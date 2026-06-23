Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /विदेश में अय्याशी से जीने का सपना देखने वाले सुन लो... NRI भारतीय कपल का बताई 8 करोड़ कर्ज में डूबने की कहानी

विदेश में अय्याशी से जीने का सपना देखने वाले सुन लो... NRI भारतीय कपल का बताई 8 करोड़ कर्ज में डूबने की कहानी

'अमेरिकन ड्रीम' को पूरा करने के चक्कर में एक NRI कपल 8.4 करोड़ रुपये के भारी कर्ज में डूब गया है. जानिए कैसे दिखावे और लग्जरी लाइफस्टाइल ने उन्हें इस मुसीबत में डाला और अब कर्ज चुकाने का उनका क्या प्लान है.

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Jun 23, 2026, 10:56 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 10:56 AM IST
विदेश में अय्याशी से जीने का सपना देखने वाले सुन लो... NRI भारतीय कपल का बताई 8 करोड़ कर्ज में डूबने की कहानी

About the Author

Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी होते हुए जी न्यूज हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर साल 2021 में ज्वाइन किया. तब से अल्केश जी न्यूज में फीचर टीम को लीड कर रहे हैं. अल्केश ने पत्रकारिता करियर में अशोक सिंघल, केशरी नाथ त्रिपाठी,  अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा, राजपाल यादव समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़ी हस्तियों का इंटरव्य कर चुके हैं. जी न्यूज में उन्हें दो बार बेस्ट एम्प्लाई ऑफ द मंथ से नवाजा जा चुका है. यहां वह ट्रैवल, फीचर, ऑफ बीट, ट्रेंडिंग, वायरल की खबरें लिखते हैं. इसके अलावा इन्फोग्राफिक और एनालिसिस स्टोरी पर काफी अच्छी पकड़ है. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
लखनऊ में हुई वेतन आयोग की मीट‍िंग, सैलरी-पेंशन और फ‍िटमेंट फैक्‍टर पर क्‍या बात हुई?
8th pay commission8 min ago
2
viral10 min ago
3
Muharram 2026 Delhi12 min ago
4
India internet root server28 min ago
5
Delhi news34 min ago