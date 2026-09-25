बैंक में डॉलर, पर घर में तन्हाई: अमेरिका में 15 साल बिताने वाले NRI का छलका दर्द; लोग बोले- 'पैसा सब कुछ नहीं होता'

विदेश जाकर अच्छी नौकरी करना, पैसा कमाना और परिवार के लिए बेहतर जिंदगी बनाना. बहुत से भारतीयों के लिए यही अमेरिकी सपने की तस्वीर है. लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है, जिसके बारे में अक्सर कम बात होती है. जो भी विदेश में रहता है और उसका परिवार वहां नहीं है, वह इस दर्द को महसूस कर सकता है.
अमेरिका में रह रहे नितिन मल्होत्रा ने इसी अनदेखे हिस्से को अपने एक वीडियो के माध्यम से सामने रखा है. 21 सितंबर को शेयर किए गए इस वीडियो में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ उस जिंदगी की बात की, जिसमें कमाई तो है, सुविधाएं भी हैं, लेकिन घर-परिवार से दूर रहने की एक कीमत भी है.
करीब 46 सेकंड के वीडियो में नितिन अपनी बात शुरू करते हुए कहते हैं कि कभी-कभी वह सोचते हैं कि 15 साल अमेरिका में रहकर उन्होंने आखिर क्या हासिल किया? उनकी पूरी बात का दर्द इसी एक सवाल में छिपा है. उनका कहना है कि विदेश में रहकर पैसे कमाए और परिवार के लिए घर भी भेजे, लेकिन खुद अपने घर नहीं जा सके. माता-पिता को उस तरह देख नहीं पाए, जैसे शायद अपने देश में रहकर देख पाते. त्योहार आते रहे और निकलते रहे. भारत में परिवार के घरों में दीये जले, खुशियां मनाई गईं, रिश्तेदार मिले, लेकिन नितिन इन मौकों पर वहां मौजूद नहीं थे.
वीडियो में नितिन की पत्नी भी इसी दर्द को अपनी तरह से बयान करती हैं. वह कहती हैं कि विदेश में रहने वाले कई बेटे अपने माता-पिता को उम्र के साथ बदलते हुए सामने से नहीं देख पाते. बचपन में जिन माता-पिता ने बच्चों को बड़ा किया, वही माता-पिता जब उम्रदराज होते हैं तो उन्हें बच्चों के साथ की जरूरत पड़ती है. बीमारी हो, कोई परेशानी हो या फिर घर में कोई खुशी का मौका, ऐसे समय पर सिर्फ फोन और पैसे से वह साथ पूरा नहीं हो पाता, ऐसा इस कपल का कहना है. यही वजह है कि पत्नी सवाल करती हैं कि आखिर उस पैसे का क्या फायदा, जो आपको अपने ही परिवार से दूर कर दे.
वीडियो में नितिन की पत्नी की एक बात लोगों का खास ध्यान खींच रही है. वह सवाल करती हैं कि अगर पैसा कमाने की कीमत परिवार से दूर होना है तो ऐसे पैसे का क्या फायदा. यह बात सुनने में भले ही भावुक लगे, लेकिन इसके पीछे विदेश में रहने वाले कई लोगों की एक वास्तविक परेशानी है. नौकरी, वीजा, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों के बीच भारत आना हर किसी के लिए आसान नहीं होता. कई बार घर आने की इच्छा होती है, लेकिन छुट्टी, खर्च या नौकरी की मजबूरी रास्ते में आ जाती है. धीरे-धीरे साल निकलते जाते हैं और परिवार के साथ बिताने वाला समय कम होता जाता है.
वीडियो में यह भी कहा गया कि माता-पिता के बुढ़ापे में पैसे के साथ इमोशनल सपोर्ट की जरूरत भी होती है. जब उम्र बढ़ती है तो कई माता-पिता चाहते हैं कि मुश्किल वक्त में उनके बच्चे उनके आसपास हों. यहां नितिन और उनकी पत्नी का सवाल सिर्फ अमेरिका में रहने वालों तक सीमित नहीं है. विदेश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस स्थिति से गुजर सकता है. नौकरी कहीं भी हो, परिवार से दूरी और साथ रहने की चाह का सवाल अपनी जगह बना रहता है. कपल का कहना है कि अगर कमाई इतनी बढ़ जाए कि इंसान अपने परिवार के लिए इमोशनली अवेलेबल ही न रह पाए तो फिर इस सफलता को किस नजर से देखा जाए, यह सोचने वाली बात है.
विदेश जाने का फैसला आमतौर पर सिर्फ ज्यादा कमाई के लिए नहीं होता. बेहतर करियर, बच्चों का भविष्य, अच्छी सुविधाएं और एक अलग जिंदगी भी इसके पीछे एक बड़ी वजह होती है. लेकिन समय बीतने के साथ प्राथमिकताएं बदलती हैं. बच्चे बड़े होते हैं, माता-पिता बूढ़े होते हैं और घर में कई ऐसे मौके आते हैं, जिन्हें वापस दोहराया नहीं जा सकता. नितिन के वीडियो में यही भावना दिखाई देती है. उनका सवाल यह नहीं है कि विदेश जाना गलत है या अमेरिका में रहना गलत है. सवाल यह है कि इस सफर में इंसान क्या पा रहा है और बदले में क्या छोड़ रहा है.
वीडियो के अंत में नितिन ने अमेरिका में लंबे समय तक रहने और वहां स्थायी पहचान हासिल करने से जुड़ी मुश्किलों का भी जिक्र किया. उन्होंने ग्रीन कार्ड की संभावित लंबी वेटिंग और 'ट्रंप गोल्ड कार्ड' की शर्तों का हवाला दिया. उनकी बात का फोकस हालांकि इमिग्रेशन से ज्यादा उस मानसिक दबाव पर था, जो लंबे समय तक विदेश में रहने वाले लोगों के साथ जुड़ सकता है. करियर बनाने और अमेरिकी सपने को हासिल करने की कोशिश में कई लोग परिवार से दूर होते जाते हैं. नितिन ने इसी स्थिति को कई NRIs की कड़वी सच्चाई बताया.
वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने अपने-अपने अनुभव और राय शेयर करनी शुरू कर दी. कुछ लोगों ने नितिन की बात से सहमति जताई तो कुछ ने कहा कि पैसा भी जिंदगी की एक बड़ी जरूरत है. एक यूजर ने लिखा कि पैसा और परिवार दोनों जरूरी हैं, लेकिन हर इंसान की परिस्थितियां अलग होती हैं. कई बार परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए पैसा कमाना भी जरूरी होता है. ऐसे में सिर्फ इमोशनल सपोर्ट से जिंदगी की सारी मुश्किलें खत्म नहीं हो जातीं. एक दूसरे यूजर ने कहा कि नितिन ने विदेश में रहने की कुछ ऐसी प्रैक्टिकल बातें सामने रखी हैं, जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. परिवार और दोस्तों से लंबे समय तक दूर रहना आसान नहीं होता.
एक कमेंट ने इस बहस को अगली पीढ़ी तक पहुंचा दिया. यूजर ने सवाल किया कि अगर माता-पिता पैसा और सुविधाएं तो दे रहे हैं, लेकिन बच्चों के साथ भावनात्मक जुड़ाव और परिवार का साथ नहीं दे पा रहे, तो आगे चलकर इसका क्या असर होगा. कमेंट में कहा गया कि आज जिस दूरी का दर्द माता-पिता महसूस कर रहे हैं, वही स्थिति भविष्य में उनके बच्चे भी महसूस कर सकते हैं. यानी बहस सिर्फ इस बात पर नहीं रह गई कि विदेश में रहकर पैसा कमाना सही है या परिवार के पास रहना. सवाल यह भी बन गया कि इंसान अपनी अगली पीढ़ी को आखिर क्या देना चाहता है?
सोशल मीडिया पर एक अन्य यूजर ने बिल्कुल अलग नजरिया रखा. उसका कहना था कि जिंदगी में हर चीज एक साथ नहीं मिलती. हर फैसले के कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी. विदेश जाने वाला व्यक्ति ज्यादा कमाई और बेहतर करियर पा सकता है, लेकिन बदले में उसे परिवार से दूरी का सामना करना पड़ सकता है. वहीं देश में परिवार के करीब रहने वाला व्यक्ति शायद कुछ करियर मौकों से दूर रह जाए, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में अपनों के साथ रह सकता है. यही शायद इस पूरी बहस का सबसे अहम हिस्सा है. फैसला हर व्यक्ति की अपनी परिस्थितियों पर निर्भर करता है.
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