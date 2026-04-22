मैं बहुत डिप्रेशन में हूं... विदेश में 1 करोड़ से भी ज्यादा सैलरी, फिर भी इंडिया वापस क्यों आना चाहता है ये NRI?

Trending Photos
NRI Depression: अक्सर माना जाता है कि अमेरिका में करोड़ों का पैकेज मिल जाए तो जिंदगी संवर जाती है. लेकिन क्या पैसा ही सब कुछ है? सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट ने इस बहस को फिर से छेड़ दिया है. एक भारतीय छात्र ने अमेरिका से मास्टर डिग्री पूरी की और उसे टेक्सास के ऑस्टिन में 1.20 लाख डॉलर (करीब 1.12 करोड़ रुपये) का बड़ा जॉब ऑफर मिला. लेकिन इतनी बड़ी सफलता के बावजूद वह शख्स खुश नहीं है और जल्द से जल्द भारत लौटना चाहता है.
रेडिट पर अपनी आपबीती शेयर करते हुए इस NRI ने बताया कि उसने इंडियाना से अपनी MS की पढ़ाई पूरी की है. उसे ऑस्टिन में 1.20 लाख डॉलर (एक करोड़ रुपये से ज्यादा) का सालाना पैकेज मिला है, जिसमें 1 लाख डॉलर बेस सैलरी है. लेकिन इस कामयाबी के पीछे एक कड़वा सच भी है. वह शख्स इस वक्त गहरे डिप्रेशन और अकेलेपन से जूझ रहा है. विदेशी जमीन पर अपनों से दूर रहने की तड़प उस पर इतनी हावी हो गई है कि वह अब वहां एक पल भी नहीं रुकना चाहता.
भाभी के कातिलाना ठुमकों ने इंटरनेट पर मचाया गदर, हरियाणवी बीट्स पर डांस Video वायरल
भारत लौटने की राह में सबसे बड़ी रुकावट शिक्षा के लिए लिया गया कर्ज है. उस यूजर ने बताया कि उस पर अभी 40,000 डॉलर (लगभग 33 लाख रुपये) का लोन बकाया है. उसने इंटरनेट यूजर्स से सलाह मांगी है कि उसे भारत लौटने से पहले कम से कम कितनी बचत करनी चाहिए. उसका लक्ष्य है कि अगले 3 से 4 साल में वह ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाकर हमेशा के लिए इंडिया वापस आ जाए.
Posts from the developersindia
community on Reddit
जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुई, लोगों ने अपनी-अपनी राय देनी शुरू कर दी. ज्यादातर लोगों का मानना है कि उसे जल्दबाजी में नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए. एक यूजर ने लिखा कि चूंकि उस पर 40 हजार डॉलर का कर्ज है, इसलिए उसे कम से कम दो साल वहां रुककर पहले अपना लोन चुकाना चाहिए. क्योंकि डॉलर में कमाकर डॉलर का कर्ज चुकाना आसान है, जबकि भारत लौटकर रुपये में कमाकर उसे चुकाना बहुत भारी पड़ेगा.
IIT में फेल, 4 साल की डिग्री 6 साल में पूरी, फिर भी Microsoft ने दिया इतने का पैकेज
एक अन्य यूजर ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि उसने फ्लोरिडा में 72 हजार डॉलर की नौकरी करते हुए 4 साल में 1.50 लाख डॉलर बचाए थे. सलाह दी गई कि ऑस्टिन में रहने के दौरान वह एक पुरानी सस्ती कार खरीदे और रूममेट्स के साथ रहे ताकि खर्च कम हो सके. टेक्सास में स्टेट टैक्स नहीं होने का फायदा भी उसे मिल सकता है. लोगों का कहना है कि अगर वह फिजूलखर्ची से बचे तो 4 साल में अच्छी खासी रकम लेकर भारत लौट सकता है.
डिप्रेशन से निपटने के लिए लोगों ने उसे अकेले रहने के बजाय दोस्त बनाने की सलाह दी है. ऑस्टिन अपनी आउटडोर एक्टिविटीज के लिए मशहूर है, ऐसे में उसे अपनी पसंद के लोगों के साथ घुलने-मिलने को कहा गया है. विशेषज्ञों का मानना है कि सफलता का स्वाद तभी आता है जब आपका मन शांत हो.