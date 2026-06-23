NRI Lifestyle In USA: विदेश जाकर बसना और वहां एक आलीशान जिंदगी जीना हर किसी का सपना होता है. इसे लोग 'अमेरिकन ड्रीम' भी कहते हैं. लेकिन कभी-कभी यही सपना एक बुरे सपने में बदल जाता है. ऐसा ही कुछ हुआ एक भारतीय NRI कपल के साथ, जो महज 22 साल की उम्र में अमेरिका शिफ्ट हुए थे. आज वे 8.4 करोड़ रुपये से ज्यादा के कर्ज के जाल में फंस चुके हैं. सोशल मीडिया पर उन्होंने खुद अपनी इस गलती को स्वीकार किया है और बताया है कि कैसे अनजाने में वे इस बड़े संकट में आ गिरे.
यह कहानी एक ऐसे भारतीय कपल की है जो महज 22 साल की उम्र में बड़े-बड़े सपने लेकर अमेरिका गया था. वहां जाकर उन्हें एक अच्छी नौकरी मिली और जिंदगी बेहतरीन तरीके से चलने लगी. इसके बाद शुरू हुआ 'अमेरिकन ड्रीम' को पूरा करने का सिलसिला. एक अच्छा घर, एक शानदार कार, वेकेशंस और फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज. इंस्टाग्राम पेज moneyharmony123 पर अपनी कहानी शेयर करते हुए कपल ने बताया कि शुरुआत में यह सब बहुत नॉर्मल लग रहा था. उन्हें लगा कि अमेरिका में रहने के लिए यह सब जरूरी है.
'ऑटोपायलट' मोड में बीत रही थी जिंदगी
कपल का कहना है कि जब वे ये सारे फैसले ले रहे थे, तो उन्हें बिल्कुल भी अहसास नहीं था कि वे कितनी बड़ी मुसीबत की तरफ बढ़ रहे हैं. वे अपनी जिंदगी को 'ऑटोपायलट' मोड पर जी रहे थे. इसका मतलब है कि बिना सोचे-समझे बस दुनिया की देखा-देखी चीजें खरीदते जाना. घर का रिनोवेशन कराना हो या नया निवेश, हर फैसले के साथ उनके सिर पर एक नया लोन, एक नई EMI और एक नया मंथली खर्च जुड़ता चला गया.
जब सामने आया 8.4 करोड़ का आंकड़ा
एक दिन जब इस कपल ने बैठकर अपने सारे खर्चों और लोन का हिसाब लगाया, तो उनके होश उड़ गए. वे कुल 850,000 डॉलर यानी करीब 8.4 करोड़ रुपये से ज्यादा के कर्ज में डूब चुके थे. उन्होंने अपने इस भारी-भरकम कर्ज का पूरा ब्रेकअप भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है.
कर्ज का पूरा हिसाब-किताब
कपल ने बताया कि उनके ऊपर सबसे बड़ा बोझ उनके अपने घर का था, जिसका प्राइमरी होम मॉर्गेज 400,000 डॉलर था. इसके अलावा, उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ली थी, जिसका लोन 270,000 डॉलर था. हद तो तब हो गई जब उन्होंने अपने किचन को आलीशान बनाने के लिए 150,000 डॉलर का किचन लोन ले लिया. इन सबके साथ ही उनके ऊपर 30,000 डॉलर का क्रेडिट कार्ड डेट भी बकाया था. इन सबने मिलकर उन्हें कर्ज के गहरे दलदल में धकेल दिया.
अब बदला है अपना रास्ता
इस कपल ने अब अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट को बदलने का फैसला किया है. वे समझ चुके हैं कि दिखावे की जिंदगी उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी. इसलिए उन्होंने एक बड़ा टारगेट सेट किया है. कपल का लक्ष्य है कि वे आने वाले 1,200 दिनों के भीतर खुद को पूरी तरह से कर्ज मुक्त यानी डेट-फ्री बना लेंगे. इसके लिए वे अपने खर्चों में कटौती कर रहे हैं और एक कड़े बजट को फॉलो कर रहे हैं.
सोशल मीडिया पर लोग दे रहे हैं साथ
इस NRI कपल की कहानी सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. ज्यादातर लोग कपल की इस बात के लिए तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी गलती को खुलकर माना. एक यूजर ने लिखा कि खुद को मोटिवेट करके 1200 दिनों में कर्ज चुकाने का फैसला सच में तारीफ के काबिल है. वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि आखिरकार किसी ने तो समझदारी की बात की है, क्योंकि आज के समय में लोग लोन के जाल में फंसते ही जा रहे हैं.