Tinder-Bumble नहीं, लड़की को Reddit पर मिला अपना बॉयफ्रेंड, बताई इन कपल्स ने अपनी कहानी

Reddit Post Viral: आजकल लोग डेटिंग ऐप्स जैसे Tinder और Bumble पर प्यार तलाशते हैं, लेकिन एक भारतीय लड़की ने Reddit पर ही अपना जीवनसाथी खोज लिया. उसने पहली डेट की तस्वीरें शेयर कीं, जिसे देखकर सोशल मीडिया पर हर कोई हैरान रह गए. इस अनोखी लव स्टोरी ने साबित कर दिया कि सही इंसान कहीं भी मिल सकता है. अब लोग इस कहानी को लेकर चर्चा कर रहे हैं और अपने मजेदार कमेंट्स भी साझा कर रहे हैं. आइए जानते हैं कैसे शुरू हुई यह प्यारी की शुरुआत.

Reddit पर हुई दोस्ती, फिर बन गया प्यार

लड़की ने Reddit के r/TeenIndia पेज पर लिखा, “मैंने Reddit पर एक लड़के से बात शुरू की और अब वह मेरा बॉयफ्रेंड है.” पहले दोनों अजनबी थे, लेकिन बातचीत करते-करते दोस्त बने. फिर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर चैट शुरू की और धीरे-धीरे एक-दूसरे को बेहतर समझा. दोनों ने मिलने का फैसला कियाय. लड़के ने खुद उसके शहर का सफर तय किया और उन्हें मिलकर प्यार का एहसास हुआ. लड़की ने बताया कि इससे पहले वह कई लोगों से मिली थी, लेकिन कोई भी सच्चे प्यार के लिए नहीं आया था, यह रिश्ता बिल्कुल अलग था.

पहली डेट की रोमांटिक कहानी

लड़की ने बताया कि पहली डेट का अनुभव बहुत खास था. लड़के ने उनके दो दिनों के मिलने का पूरा प्लान बनाया था. वह इतनी सावधानी से उनकी हर पसंद का ध्यान रख रहा था कि लड़की भावुक हो गई. उसने यह भी बताया कि वह अपने साथ एक तस्वीर लेकर आया था, जिसमें लिखा था, “जब मैं पहली बार तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा, तब ब्रह्मांड हमें ऐसे देखेगा.” इस पोस्ट में तीन तस्वीरें साझा की गईं. पहली थिएटर में दोनों हाथ पकड़े हुए और ब्रह्मांड की सुंदर छवि. यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

मजेदार कमेंट्स की बाढ़

पोस्ट वायरल होते ही लोगों ने इसे खूब पसंद कर रहे हैं. कई यूजर्स ने इसे दिल छू लेने वाली कहानी बताया, तो कुछ ने मजाकिया प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने लिखा, “एक किशोर अकेले तुम्हारे शहर तक उड़कर आया? यह तो कमाल की आज़ादी है.” दूसरे ने लिखा, “बाकी बच्चों को जलाने के लिए काफी है.” तीसरे ने मजाक करते हुए लिखा, “अगर भारतीय हो तो हर ऐप को डेटिंग ऐप बनाया जा सकता है.” इस तरह Reddit पर यह कहानी चर्चा का विषय बन गई है और लोग इसे प्यार की अनोखी मिसाल मान रहे हैं.