि सही इंसान कहीं भी मिल सकता है. अब लोग इस कहानी को लेकर चर्चा कर रहे हैं और अपने मजेदार कमेंट्स भी साझा कर रहे हैं. आइए जानते हैं कैसे शुरू हुई यह प्यारी की शुरुआत.

 Reddit पर हुई दोस्ती, फिर बन गया प्यार

लड़की ने Reddit के r/TeenIndia पेज पर लिखा, “मैंने Reddit पर एक लड़के से बात शुरू की और अब वह मेरा बॉयफ्रेंड है.” पहले दोनों अजनबी थे, लेकिन बातचीत करते-करते दोस्त बने. फिर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर चैट शुरू की और धीरे-धीरे एक-दूसरे को बेहतर समझा. दोनों ने मिलने का फैसला कियाय. लड़के ने खुद उसके शहर का सफर तय किया और उन्हें मिलकर प्यार का एहसास हुआ. लड़की ने बताया कि इससे पहले वह कई लोगों से मिली थी, लेकिन कोई भी सच्चे प्यार के लिए नहीं आया था, यह रिश्ता बिल्कुल अलग था.

पहली डेट की रोमांटिक कहानी

लड़की ने बताया कि पहली डेट का अनुभव बहुत खास था. लड़के ने उनके दो दिनों के मिलने का पूरा प्लान बनाया था. वह इतनी सावधानी से उनकी हर पसंद का ध्यान रख रहा था कि लड़की भावुक हो गई. उसने यह भी बताया कि वह अपने साथ एक तस्वीर लेकर आया था, जिसमें लिखा था, “जब मैं पहली बार तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा, तब ब्रह्मांड हमें ऐसे देखेगा.” इस पोस्ट में तीन तस्वीरें साझा की गईं. पहली थिएटर में दोनों हाथ पकड़े हुए और ब्रह्मांड की सुंदर छवि. यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

 

Met a guy on reddit and now he is my bf
byu/girlwithacnes inTeenIndia

मजेदार कमेंट्स की बाढ़

पोस्ट वायरल होते ही लोगों ने इसे खूब पसंद कर रहे हैं. कई यूजर्स ने इसे दिल छू लेने वाली कहानी बताया, तो कुछ ने मजाकिया प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने लिखा, “एक किशोर अकेले तुम्हारे शहर तक उड़कर आया? यह तो कमाल की आज़ादी है.” दूसरे ने लिखा, “बाकी बच्चों को जलाने के लिए काफी है.” तीसरे ने मजाक करते हुए लिखा, “अगर भारतीय हो तो हर ऐप को डेटिंग ऐप बनाया जा सकता है.” इस तरह Reddit पर यह कहानी चर्चा का विषय बन गई है और लोग इसे प्यार की अनोखी मिसाल मान रहे हैं.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

reddit post viral

