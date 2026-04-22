मैं बहुत डिप्रेशन में हूं... विदेश में 1 करोड़ से भी ज्यादा सैलरी, फिर भी इंडिया वापस क्यों आना चाहता है ये NRI?

NRI Depression: अक्सर माना जाता है कि अमेरिका में करोड़ों का पैकेज मिल जाए तो जिंदगी संवर जाती है. लेकिन क्या पैसा ही सब कुछ है? सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट ने इस बहस को फिर से छेड़ दिया है. एक भारतीय छात्र ने अमेरिका से मास्टर डिग्री पूरी की और उसे टेक्सास के ऑस्टिन में 1.20 लाख डॉलर (करीब 1.12 करोड़ रुपये) का बड़ा जॉब ऑफर मिला. लेकिन इतनी बड़ी सफलता के बावजूद वह शख्स खुश नहीं है और जल्द से जल्द भारत लौटना चाहता है.

करोड़ों का पैकेज और डिप्रेशन का साया

रेडिट पर अपनी आपबीती शेयर करते हुए इस NRI ने बताया कि उसने इंडियाना से अपनी MS की पढ़ाई पूरी की है. उसे ऑस्टिन में 1.20 लाख डॉलर (एक करोड़ रुपये से ज्यादा) का सालाना पैकेज मिला है, जिसमें 1 लाख डॉलर बेस सैलरी है. लेकिन इस कामयाबी के पीछे एक कड़वा सच भी है. वह शख्स इस वक्त गहरे डिप्रेशन और अकेलेपन से जूझ रहा है. विदेशी जमीन पर अपनों से दूर रहने की तड़प उस पर इतनी हावी हो गई है कि वह अब वहां एक पल भी नहीं रुकना चाहता.

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40 हजार डॉलर का कर्ज है बड़ी चुनौती

भारत लौटने की राह में सबसे बड़ी रुकावट शिक्षा के लिए लिया गया कर्ज है. उस यूजर ने बताया कि उस पर अभी 40,000 डॉलर (लगभग 33 लाख रुपये) का लोन बकाया है. उसने इंटरनेट यूजर्स से सलाह मांगी है कि उसे भारत लौटने से पहले कम से कम कितनी बचत करनी चाहिए. उसका लक्ष्य है कि अगले 3 से 4 साल में वह ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाकर हमेशा के लिए इंडिया वापस आ जाए.

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यूजर को मिली 'डॉलर' में कर्ज चुकाने की सलाह

जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुई, लोगों ने अपनी-अपनी राय देनी शुरू कर दी. ज्यादातर लोगों का मानना है कि उसे जल्दबाजी में नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए. एक यूजर ने लिखा कि चूंकि उस पर 40 हजार डॉलर का कर्ज है, इसलिए उसे कम से कम दो साल वहां रुककर पहले अपना लोन चुकाना चाहिए. क्योंकि डॉलर में कमाकर डॉलर का कर्ज चुकाना आसान है, जबकि भारत लौटकर रुपये में कमाकर उसे चुकाना बहुत भारी पड़ेगा.

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कंजूसी से रहकर बचाए जा सकते हैं पैसे

एक अन्य यूजर ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि उसने फ्लोरिडा में 72 हजार डॉलर की नौकरी करते हुए 4 साल में 1.50 लाख डॉलर बचाए थे. सलाह दी गई कि ऑस्टिन में रहने के दौरान वह एक पुरानी सस्ती कार खरीदे और रूममेट्स के साथ रहे ताकि खर्च कम हो सके. टेक्सास में स्टेट टैक्स नहीं होने का फायदा भी उसे मिल सकता है. लोगों का कहना है कि अगर वह फिजूलखर्ची से बचे तो 4 साल में अच्छी खासी रकम लेकर भारत लौट सकता है.

डिप्रेशन से निपटने के लिए लोगों ने उसे अकेले रहने के बजाय दोस्त बनाने की सलाह दी है. ऑस्टिन अपनी आउटडोर एक्टिविटीज के लिए मशहूर है, ऐसे में उसे अपनी पसंद के लोगों के साथ घुलने-मिलने को कहा गया है. विशेषज्ञों का मानना है कि सफलता का स्वाद तभी आता है जब आपका मन शांत हो.