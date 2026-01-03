अब हादसे से पहले बोलेगा हेलमेट! AI और सेंसर से फैक्ट्री मजदूरों की जान बचा रहा भारतीय स्टार्टअप

फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर हेलमेट पहनते हैं, जैकेट लगाते हैं और हार्नेस बांधते हैं. लेकिन अक्सर ये सुरक्षा उपकरण तब काम आते हैं, जब हादसा हो चुका होता है. अब सोचिए अगर मशीन, बिजली या ऊंचाई का खतरा पहले ही बता दे तो? यही काम कर रही है एक भारतीय डीप-टेक कंपनी, जो PPE की दुनिया में बड़ा बदलाव ला रही है. यह कंपनी सेंसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से रियल टाइम में खतरे की पहचान करती है. वीडियो की शुरुआत यहीं से होती है, “हेलमेट सिर्फ सिर नहीं, जिंदगी भी बचा सकता है.”

हादसे के बाद नहीं, हादसे से पहले सुरक्षा

अब तक ज्यादातर PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हादसे के बाद सुरक्षा देते थे, लेकिन भारतीय स्टार्टअप जार्श सेफ्टी ने इस सोच को बदल दिया है. कंपनी सेंसर आधारित सेफ्टी गियर और AI प्लेटफॉर्म की मदद से रियल टाइम में खतरे की पहचान करती है. जैसे ही कोई जोखिम बढ़ता है, हेलमेट या पहनने योग्य डिवाइस तुरंत अलर्ट दे देता है. इससे मजदूर समय रहते खुद को सुरक्षित कर सकते हैं. यही वजह है कि जार्श की तकनीक को “रिएक्टिव नहीं, प्रेडिक्टिव सेफ्टी” कहा जा रहा है.

तेज ग्रोथ और बड़े क्लाइंट्स का भरोसा

जार्श सेफ्टी की ग्रोथ भी इसकी तकनीक जितनी ही मजबूत है. कंपनी ने एक साल में 3 गुना से ज्यादा बढ़त दर्ज की है. FY24 में जहां इसका रेवेन्यू 4.5 करोड़ रुपये था, वहीं FY25 में यह 20 करोड़ रुपये से ज्यादा पहुंच चुका है. अब तक कंपनी 4 करोड़ रुपये की फंडिंग जुटा चुकी है, जिसमें मुंबई एंजेल्स, QROPS और BITS पिलानी जैसे नाम शामिल हैं. जार्श की तकनीक से 30 हजार से ज्यादा वर्कर्स सुरक्षित हैं और मारुति सुजुकी, JSW, टाटा मोटर्स, हिंदुस्तान जिंक जैसे बड़े समूह इसके ग्राहक हैं.

AC हेलमेट से फुल-स्टैक स्मार्ट सेफ्टी सिस्टम तक

जार्श की पहचान शुरुआत में दुनिया के पहले एयर-कंडीशन्ड सेफ्टी हेलमेट से बनी थी. लेकिन अब कंपनी सिर्फ हेलमेट तक सीमित नहीं है. यह फुल-स्टैक स्मार्ट सेफ्टी सिस्टम पर काम कर रही है, जिसमें वोल्टेज अलर्ट देने वाले वियरेबल्स, गिरने की पहचान करने वाले हार्नेस, AI सेफ्टी ऑडिट, PPE नियमों के उल्लंघन की पहचान और ATEX-सर्टिफाइड डिवाइस शामिल हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी तकनीक भविष्य में फैक्ट्रियों और इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स पर हादसों को काफी हद तक कम कर सकती है.